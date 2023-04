Taylor Swift và Joe Alwyn chia tay sau 6 năm bên nhau

Taylor Swift và Joe Alwyn đang trở thành tâm điểm chú ý vì tin chia tay SHUTTERSTOCK

Thông tin Taylor Swift và Joe Alwyn "đường ai nấy đi" được một nguồn tin thân cận của cặp đôi xác nhận với People. Hàng loạt trang tin tức từ Mỹ đến Anh cũng đồng loạt đưa tin về cuộc chia tay của cặp đôi nổi tiếng này. Chuyện giọng ca 34 tuổi chấm dứt hẹn hò với nam diễn viên người Anh được đưa ra giữa lúc cô đang tất bật thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour trên khắp nước Mỹ. Trong các buổi biểu diễn của chủ nhân hit Look what you made me do, người ta không thấy bóng dáng của Joe Alwyn đến ủng hộ bạn gái.



Taylor Swift và Joe Alwyn bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, họ nhanh chóng trở thành mục tiêu của truyền thông đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, cặp đôi giữ đời tư kín tiếng, cố gắng để chuyện tình cảm tránh xa sự hiếu kỳ của đám đông. Họ không ít lần vướng tin đồn đính hôn nhưng nam diễn viên người Anh đã lên tiếng phủ nhận trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái. Anh nói với WSJ: "Nếu tôi nhận được một bảng Anh cho mỗi lần tôi được thông báo rằng mình vừa đính hôn thì tôi đã có rất nhiều tiền" đồng thời phớt lờ câu hỏi về kế hoạch gắn bó lâu dài với ngôi sao đình đám nước Mỹ. Sao nam sinh năm 1991 cũng nhiều lần từ chối chia sẻ về chuyện tình của họ.

Suốt 6 năm qua, cặp đôi âm thầm sát cánh cùng nhau trong công việc và cuộc sống BACKGRID

Trong 6 năm bên nhau, Taylor Swift và Joe Alwyn âm thầm ủng hộ, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Một nguồn tin từng tiết lộ với People rằng giọng ca Blank space rất hạnh phúc trong mối quan hệ của họ, cả hai trưởng thành, thấu hiểu và dành tình cảm chân thành cho nhau. Trong khi đó, Us Weekly cho rằng Taylor Swift coi Joe Alwyn là một trong những "hằng số" an toàn nhất trong cuộc đời của mình và cả hai đã tính chuyện gắn bó dài lâu. "Họ đã cùng nói về tương lai và hôn nhân. Họ không ấn định thời gian nhưng hiện cả hai rất yêu nhau. Joe luôn là chỗ dựa vững chắc và luôn ở bên Taylor", một nguồn tin chia sẻ với tạp chí này hồi tháng 3.2020.

Cặp đôi cũng bắt đầu hợp tác sáng tạo âm nhạc để vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong đại dịch Covid-19. Hai album gần đây của "rắn chúa" là Folklore, Evermore đều hợp tác với Joe Alwyn. Tài tử phim Harriet đã viết một số bài hát với tên William Bowery. Folklore sau đó đã thắng hạng mục Album của năm tại Grammy 2021 trong khi Evermore cũng nhận được đề cử tương tự ở mùa giải 2022. Trong bài phát biểu nhận giải, Taylor Swift nhắc đến bạn trai: "Joe là người đầu tiên mà tôi chơi mọi bài hát mình đã viết. Và tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi cùng anh ấy sáng tác khi cách ly mùa dịch".

Bộ đôi nổi tiếng này được cho là đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên cuối cùng họ lại chia tay trong tiếc nuối MEGA

Trước sự quan tâm của truyền thông và công chúng, Taylor Swift và Joe Alwyn có cách thể hiện tình yêu kín đáo. Những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ đình đám như Gorgeous, Call It What You Want, Delicate dường như được lấy cảm hứng từ chuyện tình của họ. Cặp đôi thỉnh thoảng bị cánh săn ảnh ghi lại những khoảnh khắc tay trong tay khi hẹn hò ở Anh hoặc Mỹ. Hồi 2018, Taylor Swift đã bỏ qua giải Grammy ở Mỹ để tham dự lễ trao giải BAFTA ở Anh với Joe Alwyn. Họ cũng lặng lẽ đến ủng hộ đối phương tại các sự kiện quan trọng.