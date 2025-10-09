Nữ sinh với dự án “chữa lành” môi trường tham dự liên hoan quốc tế

Đây là một trong 3 dự án xuất sắc đại diện cho VN tham dự Liên hoan thanh thiếu niên quốc tế về biến đổi khí hậu tại Thái Lan.

"Tháng 1.2025, em giành giải nhất tại cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói xanh" được tổ chức bởi Quỹ Vì tương lai xanh, thuộc Vingroup. Từ đó em muốn thử sức nhiều hơn với các dự án, hoạt động xã hội nên ngay khi biết đến cuộc thi em đã nhanh chóng đăng ký tham gia", Quỳnh Anh nói.

Quỳnh Anh (phải) mong muốn thông qua dự án “Mảnh vá xanh” có thể góp phần “chữa lành” môi trường ẢNH: NVCC

Dự án của Quỳnh Anh có tên gọi REPATCH (Mảnh vá xanh) với đối tượng hướng đến là những người yếu thế, gồm học sinh khuyết tật hoặc học sinh ở các vùng miền núi cao.

"Nghệ An thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng của bão, lũ quét và sạt lở đất. Tại đây cũng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và rừng, nên rất dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Trong khi đó, người dân lại thiếu cơ hội được cung cấp thông tin, học cách phòng tránh đối phó với thiên tai, bão lũ nên em muốn thông qua cuộc thi để góp phần "vá" lại trái đất", Quỳnh Anh chia sẻ.

"Mảnh vá" vừa là truyền thống vá, may lại vải vóc cũ của các bà, các mẹ ngày xưa vừa là mong ước của Quỳnh Anh khi em muốn được triển khai các dự án có thể hỗ trợ, cung cấp và lấp các khoảng trống kiến thức cho học sinh ở vùng sâu để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Trong dự án "Mảnh vá xanh", Quỳnh Anh còn đưa ra ý tưởng triển khai nhiều hoạt động khác như tổ chức các buổi gặp gỡ để học sinh cùng tự tay thêu, vá từ các mảnh vải cũ nhằm tái sử dụng đồ cũ; tổ chức các buổi triển lãm vá di động. Dự án cũng sẽ xây dựng chương trình trao đổi, kết nối trường ở thành thị và trường ở vùng dân tộc thiểu số, cùng chia sẻ, trao đổi về các vấn đề biến đổi khí hậu; đồng thời triển khai chiến dịch trực tuyến nhằm lan tỏa hình ảnh, video, và tiếng nói học sinh trên mạng xã hội.

"Với em, mỗi hành động nhỏ đều có thể "vá" lại trái đất, và mỗi việc làm của con người đều góp phần chữa lành môi trường", Quỳnh Anh nói.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết "Mảnh vá xanh" trở thành một trong 3 dự án đại diện VN tham dự liên hoan tại Thái Lan, Quỳnh Anh nói: "Em rất bất ngờ vì dự án của mình đoạt giải thưởng. Đưa yếu tố văn hóa vào cuộc thi về chủ đề biến đổi khí hậu là sự mạo hiểm của em. Tuy nhiên, em rất vui vì tiếng nói, hành động của mình được mọi người công nhận".

Cô Đặng Thị Kim Oanh, giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh Anh, chia sẻ: "Quỳnh Anh là học sinh rất năng động, độc lập và có tư duy phản biện tốt, luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Thành tích hôm nay của Quỳnh Anh không chỉ là niềm vui riêng của em, mà còn là nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh của trường trong hành trình nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng và hành động vì một tương lai xanh - bền vững hơn".