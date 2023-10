Taylor Swift công khai tay trong tay bên bạn trai mới

Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò tối cuối tuần BACKGRID

Theo PageSix, nữ ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce cùng nhau ra ngoài ăn tối hôm 14.10 ở New York (Mỹ). Cặp đôi nổi tiếng bị chụp lại cảnh tay trong tay trên đường phố với biểu cảm vui vẻ. Trang tin tiết lộ đây là lần đầu tiên họ công khai dành những cử chỉ thân mật cho nhau kể từ khi tin đồn hẹn hò của bộ đôi này gây bàn tán khắp nơi. Cuộc hẹn hò của họ diễn ra vài giờ trước khi cả hai có màn xuất hiện riêng đầy bất ngờ trên chương trình Saturday Night Live.



Được biết, Taylor Swift và Travis Kelce cùng trở lại New York sau khi ngôi sao NFL hoàn thành trận đấu với đội Denver Broncos ở thành phố Kansas vào hôm 12.10. Cặp đôi lên kế hoạch dành khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ cùng nhau vào dịp cuối tuần. PageSix tiết lộ giọng ca Blank Space có một căn hộ sang trọng ở khu Tribeca, Manhattan (New York) và nơi này Kelce từng ghé thăm ít nhất một lần trước đây.

Gần đây, cặp đôi bị phát hiện dành nhiều thời gian bên nhau. Tuy nhiên, họ vẫn khá kín tiếng BACKGRID

Travis Kelce được cho là người đã chủ động kết nối với Taylor Swift. Hồi cuối tháng 7.2023, trong một tập của podcast New Heights, ngôi sao bóng bầu dục tiết lộ anh đã tham gia một buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ 8X và để số điện thoại của mình lên vòng tay tại sự kiện để tặng cho người đẹp nhưng bất thành. Đến tháng 9, có thông tin râm ran rằng hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu. Không lâu sau đó, chủ nhân hit Look what you made me do khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện trong một trận đấu của Travis Kelce. Đáng ngạc nhiên là từ đó đến nay, nữ ca sĩ 34 tuổi đã đến xem các trận đấu của Kelce tổng cộng ba lần. Taylor Swift thậm chí còn rủ một số người bạn nổi tiếng của cô như Sophie Turner, Blake Lively, Ryan Reynolds đi cùng. Người đẹp cũng bị bắt gặp cười nói vui vẻ với mẹ của Travis Kelce trên khán đài.

Ngoài ra, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ hồi đầu tháng 10: "Taylor Swift đang rất tận hưởng khi được quen biết Travis Kelce. Họ đang trải nghiệm điều đó một cách chậm rãi nhưng cô ấy cũng đặt kỳ vọng vào mối quan hệ này. Cô ấy thích việc Travis là một người đàn ông tốt và bình thường. Anh ấy sống thực tế và không bị ảnh hưởng bởi danh vọng. Cô ấy cũng nghĩ đây là một chàng trai quyến rũ". Trong khi Taylor Swift chưa đưa ra bình luận công khai về mối tình lãng mạn này thì Travis Kelce dường như thoải mái hơn về điều đó. Theo People, trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu mới đây, ngôi sao bóng bầu dục này nói rằng anh thích sự "hỗn loạn" trong cuộc sống hiện tại của mình và vẫn đang tận hưởng điều đó.

Taylor Swift - Travis Kelce bằng tuổi nhau và đều là những ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực riêng GETTY, AFP

Trước khi vướng tin hẹn hò Taylor Swift, Travis Kelce từng trải qua mối quan hệ tình cảm với người mẫu Kayla Nicole. Tuy nhiên, họ đã tuyên bố chia tay hồi 2022 sau 5 năm gắn bó. Về phần giọng ca Shake it off, cô cũng vừa chấm dứt mối tình 6 năm với tài tử Joe Alwyn cách đây ít lâu, sau đó qua lại với Matty Healy nhưng mối quan hệ này kết thúc sau chưa đầy một tháng.