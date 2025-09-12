Phim Việt đang thiếu diễn viên ngôi sao?

D IỄN VIÊN QUEN MẶT LIÊN TỤC XUẤT HIỆN

Ở mảng điện ảnh có thể thấy Tuấn Trần là nam chính trong rất nhiều phim thời gian qua như Bố già, Mai, Đất rừng phương Nam, Móng vuốt, Làm giàu với ma và mới đây trong Mang mẹ đi bỏ ra rạp đầu tháng 8, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn khởi chiếu dịp 2.9. Tiếp đến, theo thông tin từ nhà sản xuất, phim chiếu Tết Nguyên đán 2026, Tuấn Trần sẽ tái hợp Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho.

Tuấn Trần trong Làm giàu với ma ẢNH: ĐPCC

Với phim kinh dị Việt, Quang Tuấn là diễn viên được "đặt để" vai chính ở thể loại này như Bóng đè, Tết ở làng địa ngục, Thất sơn tâm linh, Quỷ cầu, Quỷ nhập tràng, Nhà ma xó… nên được gắn mác "ông hoàng phim kinh dị" của điện ảnh Việt. Sắp tới khán giả tiếp tục gặp anh trong phim Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Các diễn viên gạo cội cũng liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh chiếu rạp, có thể kể đến diễn viên Hồng Đào. Năm 2024 chị tham gia trong Mai, Linh miêu: Quỷ nhập tràng và Chị dâu. Đến năm 2025, khán giả lại gặp Hồng Đào trong Chốt đơn, Mang mẹ đi bỏ. Ngoài ra, Thái Hòa trong vòng 2 năm nay cũng đóng chính trong Cái giá của hạnh phúc, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, và sắp tới là Tử chiến trên không.

Quang Tuấn trong phim Quỷ nhập tràng ẢNH: FBNV

Trên màn ảnh nhỏ, hiệu ứng quen mặt còn thấy rõ hơn vì nhịp phát sóng hằng ngày. Những cái tên thuộc hàng ngôi sao của phim giờ vàng như Duy Hưng sau năm 2024 bùng nổ với các vai ấn tượng trong Người một nhà, Độc đạo thì năm 2025 tiếp tục tái xuất với vai chính trong Dịu dàng màu nắng. Hay Doãn Quốc Đam cũng được "nhắc lại" nhiều lần trên sóng phim truyền hình trong một thời gian ngắn từ Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau bình yên thôi đến Độc đạo và Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng. Nam diễn viên đang tham gia dự án điện ảnh Con đường mới do Trần Bảo Sơn đạo diễn.

Các diễn viên nữ quen thuộc của truyền hình cũng liên tục xuất hiện trong các dự án phim từ chính đến phụ như Thu Quỳnh sau Cha tôi, người ở lại là phim Có anh, nơi ấy bình yên đang phát sóng; Lương Thu Trang sau vai phản diện trong Trạm cứu hộ trái tim cũng tái xuất với vai phụ trong Cha tôi, người ở lại và sau đó tiếp tục đóng chính trong Dịu dàng màu nắng.

Dù đóng nhiều dạng vai khác nhau, nhưng có thể thấy việc các diễn viên xuất hiện liên tục chắc chắn sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Chưa kể đến việc dù diễn viên đó có thực lực của một ngôi sao, độ rating đủ hot thì việc tham gia quá nhiều phim cũng khó để họ đủ sức khỏe, cảm xúc, tinh thần để làm tốt nhất cho nhiều vai diễn liên tục. Như Tuấn Trần đã chia sẻ rằng anh cũng rất áp lực, không cho phép mình sai lầm, sẩy chân trong bất cứ dự án phim nào vì sẽ mất rất nhiều trong một thị trường sôi động như hiện nay.

Tuấn Trần và Hồng Đào trong Mang mẹ đi bỏ ẢNH: CJ

Theo nhà sản xuất - đạo diễn Lương Đình Dũng, một diễn viên có tài năng mà một năm đóng 2 phim thì cũng không thể sáng tạo được nhiều. "Bước đầu tính thời gian nhập tâm lý, chuẩn bị để tham gia được vào vai diễn cũng phải mất đến 3 tháng. Tiếp theo sẽ tham gia quay phim khoảng 2 - 3 tháng nữa, sau đó diễn viên muốn cởi bỏ tâm lý của vai diễn trước cũng mất vài tháng trời. Vì thế việc đóng liên tiếp cũng có thể khiến khán giả bắt gặp sự lặp lại tính cách một nhân vật trong vài phim", ông Dũng phân tích.

Lựa chọn an toàn ?

Nhiều nhà làm phim cho rằng điện ảnh Việt không thiếu những diễn viên tài năng, nhiều gương mặt mới có thực lực, nhưng quan trọng là họ có được trao cơ hội để phát huy khả năng của mình hay không. Hơn nữa, theo đạo diễn Lương Đình Dũng, điện ảnh bản chất cũng là ngành kinh doanh mạo hiểm và đối diện nhiều rủi ro, khiến một số nhà làm phim buộc phải chạy theo xu hướng chứ không thể tách ra. Nhiều nhà làm phim chọn diễn viên nổi tiếng, theo thị hiếu, theo thị trường… để giúp bộ phim tiếp cận khán giả nhanh hơn. Ngoài ra cũng có một thực trạng là nhà sản xuất chọn diễn viên do quen biết, vì mối quan hệ nên sẽ có một số tên tuổi liên tục xuất hiện trong các dự án của một đạo diễn nào đó.

Hồng Đào trong Linh Miêu: Quỷ nhập tràng ẢNH: ĐPCC

Nhận định về vấn đề trên, đạo diễn Hoàng Nam cho rằng thường các gương mặt diễn viên thân quen đã chứng tỏ sức hút ở nhiều phim. Có nhiều phim thực sự chất lượng không cao nhưng nhờ dàn diễn viên tên tuổi khiến phim đứng vững và có doanh thu cao. "Tôi thấy rằng tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ - diễn viên ở VN khá lớn. Đôi khi họ xem vì thần tượng, khi dành tình cảm cho diễn viên, họ có thể bỏ qua vài yếu tố chưa tốt lắm của phim. Đây cũng là thách thức của các đạo diễn nếu dám chọn những gương mặt mới, sẽ dễ bị soi xét, nhặt sạn. Khi những gương mặt thân quen vẫn đảm bảo doanh thu phòng vé thì họ vẫn được tiếp tục lựa chọn ở những bộ phim đang bấm máy. Và khi cơ hội càng đổ về các ngôi sao cũ thì cũng khó để các ngôi sao mới xuất hiện", đạo diễn Đèn âm hồn phân tích.

Duy Hưng và Lương Thu Trang trong Dịu dàng màu nắng ẢNH: VFC

Ở mảng truyền hình, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho rằng phim VN có nhiều diễn viên tài năng và được yêu mến, nhưng khán giả đôi khi cảm thấy quen mặt vì thấy lại những gương mặt ấy quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Cần những nhân tố mới cũng như các diễn viên trẻ cần có cơ hội được thử sức, được khán giả đón nhận và trưởng thành qua từng vai. Chính sự đa dạng ấy mới tạo nên một bức tranh truyền hình phong phú. "Khi làm phim, việc chọn những diễn viên ngôi sao phần nào mang lại sự bảo đảm. Tuy nhiên, khán giả ngày nay không chỉ dừng ở việc xem một gương mặt quen, mà còn muốn nhìn thấy sự đổi mới, muốn được bất ngờ và được trải nghiệm nhiều sắc màu diễn xuất khác nhau. Nếu quá an toàn, phim có thể thiếu đi sự tươi mới", đạo diễn Đi giữa trời rực rỡ nhận định.