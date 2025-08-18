Ông Hun Sen lên tiếng vụ Coca-Cola bị 'tẩy chay' ở Campuchia vì một 1 rapper

Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh

Rapper VannDa là nguyên nhân khiến Coca-Cola bị tẩy chay ở Campuchia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Khmer Times hôm 18.8, cơn bão phẫn nộ của người dân Campuchia dành cho Coca-Cola bùng nổ khi có thông tin công ty này chấm dứt hợp đồng quảng cáo với biểu tượng nhạc rap Campuchia - VannDa. Quyết định chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được chính thức xác nhận hay phủ nhận nhưng dân mạng nước này phản ứng dữ dội trước việc hãng này xóa bỏ các bài đăng, hình ảnh có sự góp mặt của sao nam đình đám Campuchia. Trước khi xảy ra vụ việc ồn ào, Coca-Cola từng hợp tác với VannDa, đưa anh vào nhiều chiến dịch quảng cáo và đồng hành trong các video ca nhạc.

Giữa lúc dân tình đang ồ ạt chỉ trích, tuyên bố tẩy chay Cola-Cola, ông Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện Campuchia, khuyên người dân hãy bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Ông phân tích: "Trước hết, chúng ta cần biết liệu công ty có chấm dứt hợp đồng với VannDa vì lòng yêu nước của cậu ấy hay không? Sau đó, chúng ta cần biết rằng mặc dù Coca-Cola là sản phẩm của Mỹ nhưng nó cũng được sản xuất tại Campuchia, nơi lao động Campuchia là những người làm việc và được hưởng lợi. Thuế cũng nộp vào Campuchia, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Campuchia".

Ông Hun Sen cho rằng việc tẩy chay Coca-Cola không có lợi cho người dân cũng như nền kinh tế Campuchia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Hun Sen nhấn mạnh nếu công ty này rút khỏi Campuchia, họ sẽ là bên thua cuộc và kẻ thù của họ sẽ là bên được hưởng lợi. Nhà lãnh đạo này tiếp tục: "Kẻ thù của chúng ta muốn tấn công nền kinh tế của chúng ta ngay từ đầu, đe dọa cắt điện, cắt internet và ngừng bán dầu, nhưng chúng ta đã cắt và ngừng mua để chúng không đe dọa chúng ta nữa". Chủ tịch Thượng viện Campuchia bày tỏ nếu Coca-Cola là sản phẩm từ Thái Lan, người dân có thể ngừng sử dụng nhưng nếu sản phẩm được sản xuất tại Campuchia, những người tẩy chay sẽ mất việc làm và thu nhập theo cách trực tiếp lẫn gián tiếp.

Nhà lãnh đạo này cho biết ngoài vấn đề kinh tế, vụ việc còn có thể gây ra các vấn đề về ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Campuchia và Mỹ. Từ đó, ông kêu gọi người dân "đừng rơi vào bẫy của kẻ thù". Vị này nói thêm: "Tôi hy vọng VannDa sẽ hiểu rằng ngay cả khi họ ngăn cản bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn phải kiên trì vì lợi ích của quốc gia. VannDa đại diện cho tinh thần hy sinh vì lợi ích của dân tộc".

Coca-Cola chấm dứt hợp đồng với VannDa vì vấn đề chính trị?

VannDa là ngôi sao được yêu thích hàng đầu Campuchia. Những phát ngôn liên quan đến chính trị của nam rapper này được cho là lý do khiến anh bị Coca-Cola chấm dứt hợp đồng ẢNH: FBNV

Theo The Nation, Coca-Cola đã chấm dứt hợp đồng quảng cáo với rapper người Campuchia VannDa sau khi anh đưa ra những bình luận chính trị trên mạng xã hội liên quan đến tranh chấp biên giới với Thái Lan. Các bài đăng của ngôi sao này có những thông điệp như "luôn sát cánh cùng đất nước", một video cáo buộc Thái Lan "bắt chước" từ đó gây ra phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng xứ chùa vàng.

Hành động của anh được cho là đã vi phạm điều khoản quan trọng của thương hiệu này: cấm bình luận về chính trị. Chính sách toàn cầu của công ty dành cho đại sứ thương hiệu yêu cầu họ phải duy trì hình ảnh công chúng tích cực và tránh những vấn đề tiêu cực hoặc gây tranh cãi. The Nation cho rằng trước nguy cơ bị người tiêu dùng Thái Lan tẩy chay, quyết định của công ty được coi là biện pháp bảo vệ thương hiệu của mình.

VannDa sinh năm 1997, được biết đến là một ca sĩ, rapper Campuchia, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ đương đại thú vị nhất của Campuchia (theo NME). Ngôi sao 28 tuổi này là nghệ sĩ âm nhạc Campuchia đầu tiên đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube, anh nổi tiếng với ca khúc Time to Rise - được LiFTED Asia vinh danh là Video hay nhất của năm (2021), xuất hiện trong Top 50 nghệ sĩ hàng đầu châu Á của LiFTED (2023).