Lương Triều Vỹ mắc chứng sợ xã hội, hé lộ quá khứ đau buồn

Lương Triều Vỹ bất ngờ mở tài khoản Douyin và chia sẻ về cuộc sống riêng Chụp màn hình

Những ngày qua, Lương Triều Vỹ gây chú ý khi lập tài khoản Douyin và trải lòng về những góc khuất trong cuộc đời mình. Trong một video được đăng tải, nam diễn viên 60 tuổi tiết lộ bản thân mắc hội chứng rối loạn lo âu xã hội (hay còn gọi là hội chứng sợ xã hội). "Tôi không đặc biệt lắm và đôi lúc cảm thấy mơ hồ rồi náu mình ở đâu đó… Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng tôi có đôi mắt biết nói, có lẽ đó là do tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc của bản thân qua lời nói. Tôi cảm thấy lo lắng khi gặp ai đó lần đầu tiên và căng thẳng, lúng túng khi đối mặt với quá nhiều người", tài tử kỳ cựu chia sẻ. Để trấn an bản thân và vượt qua cảm giác bối rối, lo lắng khi tiếp xúc với những người xung quanh, ông xã của Lưu Gia Linh thường chọn cách mỉm cười, vẫy tay chào hay làm động tác "bắn tim" mỗi lần xuất hiện trước đám đông.



Trong video tiếp theo, Lương Triều Vỹ trải lòng về tuổi thơ không trọn vẹn khi lớn lên trong gia đình đổ vỡ. "Thuở ấy, cha mẹ tôi ngày nào cũng cãi vã, ngày nào tôi cũng thấy cha mình say xỉn, tôi ám ảnh mỗi đêm nghe họ cãi nhau và sợ hãi đến mức ôm chăn khóc. Ngoài cảm giác sợ hãi, tôi không biết phải làm gì… Đến khi cha tôi bỏ đi, tôi bắt đầu chôn giấu cảm xúc vào trong", sao phim 2046 kể lại. Sự kiện đó trở thành ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí của Lương Triều Vỹ: "Tôi sẽ nhớ mãi khung cảnh đó. Tôi nhớ như in đó là một ngày đông lạnh lẽo… có lẽ tôi luôn là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm". Từ một đứa trẻ tinh nghịch, vui vẻ, cậu bé họ Lương ngày càng thu mình lại, ít nói và không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Tài tử chia sẻ diễn xuất giúp ông trút bỏ được những cảm xúc kìm nén trong lòng Instagram NV

Tổn thương tinh thần thời thơ ấu được cho là một trong những nguyên nhân khiến Lương Triều Vỹ mắc chứng rối loạn lo âu xã hội. Trong những năm tháng sống khép mình, cậu bé họ Lương dần tìm thấy niềm vui qua các bộ phim ngoài rạp và bắt đầu nảy nở tình yêu, niềm đam mê với diễn xuất. "Khi còn là một đứa trẻ, hai tiếng đồng hồ trong rạp chiếu cho phép tôi tạm thoát khỏi thực tại và hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bộ phim", tài tử phim Bi tình thành thị chia sẻ. Ông bộc bạch tiếp: "Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được trở thành diễn viên bởi diễn xuất giúp tôi trút bỏ mọi cảm xúc bị kìm nén. Với tôi, diễn xuất là động lực cân bằng cuộc sống".

Lương Triều Vỹ dành khoảng thời gian nghỉ ngơi và đón năm mới bên bà xã Lưu Gia Linh sau khi tất bật với hàng loạt dự án phim Instagram NV

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất. Mới đây, tài tử Hồng Kông vừa tái xuất màn ảnh rộng dịp tết với vai chính trong Vô danh đóng cùng Vương Nhất Bác. Nam diễn viên kỳ cựu cũng góp mặt trong nhiều dự án: Phong tái khởi thời, Săn cáo, Once Upon a Time in Hong Kong… Hôm 30.1, Lương Triều Vỹ bất ngờ mở tài khoản trên Douyin, lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng" và thu hút hơn 1,6 triệu người theo dõi chỉ trong một ngày.