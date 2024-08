Vé xem Taylor Swift tại Anh tăng gần 2.000% sau vụ hủy show ở Áo

Vì lỡ hẹn với Taylor Swift tại Áo, nhiều người hâm mộ đã đổ xô săn vé xem thần tượng biểu diễn tại London (Anh) vào tuần tới AFP

Taylor Swift dự kiến tổ chức ba buổi biểu diễn thuộc The Eras Tour vào ngày 8, 9 và 10.8 tại sân vận động Ernst Happel ở Vienna (Áo) trước khoảng 170.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, lịch trình này đã bị hủy sau khi giới chức phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc. Khán giả đã mua vé xem giọng ca Cruel Summer tại Vienna sẽ được hoàn lại tiền trong vòng 10 ngày sau khi chuỗi đêm diễn bị hủy. Nhiều người trong số đó không ngại chi thêm tiền để săn vé xem thần tượng biểu diễn ở Anh và thay đổi kế hoạch ban đầu.

Theo Daily Mail, làn sóng này đã khiến giá vé xem show diễn tại sân vận động Wembley ở London (Anh) tăng vọt trên các trang web bán lại như Viagogo, Vividseats, Stubhub và Gigsberg. Trang này cho biết khi mới mở bán, giá vé dao động từ 58 bảng Anh (khoảng 1,8 triệu đồng) cho chỗ ngồi có tầm nhìn hạn chế đến 110 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng) cho vị trí thông thường. Tuy nhiên, trên các trang web bán lại, giá vé rẻ nhất là 416 bảng Anh (hơn 13,3 triệu đồng), có những tấm vé được rao bán với giá lên đến 6.515 bảng Anh (hơn 208,5 triệu đồng), tùy vị trí, theo CoinPoker.

The Guardian cho biết vé xem chuỗi đêm diễn của Taylor Swift tại London được cho là đã tăng 30% trên thị trường bán lại sau khi sự kiện của Vienna bị hủy và tăng gần 2.000% so với giá gốc.

Các buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Anh trong tuần tới sẽ được tăng cường an ninh hơn sau vụ việc ở Áo INSTAGRAM NV

Không chỉ có giá vé xem show tăng đột biến, CoinPoker cho biết trong 24 giờ kể từ khi Taylor Swift hủy show ở Vienna, lượng tìm kiếm trên Google với từ khóa "vé xem Taylor Swift tại London" từ thủ đô nước Áo đã tăng chóng mặt. Bên cạnh đó, giá vé máy bay khứ hồi từ Vienna đến London trong ngày 14, 15.8 (ngay trước thời điểm diễn ra đêm diễn đầu tiên của Swift tại sân Wembley) đã tăng trung bình 38% do nhu cầu đi lại tăng vọt.

Theo lịch trình, Taylor Swift sẽ biểu diễn 5 đêm tại sân vận động Wembley của London trong khoảng thời gian từ 15 đến 20.8 và mỗi show diễn của siêu sao người Mỹ sẽ thu hút khoảng 90.000 khán giả. Theo xác nhận của cảnh sát London, chuỗi biểu diễn của chủ nhân hit Look what you made me do tại thủ đô nước Anh sẽ được tăng cường an ninh chặt chẽ và có thêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho đám đông sau âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi biểu diễn ở Áo bị phát hiện khiến nữ ca sĩ phải hủy show.

Người phát ngôn của cảnh sát thủ đô cho biết: "Hằng năm, London tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan và có những trải nghiệm an toàn, thú vị". Vị này trấn án: "Không có gì cho thấy vấn đề đang được chính quyền Áo điều tra sẽ có tác động đến các sự kiện sắp tới tại London. Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cẩn thận mọi thông tin mới".



Mỗi đêm nhạc của Taylor Swift thu hút hàng mấy chục nghìn khán giả và luôn trong tình trạng "cháy" vé INSTAGRAM NV

Taylor Swift vừa có hai đêm diễn tại Munich (Đức) vào cuối tháng 7 vừa qua, thu hút 74.000 khán giả tại sân vận động mỗi đêm và hàng chục nghìn người đã ngồi kín ngọn đồi gần đó để… xem "ké" INSTAGRAM NV

Thị trưởng London - Sadiq Khan, cũng xác nhận rằng buổi hòa nhạc sẽ diễn ra và lưu ý: "Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giám sát các sự kiện này, chúng tôi không bao giờ tự mãn. Nhiều bài học đã được rút ra sau vụ tấn công khủng khiếp tại Manchester Arena. Cảnh sát làm việc chặt chẽ, không chỉ với tòa thị chính, mà còn với các hội đồng và cả ban tổ chức các buổi hòa nhạc". Vị này nói thêm: "Tôi chắc chắn Vienna có lý do riêng để hủy buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và đảm bảo buổi hòa nhạc có thể diễn ra an toàn".

Chuỗi đêm diễn của Taylor Swift tại London được dự đoán có thể mang lại khoảng 300 triệu bảng Anh (hơn 9.600 tỉ đồng) cho nền kinh tế của thành phố.