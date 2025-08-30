Lê Anh Tuấn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Lê Anh Tuấn đảm nhận vai trò Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen Ảnh: NVCC

Lê Anh Tuấn chia sẻ khi nhận được lời mời tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, anh không khỏi tự hào. Thông qua màn trình diễn của mình, nam ca sĩ mong muốn được hòa chung không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập.

Dịp này, Lê Anh Tuấn còn thực hiện sản phẩm âm nhạc mới - Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trình làng trên kênh YouTube cá nhân. Trong MV, nam ca sĩ khéo léo chuyển tải những hình ảnh đầy tự hào của đất nước.

Ca sĩ Lê Anh Tuấn gặt hái được nhiều "quả ngọt" trong sự nghiệp ca hát Ảnh: NVCC

“Ca khúc không chỉ là giai điệu, là lời ca, mà còn là tâm hồn của cả một dân tộc luôn khao khát hòa bình, đoàn kết và yêu thương. Chúng ta hát lên ca khúc này không chỉ để tưởng nhớ một người nhạc sĩ tài hoa, mà còn để nhắc nhở nhau về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc – những giá trị không bao giờ phai mờ”, Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Cột mốc đáng nhớ của Lê Anh Tuấn

2025 là một năm nhiều dấu ấn trên con đường sự nghiệp của Lê Anh Tuấn khi anh tổ chức thành công liveshow cá nhân mang tên Ánh dương soi sáng. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp với gần 30 kênh trong cả nước ngày 9.5.2025. Với nam ca sĩ, đây chính là một dấu mốc son trong sự nghiệp ca hát của mình. Không chỉ là liveshow cá nhân, anh còn xem đây là món quà dâng lên Bác nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.

Cũng tại liveshow này, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn trở thành Kỷ lục gia Việt Nam cho "tiết mục nghệ thuật có nhiều loại hình trình diễn nhất trên sân khấu".