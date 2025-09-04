'Mưa đỏ' lập kỷ lục mới

Bên cạnh đó, Đặng Thái Huyền cũng trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm chinh phục cột mốc doanh thu 400 tỉ đồng.

Cảnh trong phim Mưa đỏ Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sức hút của Mưa đỏ không hề suy giảm sau hơn 10 ngày ra rạp. Trước đó, phim đạt 55 tỉ đồng trong ngày 1.9, trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất, vượt qua phim Mai của Trấn Thành (43,9 tỉ đồng).

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, thuộc dòng phim về đề tài chiến tranh - cách mạng. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã… Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, Mưa đỏ như một nén tâm nhang thành kính, góp một lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Dàn diễn viên Mưa đỏ giao lưu với khán giả Ảnh: NSX

Theo Box Office Vietnam, Mưa đỏ có tỷ lệ lấp đầy khá cao, đạt hơn 68,33%. Đơn vị này cho biết tại các rạp ở Hà Nội và TP.HCM xảy ra hiện tượng "cháy vé", cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho phim.

Ngoài Mưa đỏ, tại phòng vé Việt, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đang xếp vị trí thứ 2, thu về hơn 48 tỉ đồng sau gần một tuần công chiếu. Dù gặp phải đối thủ mạnh song dự án có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh vẫn có kết quả tốt, với doanh thu 3 ngày cuối tuần hơn 19 tỉ đồng.



