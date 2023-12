Phim Việt tiếp tục 'ngã ngựa' ở đường đua Oscar 2024

Tro tàn rực rỡ dừng bước ở vòng loại Oscar 2024 ÂN NAM FILMS

Ngày 22.12 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử rút gọn ở 10 hạng mục của mùa giải Oscar lần thứ 96. Ở hạng mục Best International Feature Film (Phim quốc tế hay nhất), có 15 tác phẩm (trong tổng số 88 phim) được chọn vào danh sách rút gọn song Tro tàn rực rỡ (tựa tiếng Anh: Glorious Ashes) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không được gọi tên.



Trong số 15 tác phẩm điện ảnh vào danh sách rút gọn ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất, có The Taste of Things (tên khác: La Passion de Dodin Bouffant) của đạo diễn Trần Anh Hùng song tác phẩm này đại diện cho điện ảnh Pháp. Bộ phim gây được tiếng vang lớn khi công chiếu lần đầu vào tháng 5.2023 tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 và giúp nhà làm phim gốc Việt giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Việc The Taste of Things vào đề cử rút gọn của giải thưởng Oscar lần thứ 96 nằm trong dự đoán của Variety cùng nhiều chuyên trang về điện ảnh khác.

Ngoài The Taste of Things, những cái tên khác được đánh giá cao ở hạng mục này còn có The Zone of Interest (Anh), Society of the Snow (Tây Ban Nha), Fallen Leaves (Phần Lan) hay The Teachers' Lounge (Đức). Năm nay, điện ảnh châu Âu chiếm ưu thế ở hạng mục phim quốc tế khi hơn một nửa số phim có tên trong danh sách rút gọn đến từ châu lục này. Trong khi đó, châu Á chỉ có ba tác phẩm vượt qua vòng loại là Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bhutan) và Perfect Days (Nhật Bản).

The Taste of Things của Trần Anh Hùng được đánh giá cao ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất

Việc Tro tàn rực rỡ của Việt Nam dừng chân ở vòng sơ loại Oscar 2024 không gây bất ngờ với người hâm mộ điện ảnh trong nước. Dù phim được giới chuyên môn đánh giá cao song nhiều ý kiến cho rằng để một tác phẩm điện ảnh Việt tiến sâu vào cuộc đua Oscar vẫn còn cả chặng đường dài. Các phim của nước ta vẫn có sự chênh lệch khá lớn khi đặt cạnh những tác phẩm điện ảnh quốc tế. Đến nay, Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng là phim Việt duy nhất ghi tên vào đề cử chính thức ở hạng mục tương tự (trước đây gọi là Best Foreign Language Film - Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất). Tác phẩm nhận được đề cử tại mùa Oscar lần thứ 66 diễn ra năm 1994.

Tháng 9.2023, Tro tàn rực rỡ được Hội đồng quốc gia chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế hay nhất ở mùa Oscar lần thứ 96. Phim do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cầm trịch, được chuyển thể từ hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm ra mắt vào cuối năm 2022 và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Tác phẩm giành được nhiều giải thưởng tại Cánh diều vàng, Liên hoan phim Việt Nam và được vinh danh ở Liên hoan phim Ba châu lục 2022. Tuy nhiên, vì thuộc dòng phim nghệ thuật kén người xem, Tro tàn rực rỡ không gây tiếng vang ngoài phòng vé và chỉ thu về khoảng 4,1 tỉ đồng (theo số liệu của Box Office Vietnam).

Dù được giới chuyên môn đánh giá cao, Tro tàn rực rỡ vẫn không thể tạo nên kỳ tích tại đường đua Oscar

Trước Tro tàn rực rỡ, nhiều phim Việt khác: 578: Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng, Bố già (đạo diễn Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng), Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ), Hai Phượng (đạo diễn Lê Văn Kiệt)… ghi tên vào vòng sơ tuyển của Oscar ở hạng mục tương tự nhưng cũng dừng chân ngay chặng đầu.