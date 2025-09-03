Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Khán giả bình phim Việt: Đừng so sánh ‘Mưa đỏ’ với phim của Trấn Thành, Lý Hải

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
03/09/2025 19:03 GMT+7

Sau khi 'Mưa đỏ' lập kỷ lục phòng vé, không ít người đang lấy con số doanh thu để so sánh phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền với phim của Trấn Thành và Lý Hải.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra về thể loại phim, mục đích thực hiện, thời điểm phát hành và đối tượng khán giả, việc đặt Mưa đỏ lên cùng bàn cân doanh thu với những phim giải trí đại chúng là sự so sánh khập khiễng.

Trước hết, tôi muốn nói về khác biệt rõ rệt của thể loại phim. Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền là phim lịch sử - chiến tranh, tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, được phát hành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Phim được dán nhãn T13 để hướng tới đông đảo công chúng, nhấn vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ và niềm tự hào dân tộc. 

Trong khi đó, Trấn Thành nổi bật với dòng phim về gia đình - đời sống đô thị như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai… vốn khai thác mâu thuẫn thế hệ, tình cảm và hôn nhân, trong đó có tác phẩm dán nhãn 18+. Còn Lý Hải lại trung thành với series Lật mặt mang màu sắc hành động, kịch tính, giải trí dễ xem.

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Cảnh trong phim Mưa đỏ

ẢNH: NSX

Tiếp đến là sự khác biệt về thời điểm phát hành. Mưa đỏ được tung ra vào dịp lễ trọng đại của đất nước. Thời điểm mà tinh thần yêu nước và nhu cầu thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật - giải trí thiên về lịch sử đang dâng cao trong mỗi người dân Việt Nam. 

Ngược lại, phim của Trấn Thành ra rạp hầu như "đóng đinh" với mùa Tết Nguyên đán - thời điểm cũng khá thuận lợi khi khán giả đi xem phim theo kiểu giải trí, vui chơi những ngày xuân. Còn Lý Hải đã xây dựng thương hiệu Lật mặt gắn với dịp 30.4 - 1.5, khi số lượng phim Việt thời điểm này ít và dễ tạo cú hích. Mỗi mùa phát hành có cấu trúc cung cầu riêng, vì vậy tổng doanh thu không thể so sánh đơn thuần.

Trấn Thành trong Bộ tứ báo thủ

Trấn Thành trong Bộ tứ báo thủ

ẢNH: NSX

Một điểm khác nữa nằm ở đối tượng khán giả. Mưa đỏ hướng đến phổ rộng, mang tinh thần tri ân và giáo dục lịch sử. Phim của Trấn Thành lại tập trung vào khán giả trưởng thành - thành thị; còn Lật mặt tối ưu cho nhóm gia đình, giải trí nhiều lứa tuổi. Mỗi dòng phim hướng đến một trải nghiệm khác nhau: có phim xem để học, có phim xem để cười, có phim xem để yêu nước, tự hào về lịch sử nên so sánh chung về doanh thu là thiếu công bằng.

Cũng cần phải nói thêm rằng sau "sức nóng" của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, dòng phim chiến tranh - lịch sử đã được "kích hoạt" lại và Mưa đỏ thực sự đã gây tò mò cho khán giả. Tôi chưa bàn đến nội dung hay, cách thể hiện hiện đại, hay những yếu tố bên lề khác, khán giả Việt lâu nay "khát" phim chiến tranh - lịch sử bởi có quá ít nhà làm phim Việt thực hiện được những tác phẩm chất lượng. Và Mưa đỏ đã thỏa mãn được "cơn khát" đó đúng vào thời điểm phù hợp nên tạo sự "bùng nổ" về doanh thu.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

