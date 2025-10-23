Ngôi nhà xanh gắn kết tình yêu thương

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đến Nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, đón tôi bằng nụ cười nồng hậu là chị Lê Thị Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hưng Nghĩa (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

Vừa nói chuyện với tôi, thấy một chị trong ấp mang bao lớn lon chai ra để bỏ vào Ngôi nhà xanh (mô hình thu gom rác thải tái chế), chị Xuân đã nhanh chân chạy ra đỡ lấy, giữ xe cho chị ấy dễ dàng bước xuống. Chị Xuân cẩn trọng phân loại rác: đối vỏ lon để riêng vào một ngăn, đối với các bìa các tông bỏ riêng vào một ngăn, trước khi bỏ chị gấp gọn những thùng bìa các tông cho đỡ cồng kềnh. Chị tươi cười và khen: "Nay chị Tư gom được nhiều, em biết ơn các chị lắm khi đã đồng hành cùng chi hội chúng em". Chị Tư, với làn da rám nắng, e thẹn xua tay nói: "Có gì đâu nào, làm việc có ích vừa bảo vệ môi trường, vừa góp phần giúp mấy đứa nhỏ, chị cũng vui lắm".

Chị em trong ấp Hưng Nghĩa hưởng ứng mô hình ngôi nhà xanh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chị Xuân chia sẻ: "Ngôi nhà xanh phân loại rác thải tại nguồn là mô hình dân vận khéo do Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phát động, hưởng ứng thực hiện mô hình Hội LHPN xã Hưng Lộc (nay là xã Dầu Giây), giao cho chi hội thực hiện để qua đó vận động, hướng dẫn phụ nữ tạo thói quen phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức vai trò chị em phụ nữ bỏ rác thải đúng nơi quy định để bảo vệ cảnh quan môi trường".

Qua câu chuyện, chị cho biết thêm: "Ở đây vốn là khu vực nông thôn. Mấy năm trước, các chị em vốn muốn tiết kiệm nên hay bỏ rác trong vườn nhà rồi đốt, chôn lấp khiến cho mùa mưa nước trôi ra các cống, cuốn theo rác thải, khiến cống tắc nghẽn và ngập trên diện rộng. Nhận thấy điều đó không tốt, nên chi hội cố gắng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để vận động các chị em phụ nữ trong ấp thay đổi nhận thức. Mà muốn vận động chị em, trước hết các chị em trong chi hội phải nêu gương thực hiện. Được sự hỗ trợ một phần của Hội LHPN xã, Chi hội ấp thực hiện làm ngôi nhà xanh bằng khung thép, cao 1,7 m, rộng 1 m, dài 1,5 m, lợp mái tôn gọn nhẹ, dễ di chuyển. Ngôi nhà xanh được đặt ngay ở nhà văn hóa ấp, nơi nhiều người qua lại. Mỗi một tuần chúng tôi đều kiểm tra, khi đầy sẽ mở ra để phân loại phế liệu, bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em trong ấp có hoàn cảnh khó khăn".

Ngôi nhà xanh và đổi rác thải lấy quà tặng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Hưởng ứng sự kêu gọi từ chị Xuân và Chi hội Phụ nữ ấp Hưng Nghĩa, tôi thấy đây là hành động nhỏ nhưng góp phần thực hiện việc làm ý nghĩa, nên cứ đến cuối tuần sau khi phân rác tại nhà, tôi mang ra Ngôi nhà xanh. Đối với rác thải độc hại như pin thì để riêng cho chương trình đổi rác lấy quà", chị Phạm Thị Lan, ở ấp Hưng Nghĩa, cho biết:

Chị Lan nói thêm rằng, không chỉ có Ngôi nhà xanh, nhiều năm qua, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xã đã đứng ra vận động chị em trong ấp thực hiện mô hình "hũ gạo tình thương", hằng tháng thay mặt chi hội tặng vài trăm suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên ấp với tinh thần lá lành đùm lá rách.

Đóng góp tích cực cho phong trào Hội tại địa phương

Chị Trần Thị Diệp - Ủy viên Hội LHPN xã - cho biết mô hình Ngôi nhà xanh phân loại rác tại nguồn ở ấp Hưng Nghĩa hoạt động từ ngày 10.9.2024 đến nay được duy trì và đạt hiệu quả cao. Qua một năm hoạt động, ngôi nhà xanh đã thu gom được 1.711 kg chất thải rắn có khả năng tái chế, thu được 12 triệu đồng, số tiền này đều được chi hội thực hiện để tặng quà cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh nghèo mua sách vở".

Chị Xuân tặng gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chị Phan Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Dầu Giây, cho biết thêm: "Từ việc đánh giá hiệu quả ngôi nhà xanh phân loại rác tại nguồn ở ấp Hưng Nghĩa, với phương châm 'việc làm nhỏ, tác động lớn', Hội LHPN xã đã tiếp tục nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh trên địa bàn toàn xã. Đến nay đã xây dựng 6 mô hình ở 6 khu dân cư. Hiện tại có 535 chị em phụ nữ cam kết thực hiện thường xuyên để duy trì mô hình. Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện chương trình đổi rác lấy quà tặng (túi cói đi chợ, phân bón, quần áo, túi vải). Mô hình còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức cho chị em phụ nữ trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường nhằm bảo vệ môi trường sống, tạo thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình".

"Chị Xuân là một trong những chi hội trưởng tiêu biểu, là người có uy tín ở cơ sở, luôn nhiệt tình, đi đầu tham gia các hoạt động phong trào do Hội LHPN xã phát động. Chị đã vận động hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thông qua các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh… Bản thân chị Xuân còn duy trì được các hoạt động chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn", Chủ tịch Hội LHPN xã nhìn nhận.

Với những nỗ lực của chị Xuân và các chị em ở ấp Hưng Nghĩa, năm 2023 chị Lê Thị Xuân vinh dự được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen Chi hội trưởng tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến huyện Thống Nhất; năm 2025 được UBND xã Dầu Giây tặng giấy khen gương người tốt việc tốt.



