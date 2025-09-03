'Mỹ nhân không tuổi' của phim Việt vào vai mẹ Nhan Phúc Vinh

Trong bộ phim Duyên, diễn viên Khánh Huyền đã có một màn hóa thân ấn tượng với vai bà Hà, một nhân vật phức tạp, đa chiều, đi từ những toan tính cá nhân đến sự thức tỉnh và vun đắp tình cảm gia đình. Vai diễn không chỉ cho thấy khả năng hóa thân ấn tượng của nữ nghệ sĩ, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và khả năng chữa lành của tình thân.

Trong phim Duyên, Khánh Huyền vào vai mẹ của Nhan Phúc Vinh ẢNH: NVCC

Khánh Huyền cho biết điều đầu tiên thu hút chị ở kịch bản Duyên chính là một câu chuyện gia đình hấp dẫn với nhiều kịch tính. Chị bị cuốn vào nhân vật bà Hà, một người phụ nữ ở trong "thế gọng kìm" thú vị vì vừa làm mẹ chồng, vừa làm con dâu, lại thường xuyên có những màn đấu khẩu hài hước với cô em chồng (Thân Thúy Hà thủ vai).

Nhân vật bà Hà không phải là một hình mẫu hoàn hảo. Bà có lúc hiếu thắng, toan tính để giành quyền quản lý nông trại cho con trai Hoàng Nam (Nhan Phúc Vinh). Nhưng đằng sau tất cả những hành động đó là tình thương con sâu đậm. Điểm sáng của nhân vật là khi nhận ra sai lầm, bà đã dũng cảm đối diện, nhận lỗi và lựa chọn đi trên con đường đúng đắn.

Phân cảnh đắt giá nhất là khi bà Hà phát hiện ra kẻ đứng sau hãm hại nông trại và đổ tội cho Duyên (Tăng Huỳnh Như). Bà chủ động xin lỗi con dâu, tự tay nấu ly chè và ân cần nói: "Mẹ không giỏi giang nhưng nấu ăn rất ngon, nếu hai đứa thích gì cứ nói, mẹ sẽ nấu cho". Hành động giản dị nhưng ấm áp này khiến khán giả xúc động, gọi bà Hà là "mẹ chồng quốc dân". Chia sẻ về cảnh phim, Khánh Huyền cho biết đây là phân đoạn thể hiện rõ tinh thần tác phẩm, đề cao sự gắn kết và tình cảm gia đình, mang lại cảm giác "chữa lành" sau những mâu thuẫn.

(Từ trái qua) Trần Ngọc Vàng, Thân Thúy Hà, NSƯT Lam Tuyền, Khánh Huyền, Kiều Trinh (Xíu) trong một cảnh hậu trường phim ẢNH: NVCC

Trên phim trường Duyên, Khánh Huyền còn có một kỷ niệm khó quên với diễn viên Lam Tuyền. Trong phim, Khánh Huyền vào vai con dâu của bà Thủy (NSƯT Lam Tuyền), nhưng ngoài đời chị lại lớn tuổi hơn. "Trước đây đóng phim chung, tôi vẫn quen miệng gọi Tuyền là chị. Sang phim này vẫn vậy, mãi đến khi nói chuyện mới biết Tuyền ít tuổi hơn mình. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền nghe xong cũng phải bật cười", Khánh Huyền vui vẻ kể lại.

Đối với Khánh Huyền, gia đình chính là hậu phương vững chắc

Dù hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Khánh Huyền cho biết giữa chị và nhân vật bà Hà có một điểm khác biệt lớn trong cách nuôi dạy con cái. Điểm chung duy nhất có lẽ là tình yêu thương con vô bờ bến. "Bà Hà rất áp đặt lên con cái, còn tôi ngoài đời là một người mẹ hiện đại. Tôi luôn cố gắng làm bạn với con nhất có thể, không để sự áp đặt của mình làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hoặc quyết định của con", nữ diễn viên chia sẻ.

Khánh Huyền cho biết gia đình chính là hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với nghiệp diễn ẢNH: NVCC

Về cuộc sống cá nhân, Khánh Huyền cho biết cả ba người con của cô đều có năng khiếu nghệ thuật, nhưng Khánh Huyền tôn trọng lựa chọn riêng của các con, coi nghệ thuật là một niềm vui chứ không phải con đường sự nghiệp bắt buộc. Con trai lớn Trần Minh Quân hoạt động trong lĩnh vực marketing và chỉ chơi nhạc như một nghề tay trái, trong khi hai cô con gái cũng có những định hướng riêng.

Để toàn tâm theo đuổi đam mê, Khánh Huyền luôn trân trọng hậu phương vững chắc của mình. Nữ diễn viên tự hào cho biết ông xã là người luôn tôn trọng và ủng hộ con đường nghệ thuật của vợ, không đặt nặng chuyện vợ nổi tiếng hay thường xuyên đi xa nhà. Bên cạnh đó, mẹ chồng dù đã gần 100 tuổi và không sống chung cũng luôn cảm thông và động viên. Chính sự thấu hiểu ấy trở thành nguồn động lực để Khánh Huyền yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

Sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh Huyền sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ năm 1990, chị nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh nhỏ phía bắc qua các bộ phim đình đám như: Nụ tầm xuân, Người thổi tù và hàng tổng… Hơn 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, ngọn lửa đam mê trong chị vẫn vẹn nguyên. Những năm gần đây, Khánh Huyền liên tục ghi dấu ấn trong các dự án phim lớn như: Gạo nếp gạo tẻ 2, Giấc mơ của mẹ, Em và Trịnh... Với vai bà Hà trong Duyên, một lần nữa, Khánh Huyền khẳng định được tài năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế và vẻ đẹp không tuổi của mình trong lòng công chúng.



