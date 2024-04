Taylor Swift vào danh sách tỉ phú

Taylor Swift trở thành tỉ phú nhờ doanh thu từ hoạt động âm nhạc AFP

Taylor Swift trở thành tỉ phú vào tháng 10.2023 nhờ thu nhập khổng lồ từ chuyến lưu diễn The Eras Tour và khoản thu từ danh mục âm nhạc của mình. Chủ nhân hit Blank Space cũng là nghệ sĩ đầu tiên làm được điều đó mà chỉ dựa vào các sản phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn.

Theo Forbes, khối tài sản 1,1 tỉ USD mà "rắn chúa" hiện sở hữu bao gồm hơn 500 triệu USD tích lũy từ tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn, cộng với danh mục âm nhạc trị giá 500 triệu USD và khoảng 125 triệu USD bất động sản.



Năm qua, Taylor Swift gặt hái được thành công vang dội khi The Eras Tour cán mốc 1 tỉ USD, trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đáng chú ý, chuyến lưu diễn này vẫn đang tiếp diễn cho đến cuối năm nay và trở thành cơn sốt tại mỗi thành phố mà ngôi sao sinh năm 1989 ghé qua. Truyền thông quốc tế đánh giá The Eras Tour tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, du lịch nhiều quốc gia, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng cũng như sự tôn vinh, chào đón nồng nhiệt từ chính phủ các nước.

Hồi 2023, chủ nhân hit Look what you made me do được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng vừa nhận hai chiếc kèn vàng danh giá tại Lễ trao giải Grammy vào tháng 2 vừa qua, trong đó có chiến thắng ở hạng mục Album của năm với Midnights. Thành tích này giúp ngôi sao 8X trở thành nghệ sĩ thắng nhiều giải Album của năm nhất trong lịch sử Grammy.

Trong khi đó, nhiều ngôi sao giải trí khác như: Rihanna, Jay-Z, Kim Kardashian... sở hữu khối tài sản tỉ USD nhờ đẩy mạnh kinh doanh AFP

Bên cạnh sự xuất hiện của Taylor Swift, nhiều nghệ sĩ, nhân vật trong giới giải trí cũng góp mặt trong danh sách tỉ phú vừa được Forbes công bố. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Rihanna sở hữu 1,4 tỉ USD chủ yếu nhờ công việc kinh doanh. Giọng ca gốc Barbados hiện có cổ phần trong hai thương hiệu tỉ đô: công ty mỹ phẩm Fenty Beauty (cô đồng sở hữu cùng tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH) và công ty kinh doanh nội y Savage X Fenty.

Kim Kardashian - người đẹp nổi lên trong giới giải trí Mỹ nhờ bê bối đời tư cùng sức hút từ chương trình truyền hình thực tế của gia đình, hiện sở hữu 1,7 tỉ USD nhờ kinh doanh thời trang, mỹ phẩm.

Ngoài ra, danh sách này còn có sự góp mặt của loạt tên tuổi quyền lực trong làng giải trí Mỹ: rapper Jay-Z (sở hữu 2,5 tỉ USD), MC Oprah Winfrey (2,8 tỉ USD), đạo diễn Steven Spielberg (4,8 tỉ USD), đạo diễn George Lucas (5,5 tỉ USD)...