Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất nhờ sống tiết kiệm

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cả đời cần kiệm, tích góp để không phải lo nghĩ lúc tuổi xế chiều

ẢNH: L.X

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Ở tuổi 63, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài làm nghề, mong muốn cống hiến cho khán giả. Ông tham gia các dự án phim, đóng kịch sân khấu. Ở mỗi vai diễn, Tiểu Bảo Quốc được khán giả khen ngợi bởi sự duyên dáng, hài hước. Gần đây, ông còn gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Tử chiến trên không. Nhân vật Hùng "sầu riêng" cùng bạn gái kém tuổi (Thiên Tú đóng) mang lại nhiều tràng cười cho khán giả.

Tiểu Bảo Quốc cả đời sống tiết kiệm, chắt chiu từng đồng

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cho biết hiện ông vẫn duy trì công việc biểu diễn tại sân khấu Thế giới trẻ, thỉnh thoảng tham gia phim truyền hình, sitcom. Khi không có dự án, ông dành thời gian nghỉ ngơi, nghiên cứu kịch bản. Nam nghệ sĩ thừa nhận thu nhập từ nghề diễn không ổn định. "Có tháng, tôi kiếm được 10 triệu đồng, khi may mắn thì hơn 20 - 30 triệu, nhưng cũng có tháng không có đồng nào. May mắn là tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng quẫn, chạy ăn từng bữa. Ở tuổi này mà vẫn còn được làm nghề, khán giả yêu quý là tôi hạnh phúc rồi", ông tâm sự.

Nhắc về cuộc sống, diễn viên Xóm trọ thanh xuân tự nhận mình là "người tiết kiệm nhất trong giới". Từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp nổi tiếng một thời nhưng về già lâm cảnh khó khăn, Tiểu Bảo Quốc càng thấm thía nên học cách chắt chiu từng đồng, tính toán kỹ lưỡng. Ông nói chỉ mong có thể sống tự chủ khi tuổi cao, lúc ốm đau không làm phiền đến đồng nghiệp hay khán giả.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc ghi dấu ấn với vai diễn duyên dáng, mang đến tiếng cười cho khán giả trong phim Tử chiến trên không ẢNH: ĐPCC

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Người khác quay một bộ phim, trừ chi phí chỉ còn dư hơn nửa, còn tôi luôn giữ được 90%, thậm chí có khi nguyên vẹn cát sê. Làm được bao nhiêu, tôi chắt mót để dành, không dám ăn xài phung phí với hy vọng mua được căn nhà nhỏ. Ngày trước, nghệ sĩ chúng tôi chỉ nghĩ đến sân khấu, xem đoàn hát là gia đình nên chẳng tính đến chuyện mua nhà. Đến khi các đoàn hát cải lương không còn hoạt động được nữa, mình chỉ là diễn viên tự do, khi nào có vai thì mới có lương. Lúc đó, để nghĩ đến việc mua được căn nhà trở thành điều xa vời, khó lắm, phải cộng hưởng nhiều may mắn nữa".

Không còn lo chuyện về già nhờ sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất

Tiểu Bảo Quốc tâm sự ông từng trăn trở, buồn tủi khi dù cố gắng dành dụm mãi nhưng đến tuổi ngoài 50 vẫn chưa mua nổi căn nhà nhỏ. Sau đó, ông quyết định mua đất với suy nghĩ khi không còn làm nghề được thì sẽ về dựng căn chòi rồi nuôi cá, trồng rau. Năm 2012, nam nghệ sĩ tập tành mua đất ở Cần Giuộc (Tây Ninh), chẳng may bị môi giới lừa, bán với giá gấp đôi thị trường. Khi biết bị lừa, ông suy sụp tinh thần đến mức không thể đi làm nghề. Mãi đến hai năm sau, Tiểu Bảo Quốc may mắn gặp được người quen giúp đỡ, chỉ ông cách phân lô đất, bán để không bị lỗ. Từ đó, nam nghệ sĩ dồn tiền mua được căn nhà 12 m², hai tầng lầu để sống cùng con trai.

"Trước khi mua được căn nhà đó, tôi cùng con sống trong căn nhà của ông bà để lại cho cả gia đình. Tôi và con cũng không nỡ dọn sang nhà mới, nên quyết định cho thuê, mỗi tháng kiếm thêm vài triệu đồng. Được một thời gian, người ta muốn mua, tôi thấy có lãi nên bán luôn. Cũng từ đó, tôi có kinh nghiệm đôi chút về bất động sản, có thêm "nghề tay trái" là mua bán nhà đất. Tôi mua bán được 5 căn nhà đều có lãi, giá tăng dần theo thời gian, nhờ đó có tiền nuôi con vào đại học. Hiện tôi có được 3 căn nhà nhỏ ở vùng ven, 2 căn cho thuê, còn 1 căn để không. Bên cạnh đó, tôi còn có 2 miếng đất 4.500 m² và 4.000 m² ở Bến Lức (Tây Ninh). Bây giờ tôi cũng được coi là người có tài sản rồi (cười), có chút an tâm để dưỡng già. Nhưng tôi cũng đã có tuổi nên dự tính sẽ bán bớt để dễ quản lý sau này", nghệ sĩ 6X kể.

Nam nghệ sĩ xem mỗi vai diễn, mỗi lần được khán giả yêu thương là món quà quý giá nhất ở tuổi xế chiều ẢNH: L.X

Dẫu vậy, ở tuổi 63, Tiểu Bảo Quốc vẫn giữ lối sống bình dị. Ông thường xuất hiện với chiếc xe máy cũ, chiếc túi đã sờn theo năm tháng. Nhiều người nhìn vào lầm tưởng nam nghệ sĩ sống khổ, nhưng ông cho biết đó là cách sống quen thuộc, gắn liền với nếp tiết kiệm bao năm nay. Tiểu Bảo Quốc bộc bạch: "Có những clip trên TikTok đăng lên, khán giả cảm thương vì nghĩ tôi khó khăn, nhưng thật ra tôi không khổ. Dĩ nhiên tài sản của tôi không bằng ai, nếu gom hết cũng chỉ đủ mua một căn nhà rộng rãi trong trung tâm thôi. Tôi vốn quen sống tiết kiệm, nên đồ đạc cũ cách mấy nếu còn dùng được thì tôi vẫn giữ. Tôi không ngại người ta chê mình nghèo, bởi quan trọng là mình thấy an yên".

Ý thức nghề diễn là ân huệ của Tổ nghiệp, Tiểu Bảo Quốc luôn giữ gìn bằng sự nghiêm túc, không đặt nặng danh vọng mà chỉ mong đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục theo nghề. "Tôi đi lên từ nghèo khổ, từng trải qua chuỗi ngày mưu sinh vất vả, từng chạy xe ôm, buôn ve chai, sắt vụn… Tôi nghĩ chắc mọi người cũng vậy, bước khởi đầu đều khó khăn. Vì thế, tôi càng trân trọng cuộc sống hiện tại. Tôi may mắn nhờ trời, Tổ nghiệp thương, cho mình vị trí trong lòng khán giả, được đi làm để có tiền trang trải. Đến tuổi này, tôi không dám hy vọng hay còn mưu cầu gì nữa. Còn được khán giả thương, được làm nghề là mình còn hạnh phúc", nam nghệ sĩ chia sẻ.