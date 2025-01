Vẻ ngoài xinh đẹp của công chúa 13 tuổi gây sốt làng giải trí Campuchia

Công chúa gây chú ý với những video hát, nhảy một số ca khúc Kpop như Next Level (aespa), Pretty Savage (BlackPink) thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ngôi sao triển vọng này cũng từng biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác The First Day Without You theo phong cách Kpop tại một lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Campuchia