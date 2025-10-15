Hóa thân cho rác

Ngôn ngữ thơ của Huy trong sáng, giàu tính tạo hình và thật nhiều cảm xúc. Là ông bố có ba con, có lẽ thi hứng của anh cũng bắt nguồn từ chính những đứa trẻ của mình:

"Trưa hè em đội mũ

Chạy đuổi theo cánh chuồn

Thấy mùa hè rộng lắm

Và gió... ngát thơm hương"

Không chỉ có làm thơ cho thiếu nhi, Bùi Văn Huy hiểu rõ, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều cần có đồ chơi. Nhưng trên thị trường hiện nay đa số là các đồ chơi công nghệ. Nó có nhiều mặt tốt như giúp trẻ phát huy tư duy logic, phát triển trí thông minh và kỹ năng sáng tạo... Tuy nhiên những đồ chơi đó cũng có khá nhiều những tác hại, ví như ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất vì khiến cho trẻ tăng độ "ì", lười vận động, giảm tương tác xã hội, tăng nguy cơ mắc các chứng tâm lý như lo âu, trầm cảm. Chưa kể đến một số đồ chơi giả, kém chất lượng còn có những chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư và vô số những hệ lụy khác.

Bùi Văn Huy cùng những món đồ chơi từ phế liệu do chính anh sáng tạo ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trong khi ấy, có một nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào đang bị lãng phí. Đó chính là những đồ phế liệu: vỏ lon, vỏ hộp, vỏ chai, bìa các tông các loại... Huy chợt nảy ra ý tưởng: Tại sao không tận dụng những phế liệu đó để làm ra những món đồ chơi cho trẻ em? Vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu được lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Nghĩ là làm, mặc dù công việc hằng ngày cũng rất bận rộn, Huy tranh thủ làm vào ban đêm, khi các con đã ngủ say. Sáng ra chúng sẽ rất bất ngờ khi có thêm những món đồ chơi mới. Khi thì một chiếc xe tăng vừa đủ cho một đứa trẻ ngồi vào, lúc lại cả bộ sưu tập các "phương tiện giao thông" hiện đại như ô tô, trực thăng, máy bay, tàu ngầm... và vô số những con vật ngộ nghĩnh khác nữa. Đồ phế liệu được biến hóa qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của một kiến trúc sư đã trở nên vô cùng sinh động và đáng yêu.

Vào những ngày nghỉ, Huy hướng dẫn mấy đứa con cùng làm đồ chơi. Mỗi bé có thể tự làm được món đồ mình yêu thích. Tuy sản phẩm chưa được đẹp nhưng đã đem đến rất nhiều niềm vui cho bọn trẻ. Qua hoạt động này, chúng rèn được tính tự lập, tính sáng tạo và cả lòng kiên nhẫn... Đồng thời, khi tận dụng đồ phế liệu cũng là một cách dạy con biết sống tiết kiệm và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi khi làm và chơi cùng nhau như thế chính là cơ hội để cha mẹ và con cái có dịp gắn kết. Không khí gia đình vì vậy mà thêm vui vẻ và hạnh phúc.

Không muốn chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình mình, Huy nghĩ mô hình này nên được phổ biến rộng rãi hơn. Nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đang diễn ra, nhiều nơi phải giãn cách xã hội, bọn trẻ không được đến trường, ngoài giờ học online thì hầu như không có gì để giải trí. Vậy nên anh bắt đầu mày mò quay video để hướng dẫn cách làm đồ chơi cho mọi người. Kênh YouTube "Khéo léo đôi tay" đã ra đời trong hoàn cảnh đó.

Sau khi kênh đi vào hoạt động một thời gian cũng thu hút được rất nhiều lượt tương tác. Từ một người bình thường, Huy cũng không ngờ bản thân mình lại "nổi" nhanh đến vậy. Một số báo đài và cả những câu lạc bộ mời anh tham gia chương trình của họ. Có nơi còn ngỏ ý muốn Huy cộng tác hướng dẫn cho những học sinh khuyết tật cách làm đồ chơi để từ đó họ sẽ có một cái nghề để mưu sinh.

Bùi Văn Huy đang hướng dẫn cho các bé làm đèn ông sao tại nhà sách Nhã Nam ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đem đến niềm vui cho trẻ nhỏ dường như là đam mê của Bùi Văn Huy. Khi thì anh hướng dẫn cách làm đồ chơi cho các bạn nhỏ tại câu lạc bộ Màu Xanh - một hội nhóm cha mẹ tích cực tại Hà Nội. Khi thì là một trong những phụ huynh nhiệt tình tham gia trang trí lớp học cho con vào những dịp lễ, tết... Và hoạt động gần đây nhất là sự kiện đặc biệt mang tên Booktour nhân dịp Trung thu do nhà sách Nhã Nam tổ chức, Bùi Văn Huy với tư cách là người hướng dẫn đã giúp các bậc cha mẹ và các bé có thể tự tay làm được một chiếc đèn ông sao từ nguyên liệu giấy bìa các tông.



Một cuốn sách mà Bùi Văn Huy (với bút danh Châu An Khôi) có thơ in chung ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Huy còn nhiều nữa những hoạt động từ lớn đến nhỏ trong mấy năm qua mà trong khuôn khổ bài viết tôi không thể liệt kê hết. Điều đáng nói nhất là anh làm tất cả những điều ấy không vì lợi nhuận. Ngay cả khi có một số đơn vị đề nghị bán những sản phẩm đồ chơi handmade của anh trên sàn thương mại, Huy cũng đã từ chối vì nghĩ đến mục đích ban đầu của mình.

Mục đích ấy thật giản dị mà đẹp đẽ. Giản dị thì ai cũng thấy qua việc nhặt nhạnh những vật liệu tưởng chừng như chỉ để bỏ đi để tạo ra những món đồ chơi 0 đồng. Nhưng đẹp đẽ ở chỗ tuy không mất tiền mua nhưng lại là những thứ vô giá. Nó mang tính giáo dục cao, làm phong phú tâm hồn trẻ nhỏ. Và đặc biệt, nó góp phần làm giảm bớt gánh nặng cho môi trường.

Trẻ thơ và môi trường, đó chính là hai điều mà xã hội quan tâm nhất hiện nay. Có lẽ vì thế mà những việc làm của Bùi Văn Huy dễ chạm đến trái tim của nhiều người chăng?

Khi tôi ngỏ ý muốn viết bài, Huy nói vui: "Em chỉ là một người chuyên đi nhặt rác thôi, một 'người đồng nát đương thời', có gì đáng để viết đâu".

Thì đúng như Huy nói, anh chỉ giống như là một người làm nghề thu gom phế liệu. Nhưng khác họ, anh làm điều ấy không phải để mưu sinh. Anh đã hóa thân cho những mảnh phế liệu ấy, thổi hồn vào đó, cho nó một đời sống khác, đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Đó là điều mà không phải ai cũng có đủ nhiệt huyết để làm được.