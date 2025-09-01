Cô gái cao 1,77 m hát bolero khiến Kha Ly nghẹn ngào

Tập 7 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của diễn viên Hòa Thuận, người mẫu Kiều Thị Thúy Hằng và diễn viên Lê Minh Thuấn. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đình Văn, ca sĩ Kha Ly và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Kiều Thị Thúy Hằng bộc lộ khả năng ca hát, diễn xuất trên sân khấu Tình bolero Ảnh: BTC

Trong chương trình, Kiều Thị Thúy Hằng gây xúc động với ca khúc Em mình ơi. Vào vai người chị, nữ thí sinh kể câu chuyện về một cô gái có em trai bị mù. Chịu lời ra tiếng vào, người em bỏ đi để chị đau đáu tìm kiếm. Hình ảnh hai chị em ôm chầm lấy nhau trong thời khắc hội ngộ gây ấn tượng với ban giám khảo.

Kiều Thị Thúy Hằng cho biết đây là câu chuyện có thật của chính mình. “Em tôi khi sinh ra nhìn rất bình thường nhưng bị khuyết tật mắt bẩm sinh, càng về sau lại càng khó nhìn thấy. Tại sân khấu Tình bolero, tôi cứ suy nghĩ mãi rằng mình có nên mang câu chuyện này lên sân khấu hay không. Tôi không muốn mọi người nhìn vào và nghĩ rằng tôi muốn lấy lòng thương hại. Nhưng thật ra tôi muốn đó là một món quà dành cho em, để em ấy có thể tự tin hơn vì ánh sáng luôn ở phía trước”, cô xúc động bộc bạch.

Kha Ly và dàn giám khảo khen ngợi, đồng thời đưa ra những góp ý cho Kiều Thị Thúy Hằng Ảnh: BTC

Kha Ly nói gì về bài thi của Kiều Thị Thúy Hằng?

Hamlet Trương nói ban đầu, Kiều Thị Thúy Hằng liều lĩnh khi chọn một ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Nam thể hiện trên sân khấu. Song sau khi theo dõi bài thi, anh cho rằng đây là lựa chọn hợp lý. “Tôi ngạc nhiên khi một cô bé lại hát da diết ca khúc này. Tôi chỉ góp ý nhỏ, trong nhạc dân ca Nam bộ cần chú ý thêm một chút để tiết mục thêm nức nở”, nhạc sĩ Đình Văn nhắn nhủ.

Theo Kha Ly, sự kết hợp giữa Kiều Thị Thúy Hằng và vũ công đã mang lại sự xúc động cho người xem. “Tôi thấy bạn hát rất sáng, nhưng nếu thể hiện cảm xúc hơn thì tiết mục sẽ hay hơn”, sao phim Cổng mặt trời bày tỏ. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng với bài thi lần này, Kiều Thị Thúy Hằng đã mang đến một tiết mục chỉn chu về phần nghe và phần nhìn.

Danh ca Phương Dung bày tỏ sự yêu thích dành cho phần trình diễn của Kiều Thị Thúy Hằng. Theo bà, phần kết hợp giữa thí sinh và vũ công khiến tiết mục thêm ấn tượng. Với bài thi này, người đẹp 10X nhận được 35,5 điểm từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi của mình.