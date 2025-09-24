Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

'Tử chiến trên không' vượt mốc 100 tỉ sau một tuần ra rạp

Hải Duy
Hải Duy
24/09/2025 18:36 GMT+7

Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến chiều 24.9, bộ phim hành động - kịch tính 'Tử chiến trên không' đã chính thức vượt mốc 100 tỉ đồng doanh thu, trở thành tác phẩm mới nhất gia nhập 'câu lạc bộ phim 100 tỉ' của điện ảnh Việt.

Tử chiến trên không đang dẫn đầu phòng vé sau một tuần công chiếu với doanh thu hiện tại là 102 tỉ đồng (tính đến hơn 15 giờ chiều 24.9), bỏ xa các đối thủ trên phòng vé như Thanh gươm diệt quỷ, Khế ước bán dâu, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn

“Tử chiến trên không” vượt mốc 100 tỉ sau một tuần ra rạp - Ảnh 1.

Phim Tử chiến trên không chính thức vượt mốc 100 tỉ đồng

Ảnh: ĐPCC

Tính đến thời điểm hiện tại, Tử chiến trên không đã đạt doanh thu trong ngày gần 8,3 tỉ đồng với 4.285 suất chiếu tương đương với 101.276 vé được bán ra. Với doanh thu trong ngày, Tử chiến trên không đã bỏ xa Mưa đỏ. Với vị trí thứ 2, Mưa đỏ đạt doanh thu 1,4 tỉ đồng, tương đương với 18.281 vé được bán ra trong ngày với xuất chiếu suy giảm chỉ vỏn vẹn 1.577 xuất chiếu. Vào 3 ngày cuối tuần qua, Tử chiến trên không vẫn ở vị trí dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 57 tỉ đồng trong khi đó Mưa đỏ đạt hơn 22 tỉ đồng, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn với doanh thu vỏn vẹn chỉ hơn 2,2 tỉ đồng.

Chỉ một tuần công chiếu, phim do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp Galaxy Group thực hiện đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ phim 100 tỉ”. Với thành tích này, Tử chiến trên không được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều thành tích trong thời gian tới và tạo ra cơn sốt tại phòng vé. Trước đó, vào ngày 18.9, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần cầm trịch có những suất chiếu sớm, đạt doanh thu gần 5 tỉ đồng trong ngày. Đến 14 giờ ngày 19.9, Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé với 4,3 tỉ đồng. Trên mạng xã hội, các bài đăng và hình ảnh về Tử chiến trên không nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người đánh giá bộ phim hấp dẫn nhờ kịch bản kịch tính, cuốn hút cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Trăn trở của nhà sản xuất về 'Tử chiến trên không'

Dù vui mừng trước phản ứng tích cực, ê kíp cũng bày tỏ nỗi buồn khi tác phẩm vừa ra rạp đã bị quay lén nhiều cảnh quan trọng rồi phát tán trái phép trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, nhà sản xuất khẳng định sẽ lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ về vấn đề này, nhà sản xuất khẳng định: “Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty Galaxy Studio. Hành vi quay lén trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khán giả yêu thương bộ phim hãy cùng lan tỏa thông điệp này để bảo vệ thành quả và giúp tác phẩm tiếp cận nhiều người hơn”.

Phim Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam cuối thập niên 1970, quy tụ dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh...

Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 19.9.2025, 'Tử chiến trên không' nhanh chóng dẫn đầu phòng vé trong lúc 'Mưa đỏ' dần hạ nhiệt. Doanh thu sau 4 ngày công chiếu của 'Tử chiến trên không' đã cán mốc 70 tỉ đồng, nhưng liệu phim có vượt mặt được 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền không thì vẫn còn là ẩn số.

Khám phá thêm chủ đề

Tử chiến trên không Điện ảnh Việt phim việt Phim 100 tỉ Thái hòa
