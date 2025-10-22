Áp lực của diễn viên phim trăm tỉ

Động lực đi kèm áp lực

Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt xuất hiện nhiều dự án chạm mốc doanh thu trăm tỉ đồng. Thành công của những tác phẩm này không chỉ mang đến nguồn lợi về mặt tài chính cho nhà sản xuất mà còn mở ra cơ hội lớn cho những diễn viên trẻ tham gia phim. Tính từ đầu năm 2025 đến hiện tại, cơn sốt từ Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỉ, Mưa đỏ, Tử chiến trên không… giúp những cái tên như Quốc Anh, Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Trâm Anh, Trần Ngọc Vàng… được chú ý, có nhiều lợi thế phát triển sự nghiệp.

Tuấn Trần thừa nhận áp lực làm mới bản thân qua từng vai diễn dù từng tham gia nhiều phim có doanh thu trăm tỉ Ảnh: ĐPCC

Danh xưng "diễn viên trăm tỉ" được nhiều khán giả ưu ái dành tặng các gương mặt trẻ khi họ có cơ hội tham gia những tác phẩm có doanh thu cao tại phòng vé. Song với nhiều diễn viên, cách gọi này cũng khiến họ thêm áp lực khi làm nghề.

Tín Nguyễn - nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Lật mặt 7: Một điều ước, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu… khi tham gia phim Phá đám sinh nhật mẹ đã bộc bạch về danh xưng "diễn viên trăm tỉ" rằng: "Việc mọi người gọi như vậy là một ưu ái, nhưng bản thân tôi thì rất sợ danh xưng này. Tôi thấy nó rất nặng bởi mình chỉ góp một phần như hạt cát trong sa mạc để tạo nên tác phẩm".

Dù không quá áp lực trước những danh xưng song Uyển Ân luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc riêng khi làm nghề. Theo cô, đã nhận một vai diễn thì phải có trách nhiệm, hết mình với nó. "Nếu đồng ý tham gia mà làm hời hợt thì đó là người diễn viên thiếu trách nhiệm. Khi mình đặt cái tâm vào vai diễn nhưng kết quả không như mong muốn là do mình chưa giỏi, còn nếu kết quả như mong muốn thì đó là điều quá tuyệt vời", Uyển Ân chia sẻ.

Trong năm 2025, Quốc Anh tham gia 2 phim vượt mốc trăm tỉ là Bộ tứ báo thủ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Thành tích này đối với diễn viên 9X là một sự may mắn. Từ đây, anh có thêm nhiều động lực để bứt phá hơn trên màn ảnh rộng. Song vượt lên trên câu chuyện danh xưng, điều Quốc Anh tâm đắc là việc được học hỏi cách làm nghề qua mỗi lần tham gia phim. Từ đó, anh nhận ra bản thân còn nhiều giới hạn, mong muốn thử sức ở các dạng vai tâm lý phức tạp hơn.

S Ự CẠNH TRANH NGÀY CÀNG KHỐC LIỆT

Khi thị trường điện ảnh xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới cũng đồng nghĩa sự cạnh tranh càng khốc liệt. Việc từng góp mặt trong một tác phẩm trăm tỉ cũng được xem là lợi thế của các gương mặt trẻ trong hành trình tìm kiếm cơ hội mới. Khi tên tuổi phổ biến hơn với khán giả, nhiều cánh cửa được mở ra với các vai diễn đa dạng, giúp diễn viên có thể bộc lộ, chứng minh khả năng của mình.

Trâm Anh mong đến với những dự án điện ảnh mới sau Tử chiến trên không Ảnh: ĐPCC

Song đi kèm đó, việc tìm kiếm hướng đi hay lựa chọn tác phẩm tham gia cũng là bài toán đối với những gương mặt trẻ. Thực tế cho thấy nhiều diễn viên từ một dự án phim đã có sự bứt phá, tạo nên nhiều dấu ấn mới cho sự nghiệp. Ngược lại, cũng có không ít bạn trẻ loay hoay vì chưa thể tìm thấy hướng đi phù hợp cho chính mình.

Sau thành công với vai Trà Long trong Mắt biếc, Đỗ Khánh Vân từng góp mặt trong B4S - Trước giờ yêu hay Mùa hè đẹp nhất. Tuy nhiên, những dự án này chưa giúp cô khẳng định năng lực. Tương tự, diễn viên Trúc Anh cũng từng thử sức với một số dự án song chưa tạo được dấu ấn với khán giả so với vai Hà Lan trong Mắt biếc.

Từ trải nghiệm bản thân, Tuấn Trần - diễn viên của loạt phim ăn khách Bố già, Mai, Làm giàu với ma… - chia sẻ quan điểm: "Tôi luôn có áp lực cho riêng mình, không chỉ là khi bản thân đã có những giải thưởng và những thành tựu trước đó. Một áp lực rất lớn tôi đặt ra cho mình là nhận bất kỳ một vai diễn nào, tôi nghĩ rằng nếu không chịu cố gắng hay làm mới bản thân thì sẽ dễ bị thụt lùi. Tôi tôn trọng cảm nhận của khán giả nên dùng hết sức của mình cho từng vai diễn, giống như đó là cơ hội cuối cùng".

Sau thành công của Tử chiến trên không, Trâm Anh khẳng định không cho phép mình nghỉ ngơi. Cô xem đây là khởi đầu thuận lợi để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. "Hiện tại tôi không cảm thấy áp lực gì cả. Sắp tới, tôi rất khao khát một vai đả nữ đúng nghĩa, thật ngầu trên màn ảnh", Trâm Anh chia sẻ.

Khi bàn về việc lựa chọn diễn viên cho phim, đạo diễn Khương Ngọc nêu quan điểm: "Yếu tố tiên quyết chính là sự phù hợp với vai diễn. Tôi cũng quan tâm các dự án trước đó họ từng tham gia, nhưng để có thể khai thác nét tính cách mới lạ cho nhân vật và cho dự án chứ không đặt nặng phải là diễn viên trăm tỉ". Thành công ở những vai diễn trước giúp các gương mặt trẻ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội song không phải là yếu tố quyết định việc họ có được lựa chọn hay không. Bởi trên thực tế, độ phù hợp với nhân vật hay năng lực diễn xuất mới là quan trọng. Do đó, với diễn viên, việc trau dồi thêm kỹ năng về nghề là điều cần thiết, thay vì "ngủ quên trong chiến thắng".