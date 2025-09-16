Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Mưa đỏ' vượt mốc doanh thu 650 tỉ đồng

Thạch Anh
Thạch Anh
16/09/2025 05:46 GMT+7

Trong 3 ngày cuối tuần qua, phim điện ảnh Mưa đỏ thu về hơn 48,4 tỉ đồng, tương đương với 504.155 vé bán ra. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt tổng doanh thu 653 tỉ đồng tính đến hiện tại.

Có thể thấy, dù có sự xuất hiện của những "đối thủ" mới song các tác phẩm vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với Mưa đỏ, dù phim đã ra rạp hơn 20 ngày.

'Mưa đỏ' vượt mốc doanh thu 650 tỉ đồng- Ảnh 1.

Mưa đỏ vẫn dẫn đầu phòng vé về doanh thu, được kỳ vọng vượt 700 tỉ đồng

Nguồn: ĐPCC

Hiện tại, sức hút của Mưa đỏ dù có giảm so với trước song vẫn dẫn đầu phòng vé. Riêng trong ngày 15.9, tác phẩm này thu hơn 4 tỉ đồng. Với tốc độ tăng doanh thu như hiện tại, nhiều người cho rằng việc phim chạm mốc 700 tỉ đồng là hoàn toàn có thể xảy ra.

The Conjuring: Nghi lễ cuối tuần thu về hơn 22 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Đây là phần phim gây bất ngờ tại phòng vé Việt khi có doanh thu vượt bậc so với các phần trước (chỉ vài tỉ đồng).

Theo nhận định của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã tạo nên tín hiệu tích cực cho phòng vé. Các phim khác ít nhiều được cộng hưởng, điển hình như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn với 8,6 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần (hiện gần chạm mốc 100 tỉ đồng). Trong khi đó, doanh thu cuối tuần của Khế ước bán dâu cũng đạt hơn 8,1 tỉ đồng. Hai phim này lần lượt xếp vị trí thứ 3 và 4 trên phòng vé Việt.

Trong khi đó, phim Cô dâu ma chỉ thu khoảng 510 triệu đồng sau 3 ngày cuối tuần, còn phim Có chơi có chịu ở mức 78 triệu đồng. Hai tác phẩm được đánh giá có doanh thu khá khiêm tốn, khó để bật lên khi thị trường hiện có nhiều đối thủ mạnh.

Trong tuần tới, Tử chiến trên không có sự góp mặt của Thái Hòa và Kaity Nguyễn chính thức ra mắt.


Tin liên quan

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

Ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, quê Quảng Trị) đang làm việc tại TP.HCM, vừa tự bỏ tiền túi để tài trợ phương tiện đưa đón và vé xem phim cho 600 cựu chiến binh ở xã Vĩnh Thủy đi xem 'Mưa đỏ'.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ

'Mưa đỏ' lập kỷ lục mới

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đỏ phòng vé Việt Tử chiến trên không Thái hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận