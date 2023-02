Rihanna xác nhận mang thai sau màn trình diễn gây sốt tại Super Bowl

Rihanna lộ bụng bầu khi biểu diễn trên sân khấu Super Bowl hôm 12.2 (giờ địa phương) Shutterstock

Rihanna đang trở thành tâm điểm chú ý khi chọn sân khấu Super Bowl LVII Halftime Show để công khai hình ảnh mang bầu lần hai. Biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp của Super Bowl 2023, giọng ca 35 diện bộ cánh bó sát màu đỏ rực để lộ chiếc bụng lớn và thỉnh thoảng xoa vòng hai đầy đặn của mình. Nữ ca sĩ mang đến một màn trình diễn bùng nổ khi thể hiện hàng loạt bản hit đình đám trong sự nghiệp ca hát của cô: Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Umbrella, Diamond…

Đây là màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của ngôi sao Barbados trong 5 năm qua. Màn tái xuất của cô lập tức gây sốt trên các phương tiện truyền thông và trở thành đề tài rầm rộ trên mạng xã hội. Chiếc bụng đặc biệt của người đẹp cũng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Không để mọi người đồn đoán thêm, tối 12.2 (giờ địa phương), đại diện của tỉ phú làng nhạc nhanh chóng xác nhận với People rằng cô đang mang thai lần hai.



Dù đang mang thai, Rihanna vẫn "cháy" hết mình trên sân khấu AFP

Việc Rihanna mang thai khiến nhiều công chúng không khỏi bất ngờ bởi cô và bạn đời A$AP Rocky vừa đón con đầu lòng vào tháng 5.2022. Vài năm trở lại đây, ngôi sao 8X tạm gác sự nghiệp âm nhạc, tập trung vào công việc kinh doanh và sau đó là dành thời gian chăm sóc con trai.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast The Process with Nate Burleson, giọng ca Umbrella thừa nhận cuộc sống của cô có nhiều sự thay đổi kể từ khi làm mẹ. "Tôi đang sống vì con trai của mình. Bây giờ mọi thứ đều quan trọng và bạn thực sự phải bắt đầu tính đến nhiều thứ", nữ ca sĩ bộc bạch. Người đẹp chia sẻ trước khi có con, cuộc sống của cô rất mờ mịt nhưng mọi thứ dần trở nên tươi sáng, tích cực hơn sau khi em bé chào đời. Tỉ phú làng nhạc thừa nhận rằng với mình, việc nuôi dạy con là một thử thách nhưng đồng thời cũng là một phần thưởng xứng đáng. "Đó là một công việc khó khăn nhưng không có gì mãn nguyện hơn thế", bà mẹ trẻ giải thích.

Tin tức Rihanna mang thai xuất hiện sau chưa đầy 1 năm kể từ khi cô và A$AP Rocky đón con đầu lòng Shutterstock

Bên cạnh việc nuôi dạy con cái, Rihanna hào hứng khi trở lại sân khấu âm nhạc bằng buổi biểu diễn hoành tráng tại Super Bowl 2023. Theo People, đây là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của chủ nhân hit Diamond kể từ sau lễ trao giải Grammy 2018. Nữ ca sĩ đã tích cực tập luyện để mang lại màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu đẳng cấp này.

Cùng với đó, một trong những điều được người hâm mộ của Rihanna quan tâm nhất lúc này là khi nào cô sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc tiếp theo bởi đã 7 năm kể từ khi cô trình làng album gần đây nhất của mình - Anti (2016). Đáp lại sự mong chờ từ fan, ngôi sao 35 tuổi chia sẻ trong cuộc họp báo gần đây: "Về mặt âm nhạc, tôi cảm thấy cởi mở. Tôi cảm thấy cởi mở trong việc khám phá và tạo ra những thứ mới mẻ, khác biệt, những thứ độc lạ, kỳ quặc và có thể sẽ khó hiểu đối với người hâm mộ của mình. Tôi chỉ muốn chơi. Tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui với âm nhạc". Năm ngoái, sao nữ gây chú ý khi hát Lift Me Up - ca khúc nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever.