Trộm linh kiện trị giá 2,5 tỉ, mang bán phế liệu được 45 triệu

Vụ trộm hy hữu xảy ra tại một công ty trên địa bàn xã Bình Tuyền (Phú Thọ). 2 người bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng (cùng 27 tuổi, trú tại Phú Thọ).

Công an lấy lời khai của nghi phạm ẢNH: CACC

Công an tỉnh này cho biết, hôm 24.9, công ty kể trên phát hiện bị mất 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng. Đại diện công ty đã đến Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện trình báo.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện tiến hành điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, Nguyễn Hữu Ninh làm công nhân tại kho của công ty nêu trên. Do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Ninh rủ Nguyễn Tất Tùng là lái xe của công ty)cùng thực hiện.

Chiều 19.9, Ninh vận chuyển 48 thùng hàng đặt lên pallet tại cửa kho. Tiếp đó, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc số hàng lên thùng xe. Để qua cửa bảo vệ, Tùng xuất trình giấy tờ giả.

Hai nghi phạm sau đó tháo dỡ thùng, lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, được 45 triệu đồng. Ninh hưởng 30 triệu đồng, Tùng hưởng 15 triệu đồng.