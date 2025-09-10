Phim điện ảnh do AI sản xuất sắp ra mắt, Hollywood có nguy cơ bị vượt mặt?

Trong vòng một năm trở lại đây, không ít người đã thử nghiệm các công cụ AI để tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch, vẽ tranh hay thậm chí dựng video. Khi đó, đã có dự đoán rằng điện ảnh và truyền hình do AI sản xuất sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Và nay, điều đó đã thành sự thật.

Theo tờ Wall Street Journal, một bộ phim hoạt hình mang tên Critterz do AI sản xuất đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2026, trước khi được phát hành rộng rãi trên toàn cầu.

AI chính thức bước vào đường đua điện ảnh

Critterz được phát triển từ một phim ngắn ra đời năm 2023, vốn cũng được tạo bởi AI nhưng không nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nội dung phim xoay quanh nhóm sinh vật rừng và hành trình phiêu lưu bảo vệ quê hương.

Hình ảnh về dự án hoạt hình Critterz - bộ phim đầu tiên do AI tham gia sản xuất toàn diện ẢNH: SOHU

Điểm đáng chú ý không nằm ở cốt truyện, mà ở việc toàn bộ bộ phim sẽ sử dụng các công nghệ AI của OpenAI trong khâu sản xuất. Theo giới thiệu, đây được xem là cách để chứng minh với Hollywood rằng AI có thể hỗ trợ quá trình làm phim nhanh hơn, chi phí thấp hơn mà vẫn đạt hiệu quả.

Ngân sách của phim chưa tới 30 triệu USD - con số tưởng chừng không nhỏ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trăm triệu USD của các phim hoạt hình Hollywood truyền thống, đặc biệt so với những tác phẩm của Pixar có chi phí vượt mốc 200 triệu USD. Ngoài ra, thời gian sản xuất Critterz chỉ kéo dài 9 tháng, trong khi một bộ phim hoạt hình thông thường mất từ 2 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn.

Để đảm bảo chất lượng và tránh rắc rối pháp lý, dự án vẫn có sự tham gia của đội ngũ sáng tạo con người. Biên kịch của Paddington in Peru được mời chấp bút cho Critterz. Các nhân vật trong phim được phác thảo thủ công bởi họa sĩ, sau đó mới được AI như GPT-5, DALL-E, Sora hay Google Veo 3 và Runway phát triển và tinh chỉnh.

Quá trình sản xuất Critterz là sự kết hợp giữa đội ngũ sáng tạo con người và công nghệ AI như GPT-5, DALL-E, Sora ẢNH: SOHU

Ngoài phần hình ảnh, đội ngũ sản xuất cũng sẽ mời các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, nhiều khả năng có sự góp mặt của các ngôi sao để tăng sức hút truyền thông. Quá trình sản xuất sẽ theo mô hình: con người tạo khung sườn, AI phát triển chi tiết, rồi con người hoàn thiện và kiểm duyệt cuối cùng.

Tranh cãi về việc AI thay thế con người

Sự tham gia sâu rộng của AI trong làm phim tất nhiên gây nhiều tranh luận. Không ít người lo ngại AI sẽ dần thay thế vai trò của các biên kịch, họa sĩ hay kỹ xảo hình ảnh. Dù OpenAI khẳng định luôn có sự giám sát của con người, nhưng rõ ràng một số công đoạn truyền thống đã bị lược bỏ.

Hollywood đối mặt với thách thức lớn khi phim do AI hỗ trợ có chi phí thấp, thời gian sản xuất ngắn và có thể thay thế biên kịch, họa sĩ ẢNH: REUTERS

Điều đáng chú ý là Critterz không hướng đến phát hành trên nền tảng trực tuyến, mà chọn cách ra rạp và thậm chí công chiếu lần đầu tại Cannes - một trong những sân khấu điện ảnh danh giá nhất. Đây là động thái được cho là nhằm trực diện thách thức mô hình sản xuất và phát hành truyền thống của Hollywood.

Cho dù còn nhiều nghi ngại và phản đối, việc AI tham gia sáng tạo nghệ thuật gần như là xu hướng không thể đảo ngược. Critterz có thể trở thành bước ngoặt lớn, hoặc cũng có thể chỉ dừng lại như một thử nghiệm gây tiếng vang. Kết quả thực sự thế nào vẫn phải chờ khi bộ phim chính thức ra mắt.