Beyoncé phá kỷ lục thắng giải Grammy

Beyoncé được vinh danh ở các hạng mục: Album nhạc dance/electronic hay nhất và Ghi âm nhạc dance/điện tử hay nhất đều cho Break My Soul, Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất cho Plastic Off the Sofa. Sau đó, cô lại được trao thêm giải Ca khúc R&B xuất sắc nhất cho bài Cuff It (thuộc album Renaissance). Cô lập kỷ lục chiến thắng Grammy nhiều nhất mọi thời đại với bộ sưu tập 32 chiếc tượng máy hát vàng.

Taylor Swift giành giải Grammy Video âm nhạc hay nhất, được trao cho MV All Too Well: The Short Film. Tại hạng mục Ghi âm của năm, bất ngờ xảy ra khi Lizzo vượt hàng loạt tên tuổi lớn để chiến thắng với bản thu About Damn Time.

Trước đó, Olivia Rodrigo, đảm nhận vai trò trao giải hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc cho Samara Joy. Nghệ sĩ Bonnie Raitt (74 tuổi) vượt hàng loạt tên tuổi nặng ký để thắng hạng mục quan trọng Ca khúc của năm với bài Just Like That.

Adele nhận tượng kèn vàng Màn trình diễn solo pop xuất sắc cho ca khúc gây sốt Easy on Me. Ca khúc này thuộc album 30, ra mắt vào tháng 10.2021, thay cho lời tự tình sau những tổn thương của Adele. Easy on Me giữ vị trí quán quân lâu nhất trên US Billboard Hot 100 của một nữ nghệ sĩ trong thập kỷ 2020.

Harry Styles mới là nghệ sĩ "thắng đậm" khi giải Grammy quan trọng nhất Album của năm thuộc về album Harry's House.

Các giải khác gồm: Album giọng ca pop hay nhất Harry's House - Harry Styles; Album rap hay nhất Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar; Album R&B hay nhất Black Radio III - Robert Glasper; Album nhạc country hay nhất A Beautiful Time - Willie Nelson; Ca khúc R&B hay nhất Cuff It – Beyoncé…