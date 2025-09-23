Phim có Cát Phượng chỉ bán được 2 vé trong ngày, doanh thu chạm đáy

Theo thống kê của Box Office Vietnam, hôm 23.9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ ghi nhận vỏn vẹn 10 suất chiếu. Đáng chú ý, đến chiều cùng ngày, bộ phim mới bán được... 2 vé. Sau gần một tuần phát hành, doanh thu phim có diễn viên Cát Phượng đóng hiện chỉ dừng ở con số 151 triệu đồng, đây là mức doanh thu thấp kỷ lục với một dự án điện ảnh Việt Nam ra rạp trong năm nay. Thực tế này dự báo bộ phim sẽ sớm rút khỏi hệ thống rạp, gần như không còn cơ hội gỡ gạc.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, hôm 23.9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ ghi nhận vỏn vẹn 10 suất chiếu. Đến chiều cùng ngày, bộ phim mới bán được... 2 vé ẢNH: ĐPCC

Trước đó, chỉ sau ngày công chiếu, bộ phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy đã trở thành tâm điểm dư luận, không phải bởi sức hút hay doanh thu mà bởi những tranh cãi xoay quanh chất lượng tác phẩm cũng như phát ngôn gây sốc từ chính diễn viên tham gia. Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu được quảng bá là tác phẩm mang màu sắc xã hội đương đại, bộ phim xoay quanh nhân vật Thiên An (Hoàng Anh Duy thủ vai) là một chàng trai thủ khoa Trường đại học Sân khấu Điện ảnh, xuất thân ngoan ngoãn, học giỏi nhưng mang trong mình khao khát làm giàu. Chính sự háo thắng khiến An lao vào kinh doanh, nhanh chóng phá sản, rơi vào cảnh nợ nần. Ở tuổi 29, An gánh khoản nợ 4 tỉ đồng, bị chủ nợ và giang hồ săn lùng.

Tuy nhiên, thay vì khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật hay gửi gắm thông điệp xã hội, phim lại sa đà vào những chi tiết rời rạc, kịch bản hời hợt. Khán giả dễ dàng nhận thấy sự vụng về trong dàn dựng, nhịp phim lê thê, thoại gượng gạo. Dù quy tụ những gương mặt quen thuộc như Cát Phượng, Mỹ Duyên... tác phẩm vẫn không thoát khỏi việc gắn mác "thảm họa phòng vé".

Ồn ào giữa ê kíp và diễn viên Cát Phượng

Phim có Cát Phượng đóng không được đánh giá cao về chất lượng song còn kéo theo ồn ào giữa diễn viên và ê kíp ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh câu chuyện bàn về chất lượng của bộ phim, "đứa con tinh thần" của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy còn vướng ồn ào giữa diễn viên và ê kíp. Tranh cãi bắt đầu bùng lên từ một buổi cinetour quảng bá phim. Tại đây, Cát Phượng, người đảm nhận vai chính bất ngờ bày tỏ quan điểm gây sốc, cô chê phim dở và cho rằng đạo diễn kiêm diễn viên Hoàng Anh Duy còn non tay nghề. Phát ngôn thẳng thắn này lập tức gây chia rẽ dư luận. Một số khán giả ủng hộ sự chân thật, số khác lại cho rằng đây là hành động thiếu trách nhiệm với đoàn phim.

Sau đó, Cát Phượng phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Nữ diễn viên khẳng định cô tham gia dự án hoàn toàn vì muốn giúp đỡ đạo diễn trẻ, thậm chí không nhận cát xê. Điều khiến cô bức xúc là đạo diễn không lắng nghe góp ý từ giai đoạn tiền kỳ đến khi bấm máy, bỏ qua nhiều đề xuất chỉnh sửa kịch bản. Theo Cát Phượng, đây chính là nguyên nhân khiến chất lượng tác phẩm đi xuống. Ngay sau phát ngôn của Cát Phượng, đại diện nhà sản xuất đã lên tiếng phản bác. Trên mạng xã hội, người này phủ nhận chuyện không gửi kịch bản đầy đủ cho diễn viên, đồng thời khẳng định phim có giai đoạn tiền kỳ rõ ràng.

"Hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn đến dự án. Khán giả chê dở là quyền của họ. Nhưng diễn viên thì phải có trách nhiệm quảng bá, không thể vì không hài lòng mà vạ miệng, gây liên lụy đến bao nhiêu người", phía nhà sản xuất viết. Họ cũng cho biết đang xem xét biện pháp pháp lý để xử lý phát ngôn được cho là ảnh hưởng đến danh dự và doanh thu bộ phim.

Nhìn từ sự việc này, có thể thấy Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu rơi vào tình cảnh "thiệt đơn thiệt kép". Vừa thất bại về mặt doanh thu, vừa vướng bê bối truyền thông, tác phẩm khó tránh khỏi cái kết bị xếp vào nhóm "bom xịt" của điện ảnh Việt. Thực tế, khán giả Việt không quá khắt khe nếu một bộ phim chỉ dừng lại ở mức giải trí, miễn có kịch bản chặt chẽ và cảm xúc. Nhưng với Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, cả câu chuyện, thông điệp lẫn kỹ thuật đều mờ nhạt, khiến khán giả khó tìm thấy điểm sáng.

Vụ việc lần này đặt ra nhiều câu hỏi cho giới làm phim. Với đạo diễn trẻ, việc lắng nghe góp ý từ ê kíp, đặc biệt là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, có thể giúp sản phẩm hoàn thiện hơn. Trong khi đó, nghệ sĩ cũng cần cân nhắc cách bày tỏ quan điểm. Sự thẳng thắn đôi khi là cần thiết, nhưng cách nói thiếu khéo léo có thể biến thành "con dao hai lưỡi", làm tổn hại cả cá nhân lẫn tập thể. Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu có thể xem như một ví dụ điển hình về việc khi tính nghệ thuật chưa đạt tới, truyền thông lại thêm phần hỗn loạn, hậu quả sẽ càng nặng nề. Thay vì trở thành bước đệm cho đạo diễn trẻ hay dấu ấn mới cho Cát Phượng, bộ phim giờ đây bị nhớ đến như "cú ngã" cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.