Selena Gomez kể tình bạn thân thiết 16 năm với Taylor Swift

Selena Gomez và Taylor Swift là đôi bạn thân đình đám của làng giải trí Mỹ ẢNH: AFP

Xuất hiện trên podcast Therapuss hôm 6.8 (giờ địa phương), Selena Gomez chia sẻ cách cô và Taylor Swift trở thành bạn thân suốt hơn chục năm qua. Cựu ngôi sao Disney chia sẻ ban đầu, hai người trở nên gần gũi hơn nhờ cùng hẹn hò với thành viên ban nhạc Jonas Brothers. "Tôi hẹn hò với Nick Jonas và cô ấy hẹn hò với Joe Jonas. Mọi thứ đều rất dễ thương, chúng tôi còn trẻ. Giờ thì chúng tôi đều thấu hiểu và yêu thương nhau, thật dễ thương. Chúng tôi không biết mình đã làm gì. Cô ấy và tôi muốn nói rằng điều tuyệt vời nhất chúng tôi có được từ những mối quan hệ đó chính là được ở bên nhau, bởi vì nó thực sự rất ngọt ngào", Gomez kể.

Cô tiếp tục: "Lúc đó, tôi khoảng 15 tuổi còn cô ấy khoảng 18 tuổi và đó là lúc Taylor tóc xoăn điên rồ". Nhờ có điểm chung, họ ngày càng trở nên thân thiết và thành những người bạn tốt của nhau.

Hai người đẹp liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quan trọng, ủng hộ những sản phẩm của nhau ẢNH: AFP

Đến năm 2008, Taylor Swift chia tay Joe Jonas trong khi Selena Gomez và Nick Jonas cũng "đường ai nấy đi" không lâu sau đó trước khi hàn gắn rồi chấm dứt hồi 2010. Dù không còn hẹn hò anh em nhà Jonas, hai cô gái vẫn duy trì tình bạn thân thiết. "Ở độ tuổi đó, tôi và Taylor đã trở thành bạn thân và gắn bó với nhau ngay cả khi sau chia tay. Con gái thường làm vậy. Rồi sau đó, tôi cũng không biết nữa, chúng tôi cứ thế bám nhau qua bao thăng trầm về sau và tới nay, đã 16 năm trôi qua", người đẹp bày tỏ.

Selena Gomez kể cô và Taylor Swift chia sẻ nhiều nỗi niềm riêng với nhau. Có thông tin rằng "rắn chúa" đã viết bản hit Love Story về khoảng thời gian cô ở bên Joe Jonas. Nhắc đến ca khúc này, Gomez cho biết cô đã được nghe nó ngay cả trước khi bạn thân phát hành. "Tôi đang ở trong phòng khách sạn và tôi nhớ rất rõ. Tôi được nghe ca khúc ấy và nghĩ: Đây là bài hát hay nhất từ trước đến nay". Trước đó, Swift nói với bạn thân: "Mình chỉ muốn cho cậu nghe bài hát này. Nhưng mình không biết nữa, nó sẽ là đĩa đơn đầu tiên của mình, mình nghĩ vậy".

Tình bạn khăng khít của Selena Gomez và Taylor Swift

Selena Gomez và Taylor Swift trong hình ảnh được đăng tải hồi tháng trước. Hai ngôi sao đình đám này vẫn thân thiết, chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng của nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong quá khứ, Selena Gomez cũng nhiều lần nhắc về tình bạn với Taylor Swift. Giọng ca 9X cho biết cô thường tìm đến chủ nhân hit Cruel Summer để xin lời khuyên về chuyện tình cảm và họ luôn bên nhau trong những khoảnh khắc khó khăn. "Mọi vấn đề tôi gặp phải đều được Taylor Swift chữa lành", sao nữ chia sẻ trên tạp chí Seventeen. Cựu "công chúa Disney" nhiều lần xuất hiện trong chuyến lưu diễn của bạn thân, đóng MV Bad Blood của cô. "Cô ấy thực sự giống như chị gái của tôi vậy, tôi kể cho cô ấy mọi thứ", Selena Gomez từng bày tỏ. Người đẹp còn khẳng định đây là người bạn thân duy nhất của mình trong ngành.

Trên WSJ hồi 2020, Taylor Swift nhắc đến tình bạn với Selena Gomez: "Giữa chúng tôi luôn có một tình chị em sâu sắc và tôi không nói điều đó một cách đơn giản. Tôi biết ngay từ khi gặp cô ấy, tôi sẽ luôn ủng hộ cô ấy. Trong cuộc đời mình, tôi có khả năng tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho một người đã làm tổn thương cô ấy hay không".

Cuối năm 2024, khi Selena Gomez công khai tin đính hôn với Benny Blanco, Taylor Swift bày tỏ mong muốn sẽ làm phù dâu trải hoa trong đám cưới bạn thân.