Thêm một phim Việt có doanh thu 'thảm họa'

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu thất bại thảm hại ngoài phòng vé ẢNH: NSX

Tính đến sáng 18.9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ thu về hơn 143,5 triệu đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Con số này nằm mức "chạm đáy", thuộc hàng "thảm họa" của phim Việt chiếu rạp.

Trong tuần đầu đổ bộ màn ảnh rộng, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Anh Duy hoàn toàn chìm nghỉm trên bảng tổng sắp phòng vé Việt, không cạnh tranh nổi với hàng loạt "đối thủ" hút khách: Mưa đỏ, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng, Làm giàu với ma 2… Cuối tuần vừa qua, phim chỉ thu vỏn vẹn 27 triệu đồng với 65 suất chiếu, 331 vé bán ra (theo Box Office Vietnam).

Sang đến tuần này, Tiệm cầm đồ vẫn chịu cảnh ế ẩm, số lượng vé bán ra không đáng kể, doanh thu nhỏ giọt. Theo khảo sát của chúng tôi tại hệ thống đặt vé trực tuyến của các cụm rạp, phim có số lượng suất chiếu rất ít, chủ yếu nằm trong khung giờ khó tiếp cận số đông khán giả. Với tình hình ảm đạm như hiện tại, bộ phim dự kiến sẽ sớm rút khỏi rạp trong tình trạng thua lỗ nặng nề.

Phản ứng tiêu cực và lùm xùm quanh 'Tiệm cầm đồ'

Bộ phim của đạo diễn Hoàng Anh Duy nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ người xem ẢNH: NSX

Chính thức ra mắt ngày 12.9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ người xem. Tác phẩm bị chê nội dung nhàm chán, hời hợt, nhiều tình tiết khiên cưỡng, không được xây dựng chặt chẽ, thuyết phục người xem. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên được cho là một điểm trừ lớn không kém với lối thể hiện được đánh giá là đậm tính minh họa, thoại rập khuôn, gượng gạo…

Bên cạnh câu chuyện chất lượng, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn vướng ồn ào giữa diễn viên với ê kíp. Lùm xùm bắt đầu từ việc Cát Phượng thẳng thừng bày tỏ sự thất vọng về bộ phim mình đóng, cho rằng dự án không được chuẩn bị kỹ lưỡng, kịch bản bất ổn, đạo diễn còn "yếu nghề". Ý kiến của nữ diễn viên bị nhiều khán giả phản ứng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đáp lại, nghệ sĩ cho biết cô quan niệm thà mình bị chửi nhưng đạo diễn hiểu ra vấn đề và trau dồi thêm.

Cát Phượng gây tranh cãi khi có những phát ngôn chê bộ phim mình đóng ẢNH: NSX

Hôm 16.9, đại diện nhà sản xuất Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chính thức lên tiếng về ồn ào. Vị này phủ nhận những thông tin lan truyền sai lệch liên quan đến bộ phim và tỏ thái độ không đồng tình khi Cát Phượng góp ý cho đạo diễn trước khán giả. Cùng với đó, theo phía nhà sản xuất, sự thất bại hay thành công của bộ phim không chỉ đến từ diễn viên mà là cả tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp nhưng "hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn (30 - 40%) đến cả dự án khi ra mắt".

Đại diện nhà sản xuất cho rằng Cát Phượng phải hiểu sức ảnh hưởng của bản thân chứ không thể phát ngôn như trên. "Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên lụy tới biết bao nhiêu người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu)", vị này chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, phía này cho biết sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án.

Trước tình trạng bết bát của Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, phòng vé Việt từng chứng kiến hàng loạt tác phẩm có doanh thu ảm đạm, rời rạp trong tình trạng thua lỗ nặng. Những cái tên này phải kể đến: Đóa hoa mong manh (430 triệu đồng), Trà (1,6 tỉ đồng), Án mạng lầu 4 (2 tỉ đồng)…