Cái tát tai tiếng ở Oscar cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng Will Smith

Sau nhiều biến cố hôn nhân, Jada Pinkett Smith vẫn muốn ở bên Will Smith SHUTTERSTOCK

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail được chia sẻ cuối tuần qua, Jada Pinkett Smith thừa nhận: "Sau ngần ấy năm cố gắng tìm hiểu xem liệu tôi có rời bỏ Will hay không, phải đến cái tát đó tôi mới nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Ai biết được mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao nếu điều đó không xảy ra?".

Sự việc mà minh tinh 52 tuổi nhắc đến là tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith tiến thẳng lên sân khấu tát Chris Rock sau khi danh hài này buông những câu đùa khiếm nhã về mái đầu trọc của Jada Pinkett. Nữ diễn viên chia sẻ hiện cô gọi đó là "cái tát thần thánh" vì có rất nhiều điều tích cực đã đến sau đó. Bà mẹ hai con nói rằng cô vui vì mình có mặt ở đó mặc dù gần như bỏ lỡ khoảnh khắc đó và nhấn mạnh đó là lúc cô nhận ra mình thực sự đang ở đâu.



Cú tát ở Oscar 2022 khiến danh tiếng Will Smith tuột dốc thảm hại nhưng lại đem đến nhiều điều tích cực cho cuộc hôn nhân của anh AFP

Trước khi có những chia sẻ kể trên, Jada Pinkett Smith từng khiến dư luận choáng váng khi tiết lộ đã âm thầm ly thân với Will Smith trong 7 năm qua đồng thời nhắc đến những góc khuất hôn nhân của họ trong cuốn hồi ký Worthy xuất bản cách đây ít lâu. Ngôi sao sinh năm 1971 chia sẻ Will Smith vẫn đứng về phía mình sau khi cuốn sách được trình làng. "Chúng tôi đã có một mối quan hệ rất dài và đầy biến động. Chúng tôi gọi nó là 'brutiful' vì nó vừa tàn bạo, vừa đẹp đẽ", tài tử phim Aladdin chia sẻ khi xuất hiện trên sân khấu cùng vợ tại sự kiện hồi tháng 10 vừa qua. Will Smith cảm ơn bạn đời vì sự hỗ trợ của cô và nhấn mạnh rằng ước mơ của mình "phần lớn được xây dựng trên nền tảng sự hy sinh của Jada".

Bên cạnh đó, tài tử đoạt giải Oscar chia sẻ với New York Times rằng cuốn hồi ký của Jada Pinkett Smith đã đánh thức mình. "Khi bạn ở bên ai đó hơn nửa cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy mù quáng về mặt cảm xúc. Và bạn có thể dễ dàng đánh mất sự nhạy cảm của mình trước những sắc thái tiềm ẩn và vẻ đẹp tinh tế của chúng", ngôi sao loạt phim Bad Boys chia sẻ. Pinkett Smith cũng có cái nhìn tương tự ông xã. Cô chia sẻ trên Instyle: "Bạn không bao giờ ngừng tìm hiểu về bạn đời của mình. Nó mang lại cho Will cái nhìn sâu sắc về mọi thứ theo cách mà tôi không biết liệu anh ấy có được nếu không có cuốn sách hay không. Tôi nghĩ đó là một lợi ích to lớn".

Hôn nhân của Will Smith và Jada Pinkett Smith khiến truyền thông, dư luận bàn tán xôn xao suốt thời gian qua AFP

Will Smith và Jada Pinkett Smith gặp nhau vào năm 1994 trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air rồi công khai hẹn hò hồi 1995. Cuối năm 1997, bộ đôi diễn viên này chính thức về chung nhà sau một đám cưới riêng tư. Cặp sao lần lượt đón hai con: Jayden (sinh năm 1998) và Willow (sinh năm 2000), Jada cũng có mối quan hệ tốt với Trey - con trai riêng của chồng. Gần 30 năm qua, Will Smith - Jada Pinkett Smith trở thành hình mẫu hôn nhân ở Hollywood với sự nghiệp thành công, tổ ấm viên mãn. Tuy nhiên, cặp đôi trải qua nhiều biến động trong hôn nhân, nhiều lần chia sẻ về những thách thức khi cùng vun đắp tổ ấm.