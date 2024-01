Loạt 'bom tấn' Disney đổ bộ phòng vé 2024

Năm 2024 cũng đánh dấu màn tái xuất của Planet of the Apes với Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt: Hành tinh khỉ: Vương quốc mới). Bộ ba Planet of the Apes trước đó đã thành công vang dội với tổng doanh thu hơn 1,67 tỉ USD toàn cầu, đồng thời nhận vô số lời khen ngợi và giải thưởng danh giá. Kingdom of the Planet of the Apes khả năng cao sẽ tiếp nối chuỗi thành tích trên nhờ kỹ xảo hoành tráng cùng câu chuyện lôi cuốn về sự xung đột giữa con người và loài khỉ. Bộ phim do Wes Ball (đạo diễn bộ ba Maze Runner) cầm trịch với sự góp mặt của Freya Allan - ngôi sao loạt phim The Witcher