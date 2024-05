Châu Âu 'sục sôi' trước cuộc đổ bộ của Taylor Swift

'The Eras Tour' gây sốt tại Pháp

Chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift vừa bắt đầu ở chặng châu Âu AFP

Hơn một tháng nghỉ ngơi sau 6 đêm diễn bùng nổ tại Singapore, Taylor Swift tiếp tục mang The Eras Tour đến 18 thành phố châu Âu. Mở màn cho chặng diễn này là 4 đêm diễn của "rắn chúa" tại Paris La Défense Arena (Pháp) từ ngày 9.5 đến 12.5. Sự trở lại của chủ nhân hit Cruel Summer với tour diễn tỉ đô lập tức gây sốt khi cô tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ 46 bản hit qua từng "kỷ nguyên" âm nhạc của mình.

Đặc biệt, 7 ca khúc mới nhất của Taylor trong album vừa phát hành The Tortured Poets Department được cập nhật vào danh sách biểu diễn sau khi cắt một vài ca khúc cũ khỏi "set list" trước đó. Người hâm mộ tại Pháp không khỏi thích thú khi là những khán giả đầu tiên được xem thần tượng trực tiếp biểu diễn loạt hit từ album mới nhất: But Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived và I Can Do It With a Broken Heart.

Taylor Swift bổ sung 7 bài hát vừa phát hành vào danh sách biểu diễn mới nhất của The Eras Tour GETTY

Forbes ước tính có khoảng 42.000 khán giả gặp Taylor Swift trong mỗi đêm diễn tại Pháp trước khi cô mang The Eras Tour đến Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Đức, Ba Lan và Áo. Được biết, có một lượng lớn người hâm mộ từ Mỹ đến Pháp xem giọng ca Love Story biểu diễn vì giá vé tại châu Âu rẻ hơn nhiều so với các buổi biểu diễn ở quê nhà từ đó giúp họ tiết kiệm hàng nghìn USD.

Một người hâm mộ tên Georg'Ann Daly quyết định tổ chức sinh nhật lần thứ 23 của mình bằng việc thưởng thức show diễn của thần tượng tại Pháp dù phải trải qua một chặng đường dài: lên chuyến bay nội địa từ Nashville tới Chicago (Mỹ) rồi sang London (Anh) và bắt chuyến tàu qua Paris (Pháp). "Tôi luôn bị ám ảnh bởi Taylor Swift", cô chia sẻ lý do với AFP. Một khán giả tên Noah (20 tuổi) cho biết anh mua vé xem cả 4 đêm nhạc của Taylor tại Paris sau khi sử dụng tới 22 địa chỉ mail để săn vé. Không chỉ vậy, một số fan cuồng nhiệt của nữ ca sĩ này còn cắm trại ở Paris từ ngày 7.5 để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội đáng giá này.

Chuỗi đêm diễn của Taylor Swift tại Pháp trở thành tâm điểm chú ý suốt những ngày qua GETTY

Ông Frederic Longuépée - giám đốc điều hành của Paris La Défense Arena, tiết lộ với NBC News rằng trong số đám đông đến Paris xem Taylor Swift biểu diễn có khoảng 20 đến 30% là người Mỹ. Các khách sạn, nhà hàng ở Paris được tiết lộ đã chật cứng suốt cuối tuần và đây được xem là phép thử hiệu quả cho cơ sở hạ tầng và an ninh của thành phố trước khi diễn ra một sự kiện lớn khác vào mùa hè này: Thế vận hội Paris 2024. "Trong 4 đêm diễn này, chúng tôi sẽ là trung tâm của thế giới, điều này rất quan trọng với chúng tôi vì rõ ràng như một sự kiện diễn tập cho Thế vận hội", vị này cho hay.

Châu Âu thu đậm nhờ 'cơn bão' Taylor Swift

Sự xuất hiện của Taylor Swift với những đêm diễn cháy vé đem lại nguồn lợi khổng lồ cho nền kinh tế châu Âu, tương tự như hiệu ứng tích cực của tour diễn tại Bắc Mỹ và châu Á trước đó AFP

Việc Taylor Swift mang The Eras Tour "càn quét" châu Âu được các chuyên gia dự đoán sẽ là cú hích lớn đối với nền kinh tế của "lục địa già".



Theo Forbes, Jack Ezon - người sáng lập công ty du lịch Embark Beyond, cho biết tại Paris, giá phòng trung bình trong tuần này của các khách sạn hạng sang đã tăng tới 36% so với cùng kỳ năm ngoái, trùng với thời điểm diễn ra 4 đêm diễn của ngôi sao đoạt giải Grammy. Báo cáo của Paris La Défense Arena cho thấy doanh số bán hàng hóa trong thời gian này đã tăng gấp đôi kỷ lục trước đó.

The Eras Tour của Taylor Swift tác động tích cực đến nền kinh tế của những nơi mà chuyến lưu diễn này đi qua GETTY

Sau Paris, điểm dừng chân tiếp theo của The Eras Tour là Stockholm (Thụy Điển) vào cuối tuần tới. Ông Carl Bergqvist, nhà kinh tế trưởng của Phòng Thương mại Stockholm, cho biết khoảng 120.000 khán giả quốc tế (trong đó khoảng 10.000 người từ Mỹ) dự kiến sẽ đổ về thủ đô của Thụy Điển trong tháng này vì Taylor Swift. Vị này cho biết Stockholm là thành phố duy nhất ở khu vực Scandinavia của Bắc Âu có The Eras Tour ghé qua và các hãng hàng không đã bổ sung các chuyến bay từ Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy để phục vụ nhu cầu di chuyển của mọi người đến đây xem các buổi biểu diễn từ ngày 17 đến 19.5.

Ông Bergqvist tiết lộ 40.000 phòng khách sạn của thành phố đã được bán hết mặc dù giá tăng vọt trong những ngày diễn ra buổi biểu diễn. Vị này cho biết những người tham dự buổi hòa nhạc dự kiến sẽ "bơm" khoảng hơn 46 triệu USD vào nền kinh tế địa phương trong suốt thời gian lưu trú của họ. Con số này không bao gồm số tiền họ đã trả cho vé xem Taylor Swift hoặc vé để đến Thụy Điển. "Vì vậy, điều này sẽ có tác động rất lớn đối với ngành du lịch ở Thụy Điển và đặc biệt là Stockholm", chuyên gia này nói thêm.

Nhu cầu di chuyển, lưu trú tăng đột biến tại các thành phố châu Âu có tour diễn của Taylor Swift đi qua GETTY

Trong khi đó, The Guardian cho biết một số thành phố ở châu Âu đã báo cáo nhu cầu về khách sạn và chỗ ở cho thuê ngắn hạn tăng mạnh trong mùa hè, khi "cơn bão" Taylor Swift ập đến. Tại Edinburgh (Scotland), Liverpool (Anh) và Cardiff (xứ Wales), phòng tại chuỗi Travelodge vào khoảng thời gian diễn ra buổi biểu diễn của nữ ca sĩ này vào tháng 6 tới đã được bán hết kể từ tháng 8.2023, một tháng sau khi vé xem các buổi biểu diễn được bán.

Business Insider đưa tin, vào tháng 12 vừa qua, công ty dữ liệu cho thuê kỳ nghỉ AirDNA đã nhận thấy rằng nhu cầu thuê ngắn hạn trong thời gian diễn ra các chuyến lưu diễn của Swift ở Vienna (Áo) và Warsaw (Ba Lan) mùa hè này đã tăng khoảng 2.000%.

Những buổi diễn của Taylor Swift tại châu Âu thúc đẩy nhiều người đến đây du lịch GETTY

Không chỉ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho ngành khách sạn, lưu trú, lượng khán giả đến châu Âu xem Taylor Swift biểu diễn còn đem lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế khi sự phấn khích của họ có thể chuyển thành những khoản chi hào phóng cho các nhu cầu về thực phẩm, mua sắm, giải trí… Cũng qua việc tham gia các đêm diễn của Taylor Swift, nhiều người quyết định biến chuyến đi đến châu Âu thành một kỳ nghỉ dài ngày.

Natalia Lechmanova, nhà kinh tế trưởng tại Viện Kinh tế Mastercard, cho biết so với chặng lưu diễn tại Mỹ năm ngoái, chặng châu Âu của Taylor Swift sẽ mang lại tác động kinh tế thậm chí còn lớn hơn vào mùa hè này, với mạng lưới giao thông mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các địa điểm và nâng cao lợi ích kinh tế trên khắp châu Âu. "Tương tự như ở Mỹ, các thành phố nhỏ hơn như Liverpool hay Lyon có thể sẽ chịu tác động lớn hơn so với các trung tâm tầm cỡ như London hay Paris", vị này nói thêm.