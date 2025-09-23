'Tử chiến trên không' dẫn đầu phòng vé, 'Mưa đỏ' sắp đạt 700 tỉ đồng

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến tối 22.9, Tử chiến trên không đã chạm mốc 78 tỉ đồng và được dự đoán sẽ sớm gia nhập "câu lạc bộ trăm tỉ" trong vài ngày tới. Thành tích này của phim không gây bất ngờ, bởi ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở VN năm 1978 đã nhận những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Dù gặp "rào cản" trên đường đua, song Mưa đỏ vẫn giữ mức doanh thu ổn định. Hiện tại, tác phẩm của NSƯT Đặng Thái Huyền đã đạt hơn 694 tỉ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, việc Mưa đỏ chạm mốc 700 tỉ đồng là hoàn toàn có thể.

Tử chiến trên không công chiếu từ ngày 19.9 trên toàn quốc ẢNH: NSX CUNG CẤP

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng đang đứng ở vị trí thứ 3 về mặt doanh thu trong 3 ngày cuối tuần qua. Đây là phim nước ngoài duy nhất góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng. Vị trí thứ 4 thuộc về tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, đến nay đã gần chạm mốc trăm tỉ. Trong khi đó, phim kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt Khế ước bán dâu đứng vị trí thứ 5.

Theo Box Office Vietnam, sự trỗi dậy của phim nội địa khiến các dự án Hollywood không còn thống trị. "Đây là xu hướng tất yếu của điện ảnh Việt cũng như trong khu vực, từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến các nước Thái Lan, Indonesia", phía Box Office Vietnam nhận định.