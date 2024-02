Hồi tháng 10.2023, sau khi Travis Kelce bị phát hiện rời khỏi căn hộ của Taylor Swift ở New York, một nguồn tin của Us Weekly tiết lộ: "Taylor thực sự rất thích ở bên Travis… Họ đang cố gắng làm điều đó mỗi ngày và cô ấy có rất nhiều hy vọng. Cô ấy thích một chàng trai đơn giản, tốt bụng, anh ấy lại là người thực tế và không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng. Cô ấy cũng nghĩ Travis rất nóng bỏng". Trong khi người trong cuộc hé lộ với tạp chí rằng ngôi sao bóng bầu dục này hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng ca Look what you made me do.