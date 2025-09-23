Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Tử chiến trên không' dẫn đầu phòng vé, 'Mưa đỏ' sắp đạt 700 tỉ đồng

Thạch Anh
Thạch Anh
23/09/2025 06:15 GMT+7

Trong tuần qua, phòng vé Việt có sự thay đổi về thứ hạng bởi sự xuất hiện của Tử chiến trên không. Phim hành động của đạo diễn Hàm Trần có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn vừa ra rạp đã vươn lên dẫn đầu phòng vé về mặt doanh thu.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến tối 22.9, Tử chiến trên không đã chạm mốc 78 tỉ đồng và được dự đoán sẽ sớm gia nhập "câu lạc bộ trăm tỉ" trong vài ngày tới. Thành tích này của phim không gây bất ngờ, bởi ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở VN năm 1978 đã nhận những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Dù gặp "rào cản" trên đường đua, song Mưa đỏ vẫn giữ mức doanh thu ổn định. Hiện tại, tác phẩm của NSƯT Đặng Thái Huyền đã đạt hơn 694 tỉ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, việc Mưa đỏ chạm mốc 700 tỉ đồng là hoàn toàn có thể.

'Tử chiến trên không' dẫn đầu phòng vé, 'Mưa đỏ' sắp đạt 700 tỉ đồng- Ảnh 1.

Tử chiến trên không công chiếu từ ngày 19.9 trên toàn quốc

ẢNH: NSX CUNG CẤP

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng đang đứng ở vị trí thứ 3 về mặt doanh thu trong 3 ngày cuối tuần qua. Đây là phim nước ngoài duy nhất góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng. Vị trí thứ 4 thuộc về tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, đến nay đã gần chạm mốc trăm tỉ. Trong khi đó, phim kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt Khế ước bán dâu đứng vị trí thứ 5.

Theo Box Office Vietnam, sự trỗi dậy của phim nội địa khiến các dự án Hollywood không còn thống trị. "Đây là xu hướng tất yếu của điện ảnh Việt cũng như trong khu vực, từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến các nước Thái Lan, Indonesia", phía Box Office Vietnam nhận định.

Tin liên quan

Thái Hòa cướp máy bay trong 'Tử chiến trên không'

Thái Hòa cướp máy bay trong 'Tử chiến trên không'

Đoàn phim 'Tử chiến trên không' với sự tham gia của Thái Hòa vừa tung teaser và poster đầu tiên. Phim mang đến câu chuyện về vụ cướp máy bay, được lấy cảm hứng từ những sự kiện cướp máy bay xảy ra sau năm 1975.

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

'Mưa đỏ' vượt mốc doanh thu 650 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Tử chiến trên không Mưa đỏ doanh thu Điện ảnh Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận