'The Eras Tour' của Taylor Swift thu hơn 52.700 tỉ đồng

Taylor Swift lập nên loạt kỷ lục "khủng" với chuyến lưu diễn quốc tế The Eras Tour ẢNH: REUTERS

The Eras Tour của Taylor Swift vừa khép lại đêm diễn cuối cùng tại Canada vào ngày 8.12 vừa qua, kết thúc hành trình kéo dài 21 tháng với 149 concert quét qua nhiều thành phố châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Hôm 9.12, The New York Times công bố tổng doanh thu chính thức của The Eras Tour sau khi xác nhận số liệu từ Taylor Swift Touring - công ty sản xuất của siêu sao 35 tuổi. Theo đó, chuyến lưu diễn hoành tráng của "rắn chúa" đã thu về hơn 2,077 tỉ USD (hơn 52.700 tỉ đồng).



Con số hơn 2 tỉ USD mà The Eras Tour khiến nó giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Kỷ lục này cũng gần gấp đôi con số hơn 1,1 tỉ USD từ chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour của Coldplay, đang xếp thứ 2 trong danh sách.

The Eras Tour hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại ẢNH: REUTERS

The New York Times đánh giá, trong 21 tháng qua, The Eras Tour của Taylor Swift đã trở thành sự kiện lớn nhất trong âm nhạc - một hiện tượng đã thống trị tin tức và thúc đẩy nền kinh tế của nhiều địa phương trên thế giới.

Mỗi đêm diễn của The Eras Tour đều trong tình trạng "cháy" vé và ước tính có tổng cộng hơn 10,1 triệu khán giả đã tham gia các buổi hòa nhạc của chủ nhân hit Cruel Summer. Một phép tính nhỏ cho thấy giá vé trung bình của tour diễn khoảng 204 USD (hơn 5,1 triệu đồng). Theo ấn phẩm thương mại Pollstar, con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành là 131 USD (hơn 3,3 triệu đồng) được đưa ra dựa trên số liệu vào năm 2023.

Những buổi biểu diễn của Taylor Swift liên tục gây choáng bởi số lượng khán giả tham dự ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, The Guardian cho biết nhu cầu mua vé xem tour diễn của Taylor Swift lớn đến mức hệ thống của Ticketmaster đã "sập" khi có hơn 3,5 tỉ yêu cầu mua vé. Sân vận động Wembley ở London (Anh) là địa điểm đón tiếp nhiều người hâm mộ nhất, với 753.112 người tham dự trong tám ngày. Lượng người tham dự buổi hòa nhạc đơn lẻ cao nhất là hơn 96.000 tại sân vận động Cricket Melbourne (Úc).

Không chỉ thu về số tiền khổng lồ, The Eras Tour còn có sức ảnh hưởng to lớn đến kinh tế, du lịch của từng địa phương mà tour diễn đình đám này càn quét qua. Ngoài ra, Taylor Swift: The Eras Tour - bộ phim liên quan đến chuyến lưu diễn đã được ra mắt vào tháng 10.2023 và thu về hơn 261 triệu USD ngoài phòng vé. Không lâu sau, tác phẩm được phát trực tuyến trên Disney+ và nguồn tin của Variety tiết lộ thỏa thuận này có giá trị 75 triệu USD.

Taylor Swift là ca sĩ hiếm hoi trở thành tỉ phú nhờ hoạt động âm nhạc ẢNH: REUTERS

The Eras Tour được các nhà phê bình khen ngợi vì ý tưởng, khâu sản xuất, tính thẩm mỹ, chất lượng âm nhạc, cùng khả năng trình diễn đỉnh cao, biến hóa đa dạng của Taylor Swift. Ngoài ra, chuyến lưu diễn nhận được sự tôn vinh, tạo điều kiện từ các tổ chức, chính phủ. Tuy nhiên, cơn sốt của The Eras Tour cũng kéo theo nhiều vấn đề: sự giám sát chặt chẽ của các nhà chức trách Mỹ đối với Ticketmaster vì tình trạng độc quyền, gây nên căng thẳng ngoại giao ở khu vực Đông Nam Á do khoản tài trợ độc quyền của Singapore, 1 khán giả tử vong tại đêm diễn ở Rio De Janeiro (Brazil), âm mưu khủng bố nhắm vào buổi diễn ở Vienna (Áo)…



Bên cạnh đó, thành công vang dội của The Eras Tour cũng góp phần đáng kể trong việc đưa Taylor Swift bước vào hàng ngũ tỉ phú thế giới. Theo thống kê từ Forbes, hiện giọng ca Love Story sở hữu tài sản ước tính 1,6 tỉ USD. Cô đã bỏ túi khoảng 190 triệu USD sau thuế từ chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn và 35 triệu USD khác từ doanh thu công chiếu Taylor Swift: The Eras Tour trong 2 tuần đầu.