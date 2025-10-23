Diễn viên Hàn Quốc lừa bán phụ nữ sang Campuchia

Vụ một diễn viên lừa bán phụ nữ Hàn Quốc sang Campuchia gây xôn xao dư luận xứ kim chi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dong-A Ilbo đưa tin hôm 21.10, diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc kể trên (gọi tắt là A) đã tiếp cận nạn nhân (gọi là B) - một phụ nữ ngoài 30 tuổi, vào tháng 4.2024. Thời điểm đó, nghệ sĩ này nói với B rằng mình cần một phiên dịch viên tiếng Nhật làm việc ở Campuchia. Không lâu sau, cả hai khởi hành đi Phnom Penh (Campuchia) nhưng ngay khi đến nơi, cô B đã bị đưa đến một căn hộ gần khu Sihanoukville rồi bị cướp điện thoại di động, hộ chiếu đồng thời bị 3 đối tượng là nam giới tấn công.

Sau khi sa vào lưới của băng nhóm tội phạm kể trên, B bị giam cầm trong khoảng 1 tháng, bị ép tham gia các buổi phát sóng người lớn. Khi không đạt được chỉ tiêu do bọn chúng đề ra, cô hứng chịu sự mắng chửi, đe dọa và đánh đập không thương tiếc. Về phần diễn viên - người mẫu A, người này được cho là đã nhận khoảng 5 triệu won (hơn 91 triệu đồng) nhờ việc lừa bán cô gái xấu số sang Campuchia.

Trang tin tiết lộ B về sau đã được giải cứu nhờ một bức ảnh cô gửi cho gia đình ngay sau khi đến Campuchia đã cung cấp manh mối quan trọng giúp người thân, đội ngũ hỗ trợ lần ra tung tích của B. Tuy nhiên, theo lời khai của nạn nhân, cô từng nghe những tiếng kêu cứu vang lên từ căn phòng gần đó, làm dấy lên suy đoán có thể còn nạn nhân khác ở xung quanh khu vực B bị giam giữ.

Sau khi sự việc được chia sẻ lập tức nhận được sự quan tâm của công chúng xứ Hàn. Hiện nhiều người đang suy đoán danh tính của diễn viên - người mẫu A đồng thời mong cơ quan chức năng sớm công khai thông tin cũng như động thái xử lý người này.

Theo thông tin được truyền thông đề cập, A được nhiều người biết đến ở Hàn Quốc với vai trò diễn viên, người mẫu, có tham gia đóng vai phụ trong nhiều bộ phim và hồ sơ của người này có thể được tìm thấy trên các cổng thông tin tìm kiếm của Hàn Quốc.

Dư luận Hàn Quốc hoang mang trước hiểm họa ở Campuchia

Một tòa nhà được cho là hang ổ của bọn tội phạm, được nhìn thấy qua cửa sổ có song sắt gần Phnom Penh (Campuchia) ẢNH: YONHAP

Vụ việc kể trên được hé lộ trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc đang hoang mang trước nạn lừa đảo, buôn người liên quan đến công dân nước này ở Campuchia. Hôm 20.10, Korea Times dẫn lời một nhà lập pháp và dữ liệu của chính phủ, cho biết hàng nghìn người Hàn Quốc đến Campuchia đã không trở về nhà trong những năm gần đây. Nhiều công dân được cho là đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chỉ tính từ tháng 1 - 8.2025, có 67.609 người Hàn Quốc đến Campuchia, trong khi có 66.745 người trở về, chênh lệch 864 người. Trang này nhận định số người chưa trở về quê nhà có thể còn cao hơn nữa nếu tính cả những người nhập cảnh vào Campuchia thông qua một nước thứ ba.