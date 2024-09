Taylor Swift thắng đậm tại giải VMAs, màn cảm ơn bạn trai gây chú ý

Taylor Swift "thống trị" giải VMAs năm nay với 7 chiến thắng ẢNH: MTV

Tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2024 diễn ra sáng 12.9 (giờ Việt Nam), Taylor Swift là cái tên gây sốt khi càn quét hàng loạt hạng mục quan trọng. Giọng ca sinh năm 1989 là nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải năm nay (12 đề cử) đồng thời cũng là người thắng đậm nhất khi đem về 7 chiếc cúp đáng mơ ước.



Tapylor Swift cùng Post Malone chiến thắng hạng mục được mong chờ nhất: Video của năm với Fortnight. "Siêu phẩm" này cũng thắng ở hạng mục Màn kết hợp xuất sắc nhất, Bài hát của mùa hè, Chỉ đạo xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất. "Rắn chúa" cũng vượt qua hàng loạt cái tên đình đám khác như Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter và SZA để được vinh danh là Nghệ sĩ của năm. Ngoài ra, cô còn được xướng tên ở hạng mục Best Pop.

Màn kết hợp của Taylor Swift với Post Malone trong Fortnight giúp bộ đôi này mang về nhiều giải thưởng quan trọng ẢNH: REUTERS

7 chiến thắng của Taylor Swift tại VMAs năm nay nâng tổng số giải thưởng mà cô nhận được tại lễ trao giải âm nhạc này lên 30, vượt qua thành tích 27 giải thưởng của Beyoncé, trở thành nghệ sĩ giành nhiều cúp nhất trong lịch sử giải thưởng.

Nữ ca sĩ 35 tuổi đã phá vỡ một số kỷ lục sau khi giành chiến thắng quan trọng Video của năm. Trước hết, cô kéo dài thêm kỷ lục nghệ sĩ được nhiều giải nhất trong hạng mục này khi từng giành chiến thắng tương tự nhờ loạt "siêu phẩm": Bad Blood, You Need to Calm Down, All Too Well: The Short Film và Anti-hero. Ngôi sao 8X cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành giải Video của năm ở VMAs trong 3 năm liên tiếp, sau All Too Well: The Short Film (2022) và Anti-hero (2023).

Nữ ca sĩ ăn mừng chiến thắng trên sân khấu ẢNH: REUTERS

Truyền thông quốc tế đánh giá 2024 là một năm thành công vang dội của Taylor Swift về mọi mặt. Trước khi "càn quét" VMAs, giọng ca Cruel Summer đã giành giải Grammy Album của năm cho Midnights vào tháng 2 vừa qua. Cô cũng phát hành album phòng thu thứ 11 của mình là The Tortured Poets Department, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 15 tuần liên tiếp.

Cùng với đó, siêu sao Mỹ tiếp tục tạo nên "cơn địa chấn" toàn cầu khi tiếp tục chuyến lưu diễn tỉ đô The Eras Tour với những buổi biểu diễn luôn trong tình trạng "cháy vé". Tour diễn này đã đi đến chặng cuối trước khi kết thúc vào cuối năm nay.

Ngoài các cộng sự, Taylor Swift không quên gửi lời cảm ơn đến bạn trai Travis Kelce khi nhận giải ẢNH: REUTERS

Taylor Swift - Travis Kelce vẫn ngọt ngào, khăng khít sau 1 năm hẹn hò ẢNH: REUTERS

Ở khía cạnh đời tư, Taylor Swift đang hạnh phúc bên bạn trai Travis Kelce. Độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cả hai trong lĩnh vực của mình khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay.

Cũng tại lễ trao giải VMAs 2024, chuyện tình của bộ đôi đình đám này tiếp tục gây sốt khi chủ nhân hit Love Story công khai cảm ơn người yêu trên sân khấu nhận giải Video của năm. Nữ ca sĩ nhắc đến "nửa kia" đầy trìu mến: "Tôi luôn nghe thấy tiếng ai đó reo hò từ phía bên kia phòng thu nơi chúng tôi đang quay. Và đó là bạn trai của tôi, Travis. Mọi thứ người đàn ông này chạm vào đều biến thành hạnh phúc, niềm vui và phép màu. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã thêm điều đó vào cảnh quay của chúng tôi, tôi sẽ luôn nhớ điều đó".

Đáng tiếc, Travis Kelce không thể cùng người yêu tham dự lễ trao giải vì bận lịch tập luyện ở Kansas City. Ngôi sao bóng bầu dục và đồng đội ở Kansas City Chiefs đang chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 15.9 này.