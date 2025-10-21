Nữ diễn viên hát cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, gây xúc động ở 'Tình bolero'

Tập 14 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của diễn viên Trương Minh Cường, diễn viên Hiền Trang và MC La Chí Hùng. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Phương Dung, NSƯT Vũ Thành Vinh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Hiền Trang kể câu chuyện về tình mẫu tử trên sân khấu Tình bolero Ảnh: NSX

Mang đến câu chuyện về người phụ nữ bị bạo hành, Hiền Trang khắc họa hình ảnh người vợ cam chịu, nhẫn nhịn vì con, thậm chí giấu cả mẹ ruột để tránh làm bà lo lắng. Ở phần đầu, cô thể hiện ca khúc Hạnh phúc quanh đây, thể hiện nỗi đau của người phụ nữ khi sống trong một mái ấm không hạnh phúc.

Tiếp nối câu chuyện, mẹ ruột đã quyết tâm đưa con gái thoát khỏi chốn đọa đày, nhưng vì nghĩ đến con nhỏ nên cô không nỡ rời xa. Cao trào được đẩy lên khi người mẹ nghẹn ngào hỏi: “Nhưng mẹ cũng chỉ có một mình con là con của mẹ thôi”. Cuối tiết mục, phần kết hợp giữa nghệ sĩ Thanh Hằng và Hiền Trang trong ca khúc Mẹ hiểu lòng con khiến nhiều người không khỏi xúc động.

“Dù rất bận rộn nhưng chị Hai (cách gọi thân mật dành cho nghệ sĩ Thanh Hằng) đã nhận lời hỗ trợ. Mọi người đã dành thời gian, tâm huyết cho tiết mục này khiến tôi cảm kích”, cô chia sẻ.

Giám khảo 'Tình bolero' nói gì về Hiền Trang?

Nghệ sĩ Thanh Hằng hỗ trợ Hiền Trang hoàn thành bài thi Ảnh: NSX

Theo dõi bài thi, danh ca Phương Dung đánh giá cao nội lực của Hiền Trang dù sở hữu ngoại hình mảnh mai, nhỏ bé. Theo nữ giám khảo, bài thi lần này của đàn em khiến bà không giấu được xúc động. “Câu chuyện của em, cộng với sự hỗ trợ của nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Thanh Hằng đã khiến tôi phải nghẹn ngào”, bà nói. Trong khi đó, Hamlet Trương đánh giá cao Hiền Trang khi không nao núng dù diễn cùng nghệ sĩ Thanh Hằng. Anh công khai cho nữ diễn viên Cổng mặt trời điểm tuyệt đối để khích lệ tinh thần.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh ấn tượng với sự đầu tư dành cho tiết mục của Hiền Trang, giúp cô phô diễn được những thế mạnh của bản thân trên sân khấu Tình bolero. “Với tôi, tiết mục ngày hôm nay đã trọn vẹn”, ông nói. Trên hàng ghế giám khảo, Quách Ngọc Ngoan nói bài thi này khiến bản thân hài lòng về phần nhìn lẫn phần nghe. “Bạn có 2 bạn diễn hỗ trợ rất tốt, đặc biệt là chị Thanh Hằng. Tôi nghĩ bạn sẽ là gương mặt tiềm năng cho ngôi vị quán quân cuộc thi năm nay”, nam giám khảo chia sẻ.

Với tiết mục này, Hiền Trang là thí sinh có điểm số cao nhất trong tập 14 với 39,5 điểm. Trong khi đó, Trương Minh Cường thể hiện Dù anh nghèo - Dang dở, nhận được 39,25 điểm từ ban giám khảo. Còn MC La Chí Hùng hát Một lần dang dở - Má thương con hoài, nhận về 35,25 điểm.