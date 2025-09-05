'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo kể lý do sang Việt Nam đóng phim

Lee Kwang Soo sang Việt Nam quảng bá phim điện ảnh mới ẢNH: ĐPCC

Lee Kwang Soo trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong buổi ra mắt dự án phim điện ảnh Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao tại TP.HCM vào chiều 4.9. Bên cạnh những hoạt động giao lưu gần gũi với người hâm mộ Việt, "hoàng tử châu Á" cùng các bạn diễn Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà và đạo diễn Kim Sung Hoon lần đầu trực tiếp chia sẻ về dự án sắp được trình làng.

Khi được hỏi về lý do tham gia tác phẩm kể trên, Lee Kwang Soo cho biết: "Thật ra lúc đầu đọc kịch bản, tôi thấy khá hay và thú vị, có nhiều điểm làm tôi thấy đồng cảm. Ngoài ra, đây là một bộ phim của đạo diễn Kim Sung Hoon. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết đến nay đã 15 năm. 15 năm trước khi tôi còn là 'tân binh' trong lĩnh vực diễn xuất, tôi đã tham gia tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Kim Sung Hoon. Cho nên đây là một mối duyên rất đặc biệt".

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1985 thừa nhận bản thân không muốn bỏ lỡ cơ hội được sang Việt Nam đóng phim. Anh bộc bạch: "Tôi nhận thấy cơ hội mình có thể đến Việt Nam quay phim không nhiều và không phải tôi cứ muốn đến Việt Nam quay phim là quay được. Cho nên khi cơ hội này đến, tôi thấy rất vui. Đây là trải nghiệm khiến tôi thấy rất hạnh phúc, hãnh diện".

Lee Kwang Soo và đạo diễn Kim Sung Hoon (áo trắng) tại sự kiện ra mắt phim ở Việt Nam ẢNH: ĐPCC

Với Lee Kwang Soo, khoảng thời gian được làm việc và tiếp xúc với ê kíp, các bạn diễn và sống tại Việt Nam tuy không quá dài nhưng để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Nam diễn viên yêu con người, ẩm thực và văn hóa Việt.

"Cây hài" của Running Man nói về trải nghiệm trong lần trở lại: "Tôi đến Việt Nam trong lần công tác này được ba ngày. Tôi có dịp chạy vòng quanh thành phố theo lịch trình và có dịp ngang qua những địa điểm mà một năm trước chúng tôi đã quay bộ phim này. Đi đến địa điểm nào, tôi cũng nhớ những kỷ niệm đã trải qua ở đó: hôm đó mình đã quay cảnh nào, ăn món gì, mọi ký ức rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Đó là một trải nghiệm vừa thân thuộc nhưng cũng vừa mới mẻ".

Lee Kwang Soo và trải nghiệm đóng cặp với 'nàng thơ' Hoàng Hà

Lee Kwang Soo đóng cặp với Hoàng Hà trong Tay anh giữ một vì sao. Anh chia sẻ chiều cao chênh lệch giữa hai người là yếu tố mang lại nhiều điều thú vị trong phim

ẢNH: ĐPCC

Trong Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc vô tình bị mắc kẹt ở Việt Nam rồi gặp gỡ Thảo (Hoàng Hà đóng) và nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô nhân viên pha chế chân phương, giản dị nhưng đầy đam mê. Nhớ lại quá trình hợp tác, nam diễn viên 40 tuổi khen ngợi "nàng thơ" người Việt là người hội tụ những yếu tố phù hợp với mô tả của nữ chính.

"Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Hoàng Hà lần đầu bước vào, dáng vẻ ấy giống hệt những gì tôi đọc trong kịch bản và hình dung về nhân vật Thảo. Cá nhân tôi nghĩ Hoàng Hà là một diễn viên có năng lực thích nghi rất cao nên cho dù không phải là tôi mà với bạn diễn nào, tôi nghĩ cô ấy sẽ tạo được 'phản ứng hóa học' rất tốt".

Cặp diễn viên chính kể nhiều trải nghiệm khi đóng phim chung ẢNH: ĐPCC

Về phần Hoàng Hà, cô thấy may mắn khi có cơ hội hợp tác với ngôi sao lớn như Lee Kwang Soo. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc, người đẹp nhận ra nam nghệ sĩ này khác với hình ảnh hài hước, "lầy lội" được nhiều khán giả biết đến. Trong quá trình làm việc, anh rất nghiêm túc và nhiều lúc khá trầm tính. Cả hai đã có quá trình tìm hiểu, cùng nhau đi sâu vào vai diễn để tạo nên những kết hợp ăn ý trên màn ảnh.

"Hai nhân vật Thảo và Jun Woo trong kịch bản được mô tả rất dễ thương và gần gũi. Trong quá trình quay phim, tôi thấy suy nghĩ, cảm nhận của tôi và anh Kwang Soo về hai nhân vật khá giống nhau nên khi tương tác, diễn xuất cùng nhau thì chúng tôi có phản ứng tự nhiên. Chúng tôi cũng không gặp rào cản ngôn ngữ khi có thể trao đổi bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh để hiểu ý nhau, khiến cho việc kết nối giữa hai người trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. Điều ấy cũng một phần nào đó khiến chúng tôi tin tưởng nhau hơn, chạm đến cảm xúc của nhau hơn trong quá trình quay phim", Hoàng Hà bộc bạch.

Lee Kwang Soo thân thiết với Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà sau khi đóng phim chung

ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh màn kết hợp của cặp diễn viên chính Lee Kwang Soo - Hoàng Hà, Tay anh giữ một vì sao còn gây chú ý với sự tham của Duy Khánh và Cù Thị Trà trong vai bạn thân của nữ chính. Khi được hỏi về bộ đôi duyên dáng này, Lee Kwang Soo cũng dành nhiều lời có cánh cho hai diễn viên, đặc biệt là phân đoạn "chửi" bằng tiếng Hàn cực mượt của Duy Khánh. Quá trình quay phim, gắn bó ở hậu trường khiến họ trở nên thân thiết và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho nhau.