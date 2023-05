Chặng đường làm phim bền bỉ của Trần Anh Hùng trước khi được Cannes vinh danh

Giới chuyên môn đánh giá La Passion de Dodin Bouffant đưa Trần Anh Hùng trở lại phong độ đỉnh cao sau ba bộ phim kém thành công trước đó. “Đây là cách làm phim vừa phong phú vừa chứa đựng thứ gì đó thanh thản và Trần Anh Hùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong trạng thái này so với nỗ lực làm phim tiếng Pháp trước đây của ông ấy với Eternity (2016). Đạo diễn say mê The Pot au Feu với bầu không khí và hình ảnh phong phú nhưng bộ phim không bao giờ tạo cảm giác xa lạ hay bị nhồi nhét quá nhiều”, cây bút của Guy Lodge của Variety đánh giá. Nhà phê bình Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter nhận định bộ phim này cho thấy đạo diễn 61 tuổi đã tìm được lối thoát phù hợp cho chủ nghĩa duy mỹ của mình sau thất bại với Eternity hay I Come With the Rain