Diễn viên Nhan Phúc Vinh bất ngờ chấm thi nhan sắc

Hôm 10.8, vòng sơ khảo khu vực phía Nam của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM, thu hút hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam. Ban tổ chức tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng để chọn ra những ứng viên đáp ứng tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên, phẩm chất, và tư duy văn hóa du lịch. Đặc biệt, các thí sinh từng đoạt danh hiệu sắc đẹp cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2024 được xem xét đặc cách vào vòng bán kết nếu phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Nhan Phúc Vinh ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo phía Nam gồm: NSND Quang Vinh (Chủ tịch), MC Thảo Vân, Á hậu Lệ Hằng, diễn viên Nhan Phúc Vinh… Lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo tại một đấu trường nhan sắc, Nhan Phúc Vinh chia sẻ anh có nhiều cảm xúc xen lẫn giữa háo hức và áp lực khi đồng hành cùng Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Nhan Phúc Vinh làm giám khảo vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 ẢNH: FBNV

Nam diễn viên cho biết công việc diễn xuất đã mang đến cho anh vô số trải nghiệm quý giá và cơ hội làm việc với nhiều đồng nghiệp nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng. Theo anh, những trải nghiệm này không chỉ giúp mở rộng góc nhìn về con người và cuộc sống mà còn hình thành cho mình một "thước đo" riêng để đánh giá sự tinh tế, bản lĩnh và khả năng truyền tải thông điệp của từng thí sinh. "Tôi tin những trải nghiệm đó sẽ giúp mình phối hợp cùng ban giám khảo tìm ra những gương mặt thực sự phù hợp với cuộc thi", anh nói.

Khi đề cập đến tiêu chí chấm điểm, Nhan Phúc Vinh cho rằng yếu tố nhan sắc là cần thiết, nhưng chưa đủ để tạo nên một Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Anh đặc biệt ấn tượng với những thí sinh nổi trội về tài năng, giữ được sự thuần khiết trong hoài bão và có khả năng ứng xử, giao tiếp khéo léo. "Nếu thí sinh có thể khiến người đối diện cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước qua lời nói, cử chỉ và ánh mắt, thì đó sẽ là một điểm cộng rất tuyệt vời", nam diễn viên 8X chia sẻ.

Đối với Nhan Phúc Vinh, nhan sắc của thí sinh là cần thiết song vẫn phải có các yếu tố khác bổ trợ để tạo ra một hoa hậu ẢNH: BTC

Dù vậy, việc lần đầu ngồi "ghế nóng" cũng khiến nam diễn viên không tránh khỏi áp lực. Anh hài hước thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào một cô gái hàng giờ, kể cả đó là bạn diễn của mình trong phim. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ phải 'soi' rất kỹ từng bước catwalk, từng câu trả lời ứng xử…". Theo anh, sự nghiêm túc và tập trung trong mỗi phần thi là cần thiết để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các thí sinh.

Nhan Phúc Vinh khẳng định công tâm và khách quan là nguyên tắc hàng đầu mà ban giám khảo hướng tới. Anh hy vọng, trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi, mình sẽ có nhiều cơ hội lắng nghe và chia sẻ với các thí sinh trẻ, giúp họ nhận ra những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục. "Khi đã hiểu rõ chính mình, chúng ta sẽ học được cách hoàn thiện nhanh và hiệu quả hơn", anh bày tỏ.

Top 3 đăng quang mùa giải 2024: (Từ trái qua) Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh, Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết ẢNH: BTC

Sau vòng sơ khảo khu vực phía Nam, vòng sơ khảo phía Bắc sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tối 10.1.2026 tại Quảng Ninh.