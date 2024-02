Singapore được gì khi mời Taylor Swift mở concert độc quyền ở Đông Nam Á?

Singapore chi đậm để độc quyền 'The Eras Tour' ở Đông Nam Á

Hàng loạt siêu sao quốc tế đổ bộ Singapore trong nửa đầu năm 2024 AFP, INSTAGRAM NV

Singapore đang là "điểm nóng" âm nhạc hàng đầu Đông Nam Á khi từ đầu năm 2024 đến nay, nước này đã chào đón hàng loạt ngôi sao đình đám quốc tế nổi bật là Coldplay, Ed Sheeran sắp tới có Taylor Swift, Bruno Mars cùng nhiều tên tuổi khác đến biểu diễn. Với mong muốn đem lại nguồn lợi khổng lồ cho kinh tế nước nhà và nuôi tham vọng trở thành điểm đến hàng đầu của người hâm mộ âm nhạc khu vực ASEAN, các chuyên gia, cơ quan quản lý tại nước này đã chủ động thực hiện những động thái tích cực để ngày càng thu hút nhiều nghệ sĩ toàn cầu đến đây mở concert.

Trường hợp Taylor Swift chọn Singapore làm điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á có The Eras Tour "đổ bộ" là một ví dụ. Theo Straits Times hôm 24.2, đầu năm 2023, một nhóm từ Singapore đã bay tới Los Angeles (Mỹ) để gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong giới thể thao và giải trí khi hay tin Taylor Swift chuẩn bị bắt đầu chuyến lưu diễn tại xứ cờ hoa. Thời điểm đó, chưa có điểm dừng chân quốc tế nào của The Eras Tour được xác nhận. Vài tháng sau, nhóm từ Singapore này đã làm việc với đơn vị tổ chức tour diễn là Anschutz Entertainment Group (AEG), đưa ra thỏa thuận về chuỗi đêm diễn kéo dài 6 đêm tại Sân vận động Quốc gia Singapore, điểm dừng chân duy nhất của The Eras Tour ở Đông Nam Á.

Singapore chủ động làm việc với phía Taylor Swift để độc quyền The Eras Tour ở Đông Nam Á

Chuỗi đêm diễn thuộc The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore được công bố vào tháng 6.2023, mở bán vé đợt đầu vào tháng 7 sau đó và dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 9.3.2024 (6 đêm diễn) tại sân vận động có sức chứa lên tới 60.000 người. Đến nay, hơn 300.000 vé đã được bán ra thu hút một lượng lớn người hâm mộ từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trang tin kể trên tiết lộ Kallang Alive Sport Management (viết tắt KASM, đơn vị được Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY) thành lập) đã khởi xướng ý tưởng về chuyến lưu diễn của Taylor Swift ở Singapore và dẫn dắt các cuộc thảo luận. Khi được hỏi về các điều khoản độc quyền để thương lượng với phía Taylor Swift, ông Keith Magnus - chủ tịch KASM, xác nhận là có song không nói rõ chi tiết các thỏa thuận cũng như số tiền tài trợ.

Người hâm mộ Đông Nam Á đang mong chờ loạt đêm diễn của Taylor Swift ở Singapore AFP

Trước đó, vào ngày 16.2, khi giải thích lý do The Eras Tour không có ở Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết ông đã được AEG thông báo rằng chính phủ Singapore đề nghị mức tài trợ lên tới khoảng 3 triệu USD cho mỗi đêm nhạc của Taylor Swift, đổi lại giọng ca Karma phải đồng ý Singapore sẽ là điểm đến duy nhất của The Eras Tour ở Đông Nam Á. Với tổng cộng 6 đêm diễn, số tiền mà chính phủ Singapore tài trợ cho sự kiện này có thể lên đến 18 triệu USD (hơn 443 tỉ đồng). Tổng cục Du lịch Singapore và MCCY sau đó đã đưa ra một tuyên bố chung rằng các đêm nhạc sắp tới của Taylor Swift đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ nước này dưới hình thức tài trợ nhưng không đề cập đến số tiền được "bơm" vào.

Ông Magnus cho biết chuyến đi đầu tiên của nhóm Singapore tới Los Angeles là chất xúc tác để KASM "hiểu và xem những gì có thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu với các sự kiện hoành tráng". Theo lời vị này, các lời kêu gọi đã được đưa ra để thu hút thế giới thể thao và giải trí đến Singapore. "Nếu đặt tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu về giải trí và thể thao, thì chúng tôi cần phải chủ động", ông nhấn mạnh.

Singapore nhận được gì từ concert độc quyền của Taylor Swift?

Coldplay vừa có chuỗi đêm diễn thành công rực rỡ tại đảo quốc sư tử COLPLAY INSTAGRAM

Straits Times cho biết ông Keith Magnus tự tin rằng trong tương lai, dù các buổi biểu diễn có độc quyền ở Singapore hay không thì đảo quốc này vẫn là điểm đến hấp dẫn với các ngôi sao toàn cầu. Ví dụ như Coldplay đã có tới 6 buổi diễn ở Singapore vào đầu năm 2024 trong khi chỉ biểu diễn 2 buổi ở Philippines và Thái Lan. "Bây giờ, điều này đã được chứng minh rằng nếu bạn là một nghệ sĩ và muốn đến châu Á để phục vụ lượng người hâm mộ nơi đây thì bạn chỉ cần đến Singapore là đủ", vị này tự tin. Ông cũng nói thêm: "Người hâm mộ sẵn sàng đến Singapore để có trải nghiệm tuyệt vời và không chỉ tham gia vào các buổi biểu diễn mà còn được thưởng thức nhiều hơn những gì đất nước này mang lại".

Những buổi biểu diễn của các ngôi sao lớn như Taylor Swift tác động rất lớn đến nền kinh tế, nhất là ngành du lịch, dịch vụ của Singapore. Ông Zachery Rajendran - chủ tịch chương trình cấp bằng quản lý sự kiện tích hợp tại Republic Polytechnic, cho biết các chuyên gia ước tính một cách thận trọng rằng chỉ riêng các buổi hòa nhạc của Coldplay sẽ đóng góp doanh thu 96 triệu USD (hơn 2.300 tỉ đồng) vào tổng sản phẩm quốc nội của Singapore.

Vị này tin rằng tác động từ các đêm diễn của Taylor Swift có thể vượt qua mức đó. Ông cũng nhấn mạnh lượng khách du lịch đến Singapore vì các sự kiện âm nhạc như trên mang lại nguồn lợi khổng lồ cho nước này, từ tăng trưởng kinh tế cho đến làm giàu văn hóa và có được sự công nhận toàn cầu. Để đạt được điều đó, các chuyên gia trong ngành và cơ quan quản lý hiểu rõ họ phải chủ động và tổ chức chuyên nghiệp, bài bản các sự kiện đẳng cấp thế giới nhằm thu hút ngày càng nhiều người dân Singapore lẫn du khách quốc tế.

Trước khi "đổ bộ" Singapore vào đầu tháng 3 tới, The Eras Tour của Taylor Swift đang dừng chân ở Úc

Hiện chưa thể biết được The Eras Tour của Taylor Swift ở Singapore sẽ đem về cho nền kinh tế nước này bao nhiêu tiền nhưng những tác động tích cực của sự kiện đến ngành du lịch, dịch vụ tại đây đã được thể hiện rõ trong nửa năm qua, khi nhu cầu về vé máy bay, di chuyển, lưu trú… tại Singapore tăng đột biến sau đợt mở bán vé đầu tiên.

Chẳng hạn đối với nhu cầu về lưu trú, nhà điều hành chuỗi khách sạn Accor ở Singapore tiết lộ từ tháng 7.2023 rằng một số khách sạn của họ đã chật kín chỗ kể từ khi vé concert được mở bán. Bà Cinn Tan, giám đốc thương mại và tiếp thị của Tập đoàn khách sạn Pan Pacific, cho biết Parkroyal Collection Pickering đã chứng kiến lượng đặt phòng từ ngày 2 - 9.3.2024 tăng 200% so với tuần trước khi phát hành vé. Còn trên Agoda, thời điểm vé The Eras Tour ở Singapore mới được mở bán, nền tảng này đã ghi nhận số lượt tìm kiếm khách sạn ở Singapore tăng gấp 160 lần so với bình thường.