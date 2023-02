Beyoncé đầy khả năng thắng lớn Grammy 2023

Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy 2023 với 9 hạng mục. Giải Album của năm thì album Renaissance của cô hiện là ứng viên sáng giá nhất. Album gồm 16 bài hát pha trộn nhiều phong cách nhạc khiêu vũ của người da đen sau những năm 1970 như Disco, House. Album được thu âm album trong thời đại dịch Covid-19, nhằm khơi dậy niềm hạnh phúc, sự thoát ly thực tế của khán thính giả từng trải qua cách ly, cô lập vì dịch bệnh.

Tiếp theo là Kendrick Lamar với 8 đề cử, Adele và Brandi Carlile mỗi người 7 đề cử. Với tổng cộng 88 đề cử trong sự nghiệp, Beyoncé cùng chồng Jay-Z là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy. Un Verano Sin Ti (2022) của Bad Bunny đã trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được đề cử hạng mục Album của năm.

Beyoncé và Adele đều có tên ở các hạng mục lớn như Ghi âm của năm, Ca khúc hay Album của năm. "Họa mi nước Anh" - Adele có màn tái xuất ấn tượng cùng album phòng thu thứ tư 30 và phim âm nhạc Adele One Night Only. Beyoncé gây chú ý năm qua với album thứ bảy Renaissance và ca khúc Be Alive (nhạc phim King Richard).

BTS lần đầu có nhiều hơn một đề cử tại Grammy. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc góp mặt ở hai hạng mục gồm: Màn thể hiện nhạc pop do bộ đôi/nhóm xuất sắc cho ca khúc My Universe cùng Coldplay và MV xuất sắc cho Yet To Come.

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65 sẽ được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 5.2.2023 (giờ Mỹ). Ban tổ chức công nhận các bản thu âm, sáng tác và nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm đủ điều kiện, bắt đầu từ ngày 1.10.2021 đến 30.9.2022. Các đề cử được công bố vào ngày 15.11.2022. Diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah , người dẫn chương trình lần thứ 63 và 64 , sẽ trở lại vai trò MC lần thứ ba.