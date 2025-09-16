'Mưa đỏ' vượt mốc doanh thu 650 tỉ đồng

Có thể thấy, dù có sự xuất hiện của những "đối thủ" mới song các tác phẩm vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với Mưa đỏ, dù phim đã ra rạp hơn 20 ngày.

Mưa đỏ vẫn dẫn đầu phòng vé về doanh thu, được kỳ vọng vượt 700 tỉ đồng Nguồn: ĐPCC

Hiện tại, sức hút của Mưa đỏ dù có giảm so với trước song vẫn dẫn đầu phòng vé. Riêng trong ngày 15.9, tác phẩm này thu hơn 4 tỉ đồng. Với tốc độ tăng doanh thu như hiện tại, nhiều người cho rằng việc phim chạm mốc 700 tỉ đồng là hoàn toàn có thể xảy ra.

The Conjuring: Nghi lễ cuối tuần thu về hơn 22 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Đây là phần phim gây bất ngờ tại phòng vé Việt khi có doanh thu vượt bậc so với các phần trước (chỉ vài tỉ đồng).

Theo nhận định của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã tạo nên tín hiệu tích cực cho phòng vé. Các phim khác ít nhiều được cộng hưởng, điển hình như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn với 8,6 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần (hiện gần chạm mốc 100 tỉ đồng). Trong khi đó, doanh thu cuối tuần của Khế ước bán dâu cũng đạt hơn 8,1 tỉ đồng. Hai phim này lần lượt xếp vị trí thứ 3 và 4 trên phòng vé Việt.

Trong khi đó, phim Cô dâu ma chỉ thu khoảng 510 triệu đồng sau 3 ngày cuối tuần, còn phim Có chơi có chịu ở mức 78 triệu đồng. Hai tác phẩm được đánh giá có doanh thu khá khiêm tốn, khó để bật lên khi thị trường hiện có nhiều đối thủ mạnh.

Trong tuần tới, Tử chiến trên không có sự góp mặt của Thái Hòa và Kaity Nguyễn chính thức ra mắt.



