Taylor Swift có bạn trai mới sau vài tuần chia tay Joe Alwyn

Taylor Swift được cho là đang hẹn hò Matty Healy GETTY

Sau khi chấm dứt mối tình 6 năm, Taylor Swift dường như đã tìm cho mình một chàng trai người Anh khác để thay thế Joe Alwyn. Nữ ca sĩ người Mỹ được cho là đang hẹn hò Matty Healy - thủ lĩnh nhóm nhạc 1975. Một nguồn tin khẳng định với The Sun rằng hai ngôi sao này đã “yêu nhau điên cuồng” mặc dù chỉ mới hẹn hò chưa đầy hai tháng. “Đây là giai đoạn còn rất sớm nhưng mang lại cảm giác đúng đắn. Cả hai lần đầu hẹn hò là gần 10 năm trước nhưng mọi thứ rất chóng vánh, thời điểm đó không phù hợp”, người này tiết lộ với trang tin. Mặc dù tin tức Taylor Swift chia tay Joe Alwyn mới được công bố vào tháng trước song nguồn tin thân cận khẳng định cả hai đã thực sự chia tay vào tháng 2 nên chuyện chủ nhân hit Blank space hẹn hò Matty Healy xảy ra sau khi cô đang độc thân.



Taylor Swift và bạn trai mới được cho là đã sẵn sàng công khai chuyện tình lãng mạn của họ vào cuối tuần này tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ ở Nashville (Mỹ). “Cả Matty lẫn Taylor đều lưu diễn trong vài tuần qua nên hai người đã gọi Facetime và nhắn tin rất nhiều cho nhau. Cô ấy không thể chờ đợi để được gặp người kia”, nguồn tin hé lộ. Người này cũng nói thêm rằng không giống mối quan hệ cực kỳ riêng tư giữa Taylor Swift và Joe Alwyn, nữ ca sĩ và tình mới muốn thoải mái tận hưởng mối tình này, không giấu diếm về nó. Trước thông tin đang lan truyền, cả Taylor Swift lẫn Matty Healy đều chưa đưa ra phản hồi.

Taylor Swift vừa chia tay Joe Alwyn sau 6 năm gắn bó THEIMAGEDIRECT.COM

PageSix tiết lộ Taylor Swift và Matty Healy có mối quan hệ chớp nhoáng vào năm 2014 sau khi giọng ca Mastermind được phát hiện chơi nhạc trong một buổi diễn cùng nhóm của Healy. Cả hai sau đó vẫn là bạn bè trong nhiều năm. Tháng 11.2022, rocker người Anh tiết lộ rằng anh đã hợp tác với “rắn chúa” trong album mới nhất của nữ ca sĩ - Midnights.

Đời tư của Taylor Swift vẫn luôn là đề tài được truyền thông chú ý trong nhiều năm qua. Cô từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới với hàng chục mối tình dang dở với loạt sao nam điển trai. Gần đây nhất, chủ nhân hit Look what you made me do gây xôn xao khi chia tay tài tử Anh Joe Alwyn sau 6 năm hẹn hò kín tiếng. Trở lại cuộc sống độc thân, sao nữ 8X liên tục được ghép cặp với các sao nam khác. Trước khi vướng tin yêu Matty Healy, Taylor Swift bị đồn hẹn hò với tay đua F1 Fernando Alonso.

Trong khi đó, Matty Healy đã chia tay FKA Twigs hồi tháng 6.2022 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Ít lâu sau, giọng ca Somebody Else vướng tin hẹn hò người mẫu Charlotte Briar d'Alessio.