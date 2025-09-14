Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh nhập viện vì khối u phổi, hoàn cảnh khó khăn

Nghệ sĩ Bửu Khánh phát hiện khối u phổi, điều trị tại Huế nhưng không có bảo hiểm, giấy tờ Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Bửu Khánh không có giấy tờ tùy thân, hoàn cảnh khó khăn

Trên kênh YouTube nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung... vừa chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh (em ruột cố nghệ sĩ Bửu Truyện), khiến khán giả lo lắng.

Theo Phi Phụng, vợ chồng nghệ sĩ Bửu Khánh và con trai gần đây chuyển ra Huế (quê vợ ông) để làm lại giấy tờ tùy thân. Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ không có giấy tờ vì gia đình thường xuyên di chuyển theo các đoàn hát. Tuy nhiên, tại Huế, ông bị ho kéo dài, đi khám thì phát hiện có khối u trong phổi. Hiện ông đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chờ kết quả sinh thiết.

Hình ảnh nghệ sĩ Bửu Khánh trên giường bệnh khiến khán giả không khỏi xót xa Ảnh: Chụp màn hình

"Hiện hoàn cảnh của anh Bửu Khánh đang rất khó khăn khi không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, cũng không có tiền. Đây là lần đầu tiên nhóm gặp một trường hợp khó khăn như vậy", nghệ sĩ Phi Phụng tâm sự. Ngoài gửi cho phía gia đình nghệ sĩ Bửu Khánh một số tiền hỗ trợ, nhóm Ngũ Long du ký đăng tải video với hy vọng mọi người biết đến và có thể giúp đỡ cho ông trong lúc ngặt nghèo.

Trong đoạn clip do nhóm đăng tải, nghệ sĩ Bửu Khánh nằm trên giường bệnh, vợ ông túc trực bên cạnh. Ông tâm sự: "Tôi không biết mình có bệnh. Khi về Huế để làm giấy tờ thì tôi bị ho liên tục, đưa vào bệnh viện chụp phim bác sĩ cho biết có khối u trong phổi. Tôi đã làm sinh thiết và đang chờ kết quả. Vì giấy tờ chưa xong nên tôi không có bảo hiểm".

Trao đổi với Thanh Niên, anh Phi Hưng - con trai nghệ sĩ Bửu Khánh cho biết vì trước đây cả gia đình đi diễn theo các đoàn cải lương, không có nơi ở ổn định. Ở đâu họ cũng thuê mướn, chuyển nhiều nhà nên không làm được giấy tờ tùy thân. Chính vì thế, gần đây gia đình mới cùng về Huế để làm lại giấy tờ. Tuy nhiên, về Huế chưa được bao lâu thì nghệ sĩ Bửu Khánh đổ bệnh, phải nhập viện điều trị.

Nghệ sĩ Bửu Khánh trò chuyện cùng nhóm Ngũ long du ký cách đây hơn 1 năm trước Ảnh: Chụp màn hình

"Ba lớn tuổi, chưa từng có giấy tờ nên giờ làm mất rất nhiều thời gian. Hiện sức khỏe của ba hơi yếu vì đã có tuổi, đang chờ kết quả sinh thiết. Gia đình đang rất lo viện phí tốn kém vì ba không có bảo hiểm. Mẹ tôi đã 83 tuổi, lớn hơn ba một con giáp. Giờ chỉ có tôi là lao động chính trong gia đình, cuộc sống cũng khá chật vật...", anh chia sẻ.

Anh Phi Hưng cho biết đang làm việc tại Đà Nẵng, phải thường xuyên chạy đi chạy về để chăm sóc cha mẹ. "Tạm thời tôi để ba ở Huế một thời gian, chờ kết quả thế nào rồi mới tính chuyện đưa vào TP.HCM điều trị tiếp", con trai nghệ sĩ Bửu Khánh cho hay.

Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông là em ruột cố NSƯT Bửu Truyện. Tuổi thơ gắn liền với sân khấu, Bửu Khánh theo nghề hát từ sớm. Ông được rèn luyện qua nhiều phong cách diễn xuất của nghệ thuật tuồng cổ, từng hát kép chánh, kép ca, kép võ trên các sân khấu của đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ... Nam nghệ sĩ từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 3 người con. Những năm gần đây, ông sống cùng người vợ thứ tư, cùng con trai thuê trọ ở TP.HCM.



