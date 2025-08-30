Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lê Anh Tuấn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thạch Anh
Thạch Anh
30/08/2025 20:19 GMT+7

Ca sĩ - nhạc sĩ Lê Anh Tuấn bày tỏ niềm tự hào khi được mởi biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lê Anh Tuấn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh 1.

Lê Anh Tuấn đảm nhận vai trò Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

Ảnh: NVCC

Lê Anh Tuấn chia sẻ khi nhận được lời mời tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, anh không khỏi tự hào. Thông qua màn trình diễn của mình, nam ca sĩ mong muốn được hòa chung không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập. 

Dịp này, Lê Anh Tuấn còn thực hiện sản phẩm âm nhạc mới - Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trình làng trên kênh YouTube cá nhân. Trong MV, nam ca sĩ khéo léo chuyển tải những hình ảnh đầy tự hào của đất nước. 

Lê Anh Tuấn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh 2.

Ca sĩ Lê Anh Tuấn gặt hái được nhiều "quả ngọt" trong sự nghiệp ca hát

Ảnh: NVCC

“Ca khúc không chỉ là giai điệu, là lời ca, mà còn là tâm hồn của cả một dân tộc luôn khao khát hòa bình, đoàn kết và yêu thương. Chúng ta hát lên ca khúc này không chỉ để tưởng nhớ một người nhạc sĩ tài hoa, mà còn để nhắc nhở nhau về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc – những giá trị không bao giờ phai mờ”, Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Cột mốc đáng nhớ của Lê Anh Tuấn

2025 là một năm nhiều dấu ấn trên con đường sự nghiệp của Lê Anh Tuấn khi anh tổ chức thành công liveshow cá nhân mang tên Ánh dương soi sáng. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp với gần 30 kênh trong cả nước ngày 9.5.2025. Với nam ca sĩ, đây chính là một dấu mốc son trong sự nghiệp ca hát của mình. Không chỉ là liveshow cá nhân, anh còn xem đây là món quà dâng lên Bác nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.

Cũng tại liveshow này, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn trở thành Kỷ lục gia Việt Nam cho "tiết mục nghệ thuật có nhiều loại hình trình diễn nhất trên sân khấu". 

Tin liên quan

NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Hữu tham gia chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2.9

NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Hữu tham gia chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2.9

Chương trình nghệ thuật 'Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng' có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, Thanh Ngân, Trọng Hữu, Hữu Quốc... sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.8 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội).

Khám phá thêm chủ đề

Lê Anh Tuấn Ca sĩ Lê Anh Tuấn Quốc khánh Nối vòng tay lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận