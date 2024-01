MC lên tiếng về trò đùa cợt Taylor Swift ở Quả cầu vàng

Jo Koy hứng chỉ trích vì trò đùa khiến Taylor Swift khó chịu CBS

Trong chương trình GMA3: What You Need to Know vừa lên sóng, Jo Koy chia sẻ về trải nghiệm dẫn dắt Lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua trong đó có nhắc đến trò đùa cợt khiến Taylor Swift khó chịu tại sự kiện. Diễn viên hài bày tỏ sự hối tiếc khi đã hành động chưa phù hợp, thừa nhận đó là một trò đùa hơi nhạt và kỳ lạ. Nam nghệ sĩ phân trần rằng câu bông đùa của mình nhằm châm biếm NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ) nhiều hơn là nhắm vào chủ nhân hit Blank Space. "Tôi chỉ cố gắng chế giễu NFL về việc sử dụng các đoạn cắt cảnh còn Quả cầu vàng không cần phải làm điều đó. Vì vậy, trò đó giống như một miếng hài châm biếm NFL hơn nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy", ông giải thích.



Phản ứng tiêu cực từ trò đùa này khiến trải nghiệm của Jo Koy ở Quả cầu vàng kém phần trọn vẹn. MC này bộc bạch: "Tôi muốn cống hiến nhiều hơn một chút nhưng tôi hơi hụt hẫng, chỉ vậy thôi". Trước những lời chỉ trích, nam nghệ sĩ chia sẻ trên GMA3 rằng sẽ là dối lòng nếu nói mình không tổn thương và thừa nhận dẫn dắt lễ trao giải là một công việc khó khăn.

Biểu cảm lạnh lùng của Taylor Swift trước trò đùa của MC lễ trao giải CBS

Trước đó, tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 81, Jo Koy châm biếm: "Như mọi người biết, chúng ta đã đến sau hai trận đấu liên tiếp trong một ngày. Sự khác biệt lớn giữa Quả cầu vàng và NFL là gì? Ở đây, chúng tôi có ít máy quay hướng về Taylor Swift hơn, tôi thề đấy". Lời bông đùa của "cây hài" này nhằm ám chỉ việc Taylor Swift thường đến xem, cổ các trận đấu của Travis Kelce - bạn trai cô, và liên tục lọt vào ống kính. Sau câu đùa của MC này, máy quay hướng về phía nữ ca sĩ 34 tuổi, người đẹp trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ánh nhìn nghiêm nghị, biểu thị trò đùa này chẳng có gì vui.

Trò đùa của Jo Koy lập tức bị lan truyền trên mạng xã hội, khiến nam MC hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ khán giả. Piers Morgan ví von trên X: "Nếu cái nhìn chằm chằm đó của Taylor Swift có thể giết người, Jo Koy giờ đã chết". Diễn viên Deidre Hall cũng chỉ trích trò đùa của nghệ sĩ hài này: "Người dẫn dắt Quả cầu vàng - Jo Koy, hoàn toàn là một sự xấu hổ đối với bản thân anh ta và ban tổ chức". Bên cạnh những bình luận "ném đá", nghệ sĩ Whoopi Goldberg - người dẫn chương trình View, lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, giải thích rằng các lễ trao giải có thể tàn bạo với các nghệ sĩ hài như thế nào và cho rằng Jo Koy đã làm rất tốt.

Trò đùa kém duyên của Chris Rock ở Oscar 2022 khiến danh hài nhận cú tát đau điếng từ Will Smith REUTERS

Những câu bông đùa tại các lễ trao giải danh giá đôi khi không gây cười, thích thú mà còn bị phản tác dụng. Như trường hợp của Chris Rock, khi nghệ sĩ hài dẫn dắt Lễ trao giải Oscar 2022, anh đã có trò đùa kém duyên về kiểu đầu cạo trọc của Jada Pinkett Smith khiến Will Smith tiến thẳng lên sân khấu vung cú tát mạnh bạo vào mặt. Sự việc từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.