Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trộm linh kiện trị giá 2,5 tỉ, mang bán phế liệu được 45 triệu

Tuyến Phan
Tuyến Phan
29/09/2025 20:43 GMT+7

2 nhân viên dùng xe tải trộm cắp 48 thùng linh kiện của công ty trị giá 2,5 tỉ đồng, sau đó mang đi bán phế liệu thu được 45 triệu đồng.

Vụ trộm hy hữu xảy ra tại một công ty trên địa bàn xã Bình Tuyền (Phú Thọ). 2 người bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng (cùng 27 tuổi, trú tại Phú Thọ).

Ăn trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2 , 5 tỉ đồng tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của nghi phạm

ẢNH: CACC

Công an tỉnh này cho biết, hôm 24.9, công ty kể trên phát hiện bị mất 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng. Đại diện công ty đã đến Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện trình báo.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện tiến hành điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, Nguyễn Hữu Ninh làm công nhân tại kho của công ty nêu trên. Do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Ninh rủ Nguyễn Tất Tùng là lái xe của công ty)cùng thực hiện.

Chiều 19.9, Ninh vận chuyển 48 thùng hàng đặt lên pallet tại cửa kho. Tiếp đó, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc số hàng lên thùng xe. Để qua cửa bảo vệ, Tùng xuất trình giấy tờ giả.

Hai nghi phạm sau đó tháo dỡ thùng, lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, được 45 triệu đồng. Ninh hưởng 30 triệu đồng, Tùng hưởng 15 triệu đồng.

Tin liên quan

Cà Mau: Cướp tiền của người... ăn trộm

Cà Mau: Cướp tiền của người... ăn trộm

Cướp tiền của một thiếu niên lấy trộm trong trường mẫu giáo, 2 bị cáo Võ Chí Tâm và Danh Nam bị TAND khu vực 7 (Cà Mau) tuyên phạt về tội cướp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp trộm cắp linh kiện Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận