Mỹ nhân '50 sắc thái' đính hôn với giọng ca nhóm Coldplay

Dakota Johnson và Chris Martin bên nhau hơn 6 năm qua MEGA

Nguồn tin của trang này tiết lộ Dakota Johnson và Chris Martin đã đính hôn được một thời gian và giữ kín tin tức này. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi chia sẻ cởi mở hơn về điều đó với vòng tròn bạn bè của mình. "Họ mê hoặc nhau ngay từ ngày đầu nên việc tiến tới bước tiếp theo là điều tất nhiên xảy đến. Tuy nhiên, cả hai không vội lên kế hoạch cho đám cưới mà chỉ thích biến sự cam kết của mình thành một thứ gì đó chính thức hơn".



Trước đó, người đẹp phim 50 sắc thái đã gây bàn tán khi được nhìn thấy đeo chiếc nhẫn màu xanh ngọc lục bảo trên ngón tay áp út từ năm 2020. Mối quan hệ của người đẹp 8X với bạn trai lâu năm càng gây bàn tán khi trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô chia sẻ cởi mở về vấn đề gia đình đồng thời thừa nhận bản thân thực sự muốn trải nghiệm việc làm mẹ.

Dakota Johnson thân thiết với Gwyneth Paltrow - vợ cũ của bạn trai CHỤP MÀN HÌNH PAGESIX

Dakota Johnson có mối quan hệ tốt với minh tinh Gwyneth Paltrow - vợ cũ của Chris Martin, lẫn hai con của họ là Apple (19 tuổi) và Moses (17 tuổi). Cô chia sẻ với tạp chí Bustle: "Tôi yêu những đứa trẻ đó như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều đó, với tất cả trái tim mình. Tôi cảm thấy thế nào về việc làm mẹ ư? Tôi rất cởi mở với điều đó… và đặc biệt là một phụ nữ, tôi nghĩ đó là một điều kỳ diệu phải làm".

Theo PageSix, Dakota Johnson và Chris Martin nhận được sự chúc phúc từ Gwyneth Paltrow khi hẹn hò. Minh tinh này cũng từng chia sẻ vào tháng 10 năm ngoái rằng cô là bạn tốt của Johnson, mô tả bạn gái mới của chồng cũ là một người đáng yêu và tuyệt vời. Họ duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ trong những buổi tụ họp gia đình.

Mỹ nhân 35 tuổi và bạn trai khá kín tiếng trong chuyện tình cảm THEIMAGEDIRECT.COM

Dakota Johnson bắt đầu hẹn hò với Chris Martin - giọng ca đình đám của ban nhạc Coldplay, hồi cuối 2017. Họ chia tay một thời gian ngắn vào năm 2019 trước khi hàn gắn và bên nhau đến hiện tại. Do đều là những ngôi sao nổi tiếng, cả hai cố gắng giữ mối quan hệ kín đáo, tránh xa sự chú ý của truyền thông và công chúng. Trước khi gắn bó với sao phim Madam Web, Chris Martin từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm (từ 2003 đến 2014) với minh tinh Gwyneth Paltrow và hoàn tất thủ tục ly hôn hồi 2016.

Dakota Johnson sinh năm 1989, cô là con gái của cặp diễn viên Don Johnson và Melanie Griffith. Người đẹp này đóng phim từ năm 10 tuổi và được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất khi đóng vai chính trong 3 phần phim 18+ Fifty Shades (50 sắc thái). Dakota Johnson còn gây chú ý với nhiều tác phẩm: Suspiria, Bad Times at the El Royale, The Lost Daughter… và mới đây nhất là phim siêu anh hùng Madame Web ra mắt hồi tháng 2.2024.