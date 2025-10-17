Nữ người mẫu bị dụ sang Thái Lan, nghi bị giết lấy nội tạng

Vera Kravtsova bị lừa sang Thái Lan rồi mất tích. Sau đó, gia đình được thông báo cô đã chết ẢNH: EAST2WEST

Hôm 16.10, một số trang tin tức như Daily Mail, The Sun cho biết Vera Kravtsova đã bay đến Thái Lan với lời hứa hẹn được ký hợp đồng người mẫu và có công việc đáng mơ ước ở xứ chùa vàng. Hãng tin Mash cho hay cô gái trẻ người Belarus bay tới Bangkok để phỏng vấn nhưng thay vì có cơ hội sải bước trên sàn catwalk, cô bị lừa đưa đến Myanmar vào khoảng giữa tháng 9 rồi bị nhốt trong sào huyệt của bọn tội phạm mạng. "Nhiệm vụ của cô bao gồm việc phải xinh đẹp để phục vụ 'chủ nhân' và lừa tiền từ những người giàu có", hãng tin này đề cập.

Theo hãng tin SHOT của Nga, Vera Kravtsova không có tung tích gì từ đầu tháng 10. Không lâu sau, nhóm tội phạm đã liên lạc với gia đình Kravtsova, thông báo rằng nữ người mẫu đã chết và ra giá 500.000 USD (hơn 13 tỉ đồng) nếu muốn nhận thi thể của cô. Sau khi gia đình của người đẹp xấu số không làm theo yêu cầu, chúng cho biết đã thiêu xác và tuyên bố: "Đừng tìm cô ta nữa". Hãng tin kể trên cho rằng Kravtsova đã bị bán cho một đường dây buôn bán nội tạng, bị lấy đi nội tạng và thi thể bị thiêu hủy.

Một viên chức cảnh sát Myanmar cho biết: "Ngay từ đầu, cô ấy đã nhận được một hợp đồng giả từ một nhóm tội phạm, chứ không phải một công ty người mẫu và bị đưa thẳng từ Thái Lan đến miền Bắc Myanmar rồi bị bán làm 'nô lệ'".

Vera Kravtsova và những nạn nhân bị lừa

Vụ việc về Vera Kravtsova càng khiến dư luận hoang mang trước sự lộng hành của bọn tội phạm lừa đảo, buôn người ẢNH: EAST2WEST

Truyền thông quốc tế hé lộ đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bị dụ dỗ sang Thái Lan làm việc rồi cuối cùng sa vào những băng đảng lừa đảo ở khu vực biên giới khó kiểm soát. Thông thường, những nạn nhân này bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại, buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo và bị đe dọa sẽ lấy nội tạng hoặc phải bán dâm nếu không lừa được tiền từ những "con mồi" trực tuyến, doanh thu kém.

Theo thông tin được tiết lộ, Vera Kravtsova đến từ Minsk (Belarus). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển đến St. Petersburg (Nga) làm người mẫu tự do. Người đẹp đã xây dựng hồ sơ nghề nghiệp của mình trở nên đa dạng qua quá trình làm việc ở Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc.

Nam diễn viên Vương Tinh may mắn được giải cứu hồi tháng 1.2025 sau khi bị lừa sang Thái Lan đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Trước Vera Kravtsova, truyền thông quốc tế từng đưa tin về những nạn nhân bị lừa sang Thái Lan làm việc, sau đó sập bẫy của các băng đảng lừa đảo ở biên giới.

Một trong những vụ việc gây xôn xao dư luận nhất phải kể đến trường hợp của diễn viên Trung Quốc Vương Tinh vào đầu năm 2025. Ban đầu, anh bị dụ sang Thái Lan đóng phim sau đó bị đưa sang khu vực biên giới giữa nước này với Myanmar. Sau nhiều ngày mất tích, người thân cầu cứu khắp nơi, nghệ sĩ 31 tuổi được cảnh sát giải cứu và trở về nước hồi đầu tháng 1. Người mẫu Dương Trạch Kỳ cũng rơi vào tình cảnh tương tự và đã trở về nhà an toàn.