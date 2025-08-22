Phát ngôn về phụ nữ tại Miss Grand Vietnam gây tranh cãi

Tại sự kiện họp báo trao sash và công bố thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025, màn phát biểu của đại diện đơn vị đăng cai trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Cụ thể, người này chia sẻ rằng: “Nói về cuộc thi sắc đẹp thì có lẽ người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Chúng tôi là những người mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 hội ngộ tại sự kiện Ảnh: BTC

Mạng xã hội tranh luận sôi nổi xoay quanh phát ngôn của người này. Nhiều khán giả cho rằng quan điểm này chưa phù hợp với tính chất của một cuộc thi sắc đẹp, nơi được kỳ vọng sẽ tôn vinh giá trị của người phụ nữ. Đặc biệt, những gì được chia sẻ trong một sự kiện họp báo là điều cần phải cân nhắc.

Một người dùng chia sẻ: “Bản chất thi hoa hậu để tôn vinh cái đẹp của phụ nữ và tôn vinh nét đẹp của mỗi quốc gia, mỗi màu da”. Một người xem phản bác: “Đâu phải cái gì cũng có thể mang lên sân khấu để nói như vậy”. Người xem khác bất bình: “Nhưng không phải ai đẹp cũng là hoa hậu, những hình ảnh giá trị của các cuộc thi là hướng đến cộng đồng, trao quyền… Ông nói như phủ đi hết mấy điều khác”. Cư dân mạng nêu quan điểm: “Sao mà thành nhà tài trợ được hay vậy? Phát ngôn kiểu gì vậy”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bàn luận về các cuộc thi nhan sắc hiện nay. Có khán giả cho rằng việc nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức khiến chất lượng thí sinh không còn đảm bảo như trước. Chưa kể, một số nàng hậu vướng phải những tranh cãi về chuyện phát ngôn hay vướng lao lý khiến nhiều người ngán ngẩm trước thực trạng “bội thực hoa hậu”.

Top 35 thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 khoe sắc tại sự kiện công bố cuộc thi Ảnh: BTC

Một tài khoản viết: “Vấn đề là do Việt Nam bị lạm phát hoa hậu, đi đâu cũng có hoa hậu và hoa hậu ở Việt Nam hầu hết thương mại hoá, từ đó hình thành lên tư duy như vậy và quên mất bản chất thật là bảo vệ phụ nữ, truyền cảm hứng…”. Người xem khác thẳng thắn: “Việt Nam mình bây giờ không thể nào nhớ hết được hoa hậu vì quá nhiều”.

Có gì ở họp báo Miss Grand Vietnam 2025?

Họp báo của Miss Grand Vietnam cũng là dịp để ban tổ chức giới thiệu 35 ứng viên bước vào vòng tranh tài tiếp theo. Trong đó, một số ứng viên gây chú ý như Đinh Y Quyền, Như Thùy, Mlo H Senaivi….

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam bày tỏ: “Mỗi năm, cuộc thi luôn có những đổi mới để song hành cùng sự phát triển của tổ chức Miss Grand International, nhưng mọi sự thay đổi vẫn phải phù hợp với văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi hướng đến tại các cuộc thi hoa hậu là truyền cảm hứng để phụ nữ ngày càng hoàn thiện bản thân, xinh đẹp hơn về ngoại hình, lành mạnh trong lối sống, sống đẹp hơn, cống hiến nhiều hơn để trở nên đặc biệt hơn trong mắt của gia đình, bạn bè. Vì thế, chúng tôi tin rằng việc mở rộng độ tuổi dự thi là quyết định đúng đắn, trao thêm cơ hội cho các cô gái”.

Về lịch trình của Miss Grand Vietnam 2025, ban tổ chức cho biết sẽ có các hoạt động như Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), phần thi trang phục văn hóa dân tộc… Đêm chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14.9. Tân hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Võ Lê Quế Anh, đồng thời được trao cơ hội tranh tài tại Miss Grand International 2025.