Nữ thu ngân 43 tuổi đi hẹn hò, yêu cầu bạn đời phải 'thương 6 con mèo'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
31/10/2025 18:26 GMT+7

Nữ thu ngân Thanh Nhàn đến show hẹn hò tìm tình yêu, đặt ra yêu cầu bạn trai phải yêu mèo, chấp nhận ở rể. Dù nam đầu bếp đồng ý với tất cả yêu cầu, cô vẫn quyết định từ chối khiến Quyền Linh tiếc nuối.

Nữ thu ngân 43 tuổi đi hẹn hò, yêu cầu bạn đời phải 'thương 6 con mèo' - Ảnh 1.

Thanh Nhàn từ chối Tiến Bốn với lý do chưa sẵn sàng và khoảng cách xa

Ảnh: Chụp màn hình

Nam đầu bếp muốn tìm bạn gái giống Ngọc Lan khi đi hẹn hò

Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.155, đầu bếp Vũ Tiến Bốn (40 tuổi, Thanh Hóa) được mai mối với Trần Thị Thanh Nhàn (43 tuổi, TP.HCM), hiện là thu ngân của một nhà hàng tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Thanh Nhàn thừa nhận có điểm yếu là nóng tính, đôi lúc xử sự theo cảm xúc, nhưng sống tình cảm, thích nấu ăn và đặc biệt yêu động vật. Trong khi đó, Tiến Bốn là người trầm tính, nhút nhát, sống nội tâm, có trách nhiệm với gia đình.

Nữ thu ngân 43 tuổi đi hẹn hò, yêu cầu bạn đời phải 'thương 6 con mèo' - Ảnh 2.

Thanh Nhàn cho biết yêu cầu với bạn trai là phải yêu luôn cả 6 con mèo của cô

Ảnh: Chụp màn hình

Về tình trường, nam đầu bếp chia sẻ anh đã trải qua ba mối tình, ngắn nhất là 8 tháng và dài nhất là đến 3 năm. Anh kể mối tình sâu đậm nhất là lúc đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và quen bạn gái ở đó. Sau khi anh về nước, bạn gái vẫn ở lại Hàn Quốc. Vì khoảng cách địa lý, xa mặt cách lòng nên cả hai chia tay. Còn với Thanh Nhàn, cô cho biết có mối tình kéo dài 4 năm, chia tay vì phát hiện bạn trai có người khác. Từ đó, cô chỉ tập trung cho công việc và chưa quen thêm ai.

Khi đến chương trình, Thanh Nhàn mong muốn tìm bạn trai biết chia sẻ, thương động vật. Cô nói thêm, bản thân đang nuôi 6 con mèo. "Lúc trước tôi cũng được bạn bè giới thiệu cho một người giàu có, công việc ổn định. Nhưng lúc đó khi nghe tôi nói đang nuôi mèo thì anh ấy 'trốn' luôn. Vậy nên nếu ai thương tôi thì phải thương luôn 6 con mèo của tôi", cô nói. Nghe yêu cầu của đàng gái, Tiến Bốn cho biết anh có thể làm được và còn tự tin khẳng định "10 con anh nuôi cũng được". Về phía mình, Tiến Bốn bày tỏ hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là MC Ngọc Lan.

Nữ thu ngân 43 tuổi đi hẹn hò, yêu cầu bạn đời phải 'thương 6 con mèo' - Ảnh 3.

Nam đầu bếp chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình là MC Ngọc Lan

Ảnh: Chụp màn hình

Nữ thu ngân mong muốn bạn đời ở rể 

Mở rào gặp mặt, cả hai có cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau. Tiến Bốn chia sẻ anh có mở một quán ăn ở Thanh Hóa, còn hiện tại đang sinh sống ở TP.HCM. Anh dự định sẽ xây dựng cuộc sống ở đây. Khi biết đàng gái trước đây cũng buôn bán, Tiến Bốn cho rằng cả hai rất phù hợp, có thể hỗ trợ, đồng hành cùng nhau trong tương lai.

Về phía Thanh Nhàn, cô cho biết có mẹ già ở TP.HCM nên cũng không thể đi xa. Cô cũng đề cập đến vấn đề ở rể với đàng trai. "Được em, vấn đề đó có gì đâu. Quan trọng là mình sống hạnh phúc với nhau là được rồi", Tiến Bốn đáp. Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh cho rằng cả hai đều đã có tuổi, phải quyết liệt đến nơi đến chốn với mối tình này. Anh hy vọng cả hai sẽ cùng bấm nút và xây dựng tổ ấm bên nhau.

Nữ thu ngân 43 tuổi đi hẹn hò, yêu cầu bạn đời phải 'thương 6 con mèo' - Ảnh 4.

Quyền Linh động viên đàng trai khi bị từ chối hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có Tiến Bốn bấm nút hẹn hò, còn Thanh Nhàn quyết định từ chối trong sự tiếc nuối của hai MC. Cô cho rằng khoảng cách địa lý quá xa và bản thân chưa thực sự sẵn sàng, không muốn trao hy vọng cho đàng trai. Dù tiếc nuối, Quyền Linh đành tôn trọng quyết định của cả hai và hy vọng họ sớm tìm được người phù hợp.

