Taylor Swift khơi lại mối thù với Kim Kardashian, Kanye West trong album mới

Mâu thuẫn giữa Taylor Swift và Kanye West - Kim Kardashian đã tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông AFP

Hôm 19.4, Taylor Swift phát hành album mới mang tên The Tortured Poets Department, gây tò mò khi có nhiều chi tiết nhắm đến bạn trai cũ. Sau hai giờ phát hành, giọng ca sinh năm 1989 tiết lộ trên mạng xã hội về phần thứ hai của album với phụ đề The Anthology. Trong số loạt ca khúc được tung ra sau, bài hát có tựa thanK you aIMee nhận được sự quan tâm hơn cả. Tên bài hát được viết thường, chỉ có 3 ký tự: K, I, M được in hoa tạo thành chữ "KIM". Nội dung bài hát bày tỏ sự khó chịu của nhân vật chính với một cô gái xấu tính được gọi là Aimee, chứa nhiều chi tiết khiến người hâm mộ tin rằng ngôi sao này đang hát về Kim "siêu vòng ba".



Lời bài hát có đoạn: "Trong suốt khoảng thời gian bạn tung ra những cú đấm, tôi lo xây dựng nên 'thứ gì đó'/Và tôi không thể tha thứ cho những cảm xúc mà bạn mang đến cho tôi/Hét lên giữa bầu trời đêm: 'khốn khiếp, Aimee' khi máu đang tuôn ra/Nhưng tôi cũng không thể quên cách bạn đã khiến vết thương của tôi được chữa lành". Đoạn khác, nữ ca sĩ đề cập rằng mối quan hệ với Aimee không phải là một cuộc chiến công bằng hay một vụ tấn công rõ ràng. Cô bị Aimee chơi xấu, bêu riếu và cười nhạo.

Sau khi thanK you aIMee ra mắt, nhiều fan của Taylor Swift tràn vào trang cá nhân của Kim Kardashian, mỉa mai cô là "aIMee" INSTAGRAM NV

Taylor Swift cũng xác nhận cô đã đổi tên người phụ nữ mà mình đang đề cập: "Và một ngày, con bạn về nhà rồi ngân nga một bài hát mà chỉ có hai chúng ta biết là nó nói về bạn". Câu hát này khiến nhiều người liên tưởng đến việc North West (10 tuổi) - con gái của Kim từng nhảy theo bài hát Shake It Off của Taylor trong một video đăng trên TikTok. Chi tiết này càng khiến dân mạng tin chắc rằng "Aimee" trong bài hát chính là Kim Kardashian ngoài đời.

Album mới của Taylor Swift cũng có một bài hát tên Cassandra đề cập đến việc một cô gái bị kẻ xấu vu khống, đặt điều hãm hại, dù đã ra sức giải thích nhưng không ai tin để rồi bị đám đông "ném đá" oan uổng và nhốt trong nhà giam đầy rắn. Nội dung ca khúc có nhắc đến "cuộc gọi", "rắn" khiến nhiều người liên tưởng tới việc Kim Kardashian - Kanye West từng hạ bệ ngôi sao 8X hồi 2016.

Kanye West giật micro của Taylor Swift tại VMAs 2009, mở đầu cho mối thù lâu năm giữa hai bên FILMMAGIC

Mâu thuẫn giữa Taylor Swift với Kanye West bắt đầu vào năm 2009 khi nam rapper 7X xông lên sân khấu VMAs giật mic của giọng ca You Belong With Me khi cô nhận giải Best Female Video (Video xuất sắc nhất của nữ nghệ sĩ) và cho rằng cô không xứng đáng giành giải này bằng Beyonce. Kể từ đó, họ công khai chỉ trích, hạ bệ nhau trước truyền thông. Nữ ca sĩ 8X từng tố Kanye West là kẻ hai mặt, đối tốt với cô ở hậu trường nhưng lại luôn tỏ ra mình ngầu và nói những lời thô thiển về cô trước công chúng.

Năm 2016, mâu thuẫn giữa 2 bên lên đến đỉnh điểm khi Kanye West trình làng ca khúc Famous và nội dung ca khúc có câu: "Tôi cảm thấy như tôi và Taylor Swift có thể làm tình/Tại sao ư? Vì tôi đã làm cho con khốn đó nổi tiếng". Ye nói giọng ca Blank Space đã đồng ý với lời bài hát nhưng cô phủ nhận. Sau đó, Kim đăng một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kanye với Taylor, chứng minh rằng hai bên đã thống nhất vấn đề này.

Trên thực tế, nam rapper thị phi đã bàn với Taylor về phần lời bài hát nhưng không đề cập cụ thể đến những câu từ khiếm nhã kể trên nên Taylor tỏ thái độ thân thiện và nói đàn anh gửi ca khúc sau khi hoàn thiện để cân nhắc. Phần ca từ về cô trong Famous sau khi phát hành khác với nội dung hai người trao đổi khiến Taylor bức xúc. Tuy nhiên, bản ghi âm không rõ ràng kia lại khiến người đẹp bị dư luận chỉ trích là kẻ nham hiểm và bị gọi là "rắn độc". Sự việc khiến cô suy sụp, mất niềm tin vào những người xung quanh và ở ẩn suốt 1 năm. Năm 2017, cô tái xuất đầy kiêu hãnh với Look what you made me do như một lời đáp trả sâu cay nhắm tới kẻ thù và dư luận ác ý.